А вот это уже должностное преступление, друзья мои. Предсказуемы, как валенки. И как валенки также тупы. Подключили службу судебных приставов. Ну, естественно. Это их фишка в последнее время. Марк Фейгин может подтвердить. Но, не найдя ничего, сваяли фейковую задолженность. И сливают её через "Лайфньюз". Которые, пысая кипятком, радостно выдают новость: "Журналистов Бабченко и Рынскую ищут приставы. За неоплату проезда:

Оказалось, что Аркадия Бабченко ловили за неуплату проезда в подмосковном общественном транспорте. Это следует из федеральной базы должников, которую ведёт служба судебных приставов" (с)

Друзья мои. А вы в курсе, что это статья 285 часть 2 "Злоупотребление должностными полномочиями" - до семи лет лишения свободы?

Ну и да - почему вы такие тупые? Почему вы даже фальшивку как следует сварганить не можете? Тщательнее надо готовиться к преступлению. Я уж промолчу о том, что в Ногинске я был единственный раз в жизни лет десять назад на автомобиле. И если бы вдруг не понятно с чего вздумал съездить в этот прекрасный город еще раз, то тоже не на автобусе.

Я, блин, даже промолчу, что у меня дата рождения - ДРУГАЯ, БТЬ!!!

Но если бы если бы вы читали мои посты, вы бы во-первых, знали, что с приставами в последнее время я общаюсь довольно плотно. И все свои штрафы отлично знаю.

А во-вторых, придурки - я ветеран боевых действий. У меня бесплатный проезд на общественном транспорте, дегенераты.

Дбл блд.



