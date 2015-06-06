Про Караулову скажу версию, которая мне нравится больше всех. Ещё, наверное, год назад мне её подсказали вполне уважаемые люди. А дело в отце Карауловой. Так вот у него был бизнес на госкнтрактах с силовыми структурами. Сама по себе ситуация с девчонкой, которую вербуют в ИГ, - достаточно штатная для России. И никто бы так сильно не возбудился и тем более не вбросил её в Лайфу, если бы не возможность надавить на её папу и отжать себе контрактики. И если бы отец был посговорчивее, то отделалась бы она подпиской и условкой, а то и профилактикой. Но то ли он на партнёров своих повлиять не смог, то ли уперся, но вышло, как вышло. Копать эту историю у меня времени не было, в РБК ей как-то не сильно заинтересовались тогда, но по СПАРКу я отца её пробил. Там действительно связанные с ним конторы на подрядах чуть ли не за услуги по защите информации для ФСИН, Минюста, Судебного департамента и так далее. Вроде адвокаты кому-то из коллег даже говорили, что все не из-за этого, но мне кажется, что из-за того самого. Уважаемых людей ещё что смутило: следствие вело следственное управление ФСБ центрального аппарата, а там, говорят, люди такие, что хоть шпиона с парашютом приводи - спросят: "А что мы будем с этого иметь?". Свечку не держал, зато всегда держу в голове поправку, что живём в России, а здесь причиной любого события может оказаться все, что угодно.
Слушайте, а кто-нибудь может объяснить как так получилось: вот Медиазона пишет, что у Карауловой часть 2 статьи 205.5 (через 30), ну там членство в террористической организации (как неоконченное преступление) По этой статье срок - от 10 до 20 лет (охуеть можно, да). Но вот дают 4.5, а прокурор просил 5. Это как так вообще может быть? (это, если что, не к тому, что мало дали - по мне так ее вообще судить не за что)
19 лет, синдром второго курса! Когда родители расслабляются после тяжелых вступительных экзаменов, дети задумываются о том, а стоило поступление таких мучений, правильный ли был сделан выбор? Помните, Джохар Царнаев, Бостон, тоже 19 лет. Важно, кто окажется рядом с ребенком. Это раньше студенчество - посвящение во взрослые, сегодня, когда родители, помня о своем опыте, готовы вытолкнуть ребенка из семьи, он может ухватиться за первую попавшуюся на вскидку прочную связь и кажущуюся ему идеальной перспективу. Воздействие вербовщиков направлено на дискредитацию и разъединение семьи. У Варвары, папиной дочки, есть зыбкий шанс психологически вернуться к родным. Обнять и не отпускать, пока в остекленевших глазах не проступит первая слеза.
дорогие друзья. милая 19-летняя девочка-студентка мгу варвара караулова вообще-то (предположительно - да, это не доказано) отправилась в сирию, чтобы соучаствовать в физическом уничтожении неверных и грешников - в т.ч. христиан всех деноминаций, евреев, атеистов, вообще умников, геев и прочих извращенцев, сторонников иных личных и общественных свобод. кроме того, она туда ехала взрывать памятники истории, разрушать музеи и библиотеки, равно как и принуждать других девочек 19 лет и любого другого возраста жить так, как хочется девочке варваре карауловой.
История со сбежавшей в ИГИЛ студенткой — про недостаток любви и эмпатии и про менталитет карателей. Не в семье (со стороны не разберёшь, что там на самом деле творилось в связи с разводом родителей), а в государстве и его населении.