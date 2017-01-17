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Видео с камер наблюдения
Видео с камер наблюдения
blogElena Gremina
17.01 13:37 |  число просмотров 1346
Человек, который пять или шести раз бьет лежащего - Петр Павленский. Ни к политике, ни к искусству, ни к театру ничего из этого - никакого отношения не имеет. Илья Трушевский тоже получал премии как художник
 
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Павленский без Гавела
Павленский без Гавела
13.07 11:39 | число просмотров 1132 число постов 10
Петра Павленского лишили премии Вацлава Гавела, врученной в конце мая. Руководство правозащитной организации Human Rights Foundation решило, что жест художника, решившего отдать деньги на адвокатов "приморским партизанам", противоречит идеям ненасилия
 
Дело Павленского
Дело Павленского
9.06 14:02 | число просмотров 8332 число постов 53
Суд признал Петра Павленского виновным в поджоге объекта культурного наследия - двери здания ФСБ на Лубянке. Зачтя художнику отсиженное, штраф сократили с двух до полумиллиона рублей. Пётр выходит на свободу
 
Художественный вандализм
Художественный вандализм
17.07 00:22 | число просмотров 1679 число постов 7
В Санкт-Петербурге началось рассмотрение дела Петра Павленского, обвиняемого в вандализме. Поводом стала акция с горящими покрышками в поддержку Евромайдана в феврале 2014 года на Малом Конюшенном мосту возле храма Спаса на Крови. Блогеры следят за новым художественно-политическим процессом
 
Уховредитель
Уховредитель
20.10 15:47 | число просмотров 1754 число постов 16
Художник-членовредитель Петр Павленский отрезал себе мочку уха на здании Института им. Сербского. Акция приурочена к делу Надежды Савченко, делам самого Павленского и использованию психиатрии в политических целях. Блогеры комментируют и оценивают перфоманс
 
Гвоздь программы
Гвоздь программы
16.11 12:30 | число просмотров 9832 число постов 42
На художника Павленского, устроившего перфоманс с прибиванием мошонки к брусчатке Красной площади, завели уголовное дело. Ему предъявлено обвинение в хулиганстве
 
