В сети собирают подписи за то, чтобы лишить Божену Рынску гражданства. Многих возмутил её комментарий о крушении самолёта в Сочи, чем, по мнению блогеров, воспользовалась власть. Обсуждение причин трагедии вытеснила ругань в соцсетях
60 тысяч подписей под петицией о лишении Божены гражданства и статья в КП с требованием судить суку, чтобы села на нары, пошла по этапу или встала к стенке, это та же Божена, вид сбоку. Одна смеялась, гы-гы, над разбившимися в самолете, другие за гы-гы хотят казней вавилонских. И там, и там полная неадекватность, выпадение из всех социальных понятий, из элементарной человечности и здравого смысла, сумасшедший дом, властно требующий к себе внимания. И там, и там ветхозаветная мстительность, театрально вышедшая на подмостки, ставшая жестом и пиаром. И там, и там одна пена, конечно, все понарошку, слава Богу. Но самолет-то рухнул по-настоящему.
Что касается Божены- если посмотреть в ее ленту, то можно понять, что она являются постоянными поставщиками подобного рода скандалов. Она работают на этой энергии, это ее специфическая функция в публичном пространстве. Поэтому и удивляет когда у людей одновременно желание ее читать и возмущаться прочитанным.
простите, я шепотом, потому что в ах*е. больше 60-ти тысяч подписали петицию за лишение Божены Рынска гражданства и высылку ее из страны. я сейчас не о ее высказываниях, не об юридическом идиотизме, я об ужасе осознания про 4 миллиона доносов! это ж просто хтонь какая-то!
У Божены было 3 звездных часа, в программе Школа злословия (закрыта), снимайте меня ябожена (сами помните чем обернулись массовые митинги за свободу) и вот теперь. Божена, я с тобой не согласен, ты меня давно заблокировала, но я понимаю тебя и в глобальном смысле, эмоциональном, не касательно сущности сказанного, тебя поддерживаю. Пусть сквозь черный лист блокировки долетит то тебя и мое слово хоть ты и ссука редкостная.
Ну, и кармическое предупреждение всем телевошкам. Всем нтвошкам, рентвошкам, всем тем, кто пытается пролезть в квартиры к диссидентам, устраивать облавы у домов и подъездов инакомыслящих, кто травит людей, науськивая на них сумасшедших: ваш трухлявый борт тоже где-то стоит под парами. Помните - ВАШ БОРТ ВАШ ЖДЕТ. Аннушка разлила масло, а именно у вашего борта раскрутилась гайка.
Не так страшно то, что Божена или Аркадий Бабченко написали у себя в Фейсбуке по поводу трагедии с разбившимся самолетом, как страшно то, что это стало темой номер уже второй день. Вы серьезно собираете петицию, чтобы Божену лишили гражданства? Вам не стыдно спрашивать об этого Пескова?
Полностью поддерживаю авторов петиции! Божена хотела славы и популярности за счет своей глупости и цинизма - теперь получит общественное осуждение и удар по кошельку. С радостью подпишу петицию. И вам тоже советую.
Зашла в антикварный рядом с домом. Сотрудницы сгрудились за прилавком и обсуждают, куда лучше звонить–жаловаться на соседний магазин Республика, который пускает музыку, не соблюдая национальный траур – в управу, или в милицию.
После призывов поставить к стенке людей недостаточно сочувствующих или выражающих любые эмоции, кроме великой скорби, после образования петиций в сети, где конкретных лиц за неправильную скорбь предлагаю лишить гражданства, после призывов писать в Следственный комитет заявления на людей, которые не поставили картинку свечки и не "заткнулись", как предложил наш тонко-чувствующий Нахим Шифрин, после безумной травли, которая обрушилась на Аркадия Бабченко, на Божену Рынску и ещё на нескольких человек, после демонстративного составления чёрных списков, списков врагов народа, списков предателей - вот после всего этого эти люди удивляются, что находятся те, кто не сочувствует этой трагедии с самолетом Минобороны?
Божена Рынска, журналист Бабченко, советник президента Порошенко — люди разные. Объединила их реакция на катастрофу ТУ-154 над Черным морем. Реакция радости и цинизма. Их поддержало множество пользователей социальных сетей, в основном, с Украины.
Да, давненько меня не травили. Лайф, МК, Царьград, Милонов. Подключен крупный калибр. Без тумаков, как без пряников. Меня вчера предупреждали, что дана команда по мне и Божене Рынска - информация, надо понимать, оказалась верной.
Судя по отголоскам в моей френдленте, сегодня проходили тяжёлые бои на фейсбучных границах нескольких стран.
И знаете, у меня только две мысли на этот счёт:
1. Человек с нормальной психикой, здоровым отношением к жизни и без серьезных проблем в социуме не способен, не готов и более того, категорически будет стараться избежать погружения в этот ад социально-сетевых войнушек.
Вангую: завтра у пропагандонов будет летучка. С утра. Часов в 10. Им дадут задание меня спровоцировать. Они начнут пасти мой дом и приставать к соседям. Бригаду даст с удовольствием Добродеев, чтобы нагадить Игорю. РЕН ТВ, конечно. Ну, и НТВ с лайфом. Куда же без главных-то говноедов?! А Эрнст в это не вступит. И бригаду не даст. Соседи или спустят на них собаку, или наш кунфуист их выведет за ухо. Они притащат сумасшедшую немытую воровку и аферистку, которая будет выдавать себя за мою соседку, ну, для картинки. Нужна же вымышленная соседка, если все остальные соседи объединились, чтобы отразить атаку. И пока мелкие трехкопеечные сявки артюковы, не зная, что и их трухлявый борт уже на подлёте, ждёт наряд из небесной канцелярии, под парами стоит, будут пытаться высосать хоть что-то, я в это же самое время буду на свежем воздухе пасти маленького веселого алабайчика, пытаясь его отмыть от мазута. Я приняла решение провести эти дни особенно счастливо. В честь тех, кто меня травил. И ПС. Мы столько сказали о соболезнованиях семьям артистов, о докторе Лизе. И вообще ни слова о вообще ни капельки не виновных стюарде и стюардессе, о пилотах. Об экипаже. Вот уж кто вообще не при делах. А о них все забыли.
В 2013 году я чуть не умерла. Физически чуть не умерла из за травли НТВ. Этот канал распространял ложь про меня, клеветал, целенаправленно доводил до самоубийства. Работники НТВ совершили прямой подлог, принеся на экспертизу другую камеру, не ту, которой меня снимали. И суд отказал в экспертизе, нарушив мои права. Потому что за НТВошек звонили из администрации президента и просили. И я считаю каждого работника НТВ членом преступной группы, которая целенаправленно занимается травлей диссидентов. И я счастлива, когда с преступниками, на которых не найти управы в суде, разбираются небеса. Осиновый кол в могилу каждого пропагандона. Аминь.