Попытка мыслепреступления... Варвару Караулову приговорили к четырем с половиной годам колонии. Все это время, пока шел суд, я никак не мог понять в чем её обвиняют. Обвинение предъявлено по двум статьям - части первой ст. 30 Ук РФ - приготовление к преступлению, и части второй ст. 205 Ук РФ - участие в деятельности организации, признанной террористической.

То есть человеку вменяют приготовление к участию.

Ок. Хорошо. Я готов допустить уголовную ответственность за участие в террористической организации - хотя лично мне это и кажется спорным - что считать "участием", каковы могут быть степени участия, какова должна быть корреляция между ними и пр. - но, тем не менее, как вариант противодействия современным вызовам, я её допускаю. Во всяком случае, в мире такая практика существует.

Не вызывает сомнения и норма о приготовлении к преступлению - если, конечно, приготовление реально и доказано.

Но вот сплав двух этих статей мне не понятен.

В чем состоит умысел «попытки участия»?

Обвинение говорит, что Караулова намеревалась стать снайпершей или смертницей, подорвав себя. Ок. В чем проблема. Судите её за приготовление к совершению террористического акта общественно опасным способом. Это понятно. Это лежит в юридической плоскости. Это не вызывает вопросов.

Но нет. Не судят. Нет доказательств. Потому что их и не может быть. Потому что реально она еще не приготавливалась ни убивать людей посредством стрельбы из огнестрельного оружия, ни посредством подрыва взрывных устройств.

Тогда что?

Тогда надо отпускать.

Но как же отпускать, когда ИГИЛ и все такое прочее?

Тогда, значит, нельзя отпускать. Хотя, напомню, поначалу, когда Караулову только вернули, речь шла о том, что претензий к ней у ФСБ, якобы, нет и дела заводить не будут. Ну, это фирменный стиль конторы.

Тогда что?

Попытка участия.

То есть. В переводе на русский язык. Человеку дали почти пять лет за то, что он пытался поехать туда, где он, теоретически, мог бы подготовить преступление и, теоретически, осуществить его.

Вам не кажется такая конструкция чересчур нагроможденной со слишком большим количеством допущений?

Мне лично кажется.

Поехала куда-то туда, где могла бы придумать что-то, чтобы совершить что-то.

Именно такой умысел ей и вменили.

Нет, я не пытаюсь оправдать ИГИЛ. Или любую иную террористическую организацию. Или теракт. Или террористов. Дело вообще даже не в Карауловой. Пыталась устроить теракт? Пыталась убивать людей? Да не проблема. Доказывайте и сажайте.

Но только - доказывайте!

А я, как гражданин, хочу с юридической точки зрения понимать обвинение.

Пыталась присоединится, чтобы что? Чтобы стать снайпером. Ок, приготовление должно быть реальным. Часть третья вашей же тридцатой статьи: «Покушением на преступление признаются умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления». Где доказательства действий, непосредственно направленных на совершение преступления?

Нету.

Тогда что?

Пыталась присоединиться.

Присоединиться, чтобы что?

Чтобы стать снайпером…

Где доказательства реальности намерений?

Нету.

Тогда что?

Пыталась присоединиться.

Млять, присоединиться, чтобы что?

Чтобы стать снайпером...

Сочувствую нашим потомкам.

Бешеный принтер за это время напринимал такой ворох бумаг, не имеющих совсем — или имеющих крайне косвенное — отношение к праву, что разгребать все это дерьмо им придется десятилетиями. Для законченности картины осталось только добавить статью о «попытке мыслепреступления» — и клиника будет полной. Это дикое наследство оруэловских законов с вполне себе сталинскими сроками, от которых можно подхватить шизофрению, совершенно нереформируемо. Все это можно только взять и выкинуть. А еще лучше сжечь.

И потом начать все сначала.

Опять. В который уже раз. В рамках проекта "Журналистика без посредников"

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