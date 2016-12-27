Я приняла решение провести эти дни особенно счастливо Bozhena Rynska 26.12. 04:44 Вангую: завтра у пропагандонов будет летучка. С утра. Часов в 10. Им дадут задание меня спровоцировать. Они начнут пасти мой дом и приставать к соседям. Бригаду даст с удовольствием Добродеев, чтобы нагадить Игорю. РЕН ТВ, конечно. Ну, и НТВ с лайфом. Куда же без главных-то говноедов?! А Эрнст в это не вступит. И бригаду не даст. Соседи или спустят на них собаку, или наш кунфуист их выведет за ухо. Они притащат сумасшедшую немытую воровку и аферистку, которая будет выдавать себя за мою соседку, ну, для картинки. Нужна же вымышленная соседка, если все остальные соседи объединились, чтобы отразить атаку. И пока мелкие трехкопеечные сявки артюковы, не зная, что и их трухлявый борт уже на подлёте, ждёт наряд из небесной канцелярии, под парами стоит, будут пытаться высосать хоть что-то, я в это же самое время буду на свежем воздухе пасти маленького веселого алабайчика, пытаясь его отмыть от мазута. Я приняла решение провести эти дни особенно счастливо. В честь тех, кто меня травил. И ПС. Мы столько сказали о соболезнованиях семьям артистов, о докторе Лизе. И вообще ни слова о вообще ни капельки не виновных стюарде и стюардессе, о пилотах. Об экипаже. Вот уж кто вообще не при делах. А о них все забыли. В 2013 году я чуть не умерла. Физически чуть не умерла из за травли НТВ Bozhena Rynska 25.12. 15:21 В 2013 году я чуть не умерла. Физически чуть не умерла из за травли НТВ. Этот канал распространял ложь про меня, клеветал, целенаправленно доводил до самоубийства. Работники НТВ совершили прямой подлог, принеся на экспертизу другую камеру, не ту, которой меня снимали. И суд отказал в экспертизе, нарушив мои права. Потому что за НТВошек звонили из администрации президента и просили. И я считаю каждого работника НТВ членом преступной группы, которая целенаправленно занимается травлей диссидентов. И я счастлива, когда с преступниками, на которых не найти управы в суде, разбираются небеса. Осиновый кол в могилу каждого пропагандона. Аминь. Страницы: 1

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