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Секскандальная эмиграция Павленского <код для ЖЖ>
Секскандальная эмиграция Павленского
Пётр Павленский с Оксаной Шалыгиной и двумя дочерьми попросили убежища во Франции. Пару художников обвиняют в избиении актёра и попытке изнасилования актрисы Театра.doc. Сторонники Павленского уверены, что это провокация и выдавливание в эмиграцию. Сторонники театра требуют сурового наказания и говорят о крахе карьеры арт-активиста
Создан: 17.01.2017 13:20, обновлен: 17.01.2017 16:24
Просмотров: 1297
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17 января
Ааа, посмотрите на них, они е******е!ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/babchenkoa/blogАркадий Бабченко
17.01. 12:38
Все-таки, порт май френч, но каждый раз все это превращается в какой-то феерический пздц. Казалось бы, вопросов только два - виновен ли и доказано ли? Больше ничего отношения к делу не имеет. Доказана ли попытка насильственных действий сексуального характера? Если да - обвинение и срок. Доказано ли избиение? Если да - обвинение и срок. К слову, если есть информация, что актер Василий избивал свою сожительницу актрису Настю головой об ванную, за что Павленский, как он утверждает, и вступился - где третье обвинение? Если тоже будет доказано - обвинение и срок. Это все, что нужно обсуждать в этом деле.
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Хороший знакомый перестал быть таковымссылка на данный пост
https://www.facebook.com/a.m.shipilov/blogAndrey Shipilov
17.01. 11:02
Мне сейчас позвонил один мой хороший знакомый из Москвы и предложил ну очень приличные деньги за то, чтобы я опубликовал серию заметок про то, что "художник Павленский" оказался обычным хулиганом и обвиняют его правильно.
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Вдруг опять будет пошлый финал?ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/spandaryan/blogДмитрий Ольшанский
17.01. 10:35
Когда Павленский поджег дверь и сообщил, что хулиганить он решил, потому что мы живем в мире гнета, террора и страха перед ФСБ, - от этого несло такой ложью, таким театральным лицемерием и фальшивыми, аккуратно поставленными в правильном порядке на продажу словами, что нужно было быть либералом, чтобы этого не замечать.
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Вот так работает гэбуха, когда мститссылка на данный пост
https://www.facebook.com/slava.rabinovich.9/blogSlava Rabinovich
17.01. 10:02
Сначала Павленский поджёг двери главного здания КГБ, и эти фотографии стали культовыми, облетев весь мир. Это была не просто акция художника-акциониста. Это было чётким политическим заявлением: смотрите, горят Врата Ада – самой отмороженной преступной экстремистской террористической организации, которую знал мир за всю историю его существования. И горят они потому, что очень худой беззащитный человек, художник, просто взял и сжёг их. Потому что – как писал Солженицын – если бы каждый арестованный в 1937 году оказывал бы сопротивление НКВДшникам, вплоть до их убийства, то масштабы репрессий были бы совершенно другими.
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В насилии всегда виноват насильникссылка на данный пост
https://www.facebook.com/davletkildeeva/blogSima Davlet-Kildeeva
17.01. 03:04
Жертва насилия не виновата в насилии, в нем виноват насильник. Можно прийти в гости к одиозному художнику, даже если он к тебе до этого приставал, можно быть одетой как угодно, можно с ним заигрывать и провоцировать его, возможно для вас новость, но всё это не является нарушением закона.
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Его акции казались мне тупиковыми, бессмысленными как с точки зрения политики, так и искусствассылка на данный пост
https://www.facebook.com/andrey.pronin.3/blogAndrey Pronin
17.01. 01:55
 Одна из самых отвратительных подмен, которые сегодня в ходу, это когда несогласие с карательными мерами вменяют тебе как доказательство твоих симпатий. Мне, например, простите, совсем неблизко знаменитое выступление группы Пусси Райот известно где. Я бы в таком ни за что не согласился участвовать. Но наказание в виде длительного тюремного срока за эту акцию мне тоже казалось хулиганством. Еще менее мне всегда был симпатичен Павленский. Его акции казались мне тупиковыми, бессмысленными как с точки зрения политики, так и искусства. Они, на мой вкус, достигали только одного - компрометации: и социальной критики, и современного искусства. Специалистам виднее: возможно, эти акции действительно представляли большую художественную ценность. Но когда Павленскому грозил тюремный срок за терроризм, я, конечно, очень этого опасался и был рад, что все обошлось.
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Павленский с Шалыгиной - очень характерная парочкассылка на данный пост
https://www.facebook.com/lavrentijmeister/blogАнтон Котенев
17.01. 01:40
 Павленский с Шалыгиной - очень характерная парочка. Ничего необычного. Он выслеживает, возбуждается, кивает в определенную сторону, она подбирается - приманивает. Потом идет загон жертвы в укромное место, издевательства, запугивание, и далее уже Павленский может сексуально насытиться, попробовать для себя что-то особенное, что-то запретное.
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Все! Больше ни словассылка на данный пост
https://www.facebook.com/elena.gremina/blogElena Gremina
17.01. 00:01
Дисклеймер. 1. Через 15 минут наступает новый день и я не буду больше никогда отвечать ни на какие вопросы про Павленского, его жену Оксану и их отношения с актрисой театр.doc Настей Слониной. 
