Я как то не очень понимаю. Мы, выходит, ожидаем, что человек зашивает себе рот, приколачивает яйца к брусчатке, сжигает дверь ФСБ – а во всем остальном окажется совершенно конвенциональным, чистеньким и соблюдающим нормативы? Совершенно очевидно – даже из жалоб потерпевшей – что Павленский не то чтоб набрасывался на нее с чисто физическими домогательствами, а предлагал ей участвовать в каких то там ритуалах и тому подобном. Да, применяя силу, что оч плохо и, если все правда, должно быть наказано. Но это не отменяет его заслуг и, более того, вполне с ними коррелирует. Для того, что он делал нужна сумасшедшинка, а на семью и секс он своих взглядов никогда не скрывал. развернуть>>