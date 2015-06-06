Про Караулову скажу версию, которая мне нравится больше всех. Ещё, наверное, год назад мне её подсказали вполне уважаемые люди. А дело в отце Карауловой. Так вот у него был бизнес на госкнтрактах с силовыми структурами. Сама по себе ситуация с девчонкой, которую вербуют в ИГ, - достаточно штатная для России. И никто бы так сильно не возбудился и тем более не вбросил её в Лайфу, если бы не возможность надавить на её папу и отжать себе контрактики. И если бы отец был посговорчивее, то отделалась бы она подпиской и условкой, а то и профилактикой. Но то ли он на партнёров своих повлиять не смог, то ли уперся, но вышло, как вышло. Копать эту историю у меня времени не было, в РБК ей как-то не сильно заинтересовались тогда, но по СПАРКу я отца её пробил. Там действительно связанные с ним конторы на подрядах чуть ли не за услуги по защите информации для ФСИН, Минюста, Судебного департамента и так далее. Вроде адвокаты кому-то из коллег даже говорили, что все не из-за этого, но мне кажется, что из-за того самого. Уважаемых людей ещё что смутило: следствие вело следственное управление ФСБ центрального аппарата, а там, говорят, люди такие, что хоть шпиона с парашютом приводи - спросят: "А что мы будем с этого иметь?". Свечку не держал, зато всегда держу в голове поправку, что живём в России, а здесь причиной любого события может оказаться все, что угодно. развернуть>>