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16 января
Павленский ни слова не говорит, что его оклеветали. Провокация - говорит. Донос - говоритссылка на данный пост
https://www.facebook.com/arcticspiegel/blogСтанислав Яковлев
16.01. 23:31
Про Павленского, итоговое. И на этот раз уже сугубо личное. Во-первых. Павленский ни слова не говорит, что его оклеветали. Провокация - говорит. Донос - говорит. Девушка втерлась в доверие - говорит. Про клевету не говорит.
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Для того, что он делал нужна сумасшедшинкассылка на данный пост
https://www.facebook.com/anna.narinskaya/blogAnna Narinskaya
16.01. 22:37
Я как то не очень понимаю. Мы, выходит, ожидаем, что человек зашивает себе рот, приколачивает яйца к брусчатке, сжигает дверь ФСБ – а во всем остальном окажется совершенно конвенциональным, чистеньким и соблюдающим нормативы? Совершенно очевидно – даже из жалоб потерпевшей – что Павленский не то чтоб набрасывался на нее с чисто физическими домогательствами, а предлагал ей участвовать в каких то там ритуалах и тому подобном. Да, применяя силу, что оч плохо и, если все правда, должно быть наказано. Но это не отменяет его заслуг и, более того, вполне с ними коррелирует. Для того, что он делал нужна сумасшедшинка, а на семью и секс он своих взглядов никогда не скрывал. 
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Моральный урод Павленский пытался изнасиловать мою подругуссылка на данный пост
https://www.facebook.com/JuliaAug/www.facebook.com
16.01. 21:27
 Моральный урод Павленский пытался изнасиловать мою подругу и нанес ей тяжелые телесные повреждения. Она не испугалась и пошла к врачу, а потом поехала в полицию и подала заявление. Теперь он сбежал и очень удобно прикрывается местью органов. Все те, кто увидев фотографии Насти из спектакля 24+ рассуждают: "ну... эта могла подставить", просто знайте, вы рассуждаете точно так же как менты, которые не хотели открывать дело и именно это говорили Насте.
Я ничего не утверждаю, но вопросы возникают сами собойссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004537248522blogДаниил Константинов
16.01. 19:51
Во всей этой новой истории с Павленским меня смущает несколько обстоятельств. 1. Его (и его жену) отпустили, чего просто не бывает в природе. Отпустили при наличии очень серьезных обвинений. За все время нахождения в СИЗО, а это 2 года и 7 месяцев, я не видел ни разу, чтобы обвиняемых в изнасиловании или в насильственных действиях сексуального характера отпускали. Тем более, не взяв даже подписки о невыезде. Значит, задача была именно в том, чтобы выдавить из страны.
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Художник передал текст заявленияссылка на данный пост
https://www.facebook.com/marat.guelman.9/blogMarat Guelman
16.01. 18:28
«ЛИКВИДАЦИЯ» Разработка по нашей ликвидации из России длилась с «Фиксации» на Красной площади. Сначала это были уголовные дела с ограничением свободы, угрозы ареста и психиатрического преследования. Потом — более тяжелые меры пресечения и крупные денежные штрафы.
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люди старательно перепощивавшие или солидаризировавшиеся с #янебоюсьсказать сейчас объясняют, что Павленский — великий художникссылка на данный пост
https://www.facebook.com/pantherclaw/blogRoman Moguchiy
16.01. 17:58
Интересно и страшновато смотреть, как люди старательно перепощивавшие или солидаризировавшиеся с #янебоюсьсказать сейчас объясняют, что Павленский — великий художник, и если его в насилии обвиняют, то нечего бабе верить, баба соврёт — недорого возьмёт.
Это этическое соображениессылка на данный пост
https://www.facebook.com/kmartynov/blogKirill Martynov
16.01. 17:43
В августе на лекции Павленского в Одессе писатель Нестеренко ("Адольфыч") ударил ножом охранника. После этого современное искусство кончилось. Нестеренко тогда якобы объявили в розыск, и с тех пор по этому эпизоду нет новостей.
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Интересную тему для размышлений нам подкидывает опять Павленскийссылка на данный пост
https://www.facebook.com/krylenkova/blogAlexandra Krylenkova
16.01. 16:21
Не знаю, что там было и кто свечку держал. А также: кто должен вести расследование и разбираться в том, что случилось. Интересно другое. вернее, даже два другого: 1) мы борясь и возмущаясь существующей элитой и ее безнаказанностью, создаем новую "параллельную" элиту, другую касту неприкасаемых. Не, ну а чо? Им можно, а нам нельзя? Нам же тоже надо как-то защищаться. На нас нападают без всяких правил: обвиняют не в том, что мы делали (наблюдали за выборами, занимались правозащитой, не за активизм и митинги (за исключением Ильдара), а за черт знает что: по экономическим статьям, за сексуальное домогательство, порнографию, терроризм и многое другое. Как в этих обстоятельствах защищаться? Самое простое: создать презумпцию доверия: если ты крутой активист, альтернативный художник или правозащитник преследуемый властью, то ты по определению, не можешь украсть, ударить или изнасиловать. 
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Какой пошлый финалссылка на данный пост
https://www.facebook.com/xenialarina/blogКсения Ларина
16.01. 15:28
Какой пошлый финал. Опять нас развели как лохов. Это я про Павленского и его жену.
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    Видео
    Видео предполагаемого избиения Павленским актёра Театра.doc
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