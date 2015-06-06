  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
В теме
 
Реклама
Подождите.
Тексты дня по теме
Одна девушка решила такая стать моджахедом
Одна девушка решила такая стать моджахедом
7.06 11:45 | число просмотров 2580
blogMaxim Kononenko
Выучила арабский язык, пошила хиджаб. Прилетает в Стамбул, идет до сирийской границы, а там вдруг - ворота, и стоит Большой Моджахед, проверяет: - Ты зачем и откуда? - Хочу, - отвечает девушка, - Совершить усилие на пути. Я из России, там все погрязли в кредитах...
Связанные сюжеты
Протест в универе
Протест в универе
27.05 12:40 | число просмотров 3271 число постов 17
Студенты и преподаватели РГГУ устроили обструкцию писателю-конспирологу, координатору Антимайдана Николаю Старикову, приехавшему в университет с лекцией об американском заговоре. С одной стороны, блогеры опечалены деградацией знаменитого вуза. С другой - воодушевлены акцией протеста
 
Лектор Якунин
Лектор Якунин
18.03 19:55 | число просмотров 4368 число постов 11
Завкафедрой государственной политики факультета политологии МГУ и доктор политических наук Владимир Якунин прочитал для студентов СПбГУ лекцию про глобализацию и капитализм. Студенты услышали много нового и до сих пор приходят в себя от свалившихся на них знаний
 
Самое читаемое
Тусовка-мама
10.12 число просмотров 3552 число записей 11
 
"Слишком свободный человек"
7.12 число просмотров 3197 число записей 11
 
Послание Путина-2016
2.12 число просмотров 3017 число записей 24
 
Навальный идет в президенты
17.12 число просмотров 2729 число записей 45
 
Умер Фидель
26.11 число просмотров 1874 число записей 21
 
Прислать свою ссылку
Приговор Карауловой <код для ЖЖ>
Приговор Карауловой

Пытавшаяся присоединиться к ИГИЛ студентка МГУ Варвара Караулова осуждена на 4,5 года. В суде она сказала, что причиной побега стала любовь. В блогах обсуждают срок заключения.
Создан: 06.06.2015 10:06, обновлен: 22.12.2016 21:59
Просмотров: 3860
Теги:
22 декабря
дело в отце Карауловой. Так вот у него был бизнес на госкнтрактах с силовыми структурамиссылка на данный пост
https://telegram.me/smersh43/blogSolopov
22.12. 21:04
Про Караулову скажу версию,  которая мне нравится больше всех. Ещё, наверное, год назад мне её подсказали вполне уважаемые люди. А дело в отце Карауловой. Так вот у него был бизнес на госкнтрактах с силовыми структурами. Сама по себе  ситуация с девчонкой, которую вербуют в ИГ, - достаточно штатная для России. И никто бы так сильно не возбудился и тем более не вбросил её в Лайфу, если бы не возможность надавить на её папу и отжать себе контрактики. И если бы отец был посговорчивее, то отделалась бы она подпиской и условкой, а то и профилактикой. Но то ли он на партнёров своих повлиять не смог, то ли уперся, но вышло, как вышло. Копать эту историю у меня времени не было, в РБК ей как-то не сильно заинтересовались тогда, но по СПАРКу я отца её пробил. Там действительно связанные с ним конторы на подрядах чуть ли не за услуги по защите информации для ФСИН, Минюста, Судебного департамента и так далее. Вроде адвокаты кому-то из коллег даже говорили, что все не из-за этого, но мне кажется, что из-за того самого. Уважаемых людей ещё что смутило: следствие вело следственное управление ФСБ центрального аппарата, а там, говорят, люди такие, что хоть шпиона с парашютом приводи - спросят: "А что мы будем с этого иметь?". Свечку не держал, зато всегда держу в голове поправку, что живём в России, а здесь причиной любого события может оказаться все, что угодно.
развернуть>>
По этой статье срок - от 10 до 20 летссылка на данный пост
https://telegram.me/mpojarsky/blogmpojarsky
22.12. 17:25
Слушайте, а кто-нибудь может объяснить как так получилось: вот Медиазона пишет, что у Карауловой часть 2 статьи 205.5 (через 30), ну там членство в террористической организации (как неоконченное преступление) По этой статье срок - от 10 до 20 лет (охуеть можно, да). Но вот дают 4.5, а прокурор просил 5. Это как так вообще может быть? (это, если что, не к тому, что мало дали - по мне так ее вообще судить не за что)
развернуть>>
Тысячи наёмников, убивавшие людей на Украине, неприкосновенны, а собиравшаяся в Сирию девушка отправлена за решёткуссылка на данный пост
https://twitter.com/Varfolomeev/blogVarfolomeev
22.12. 16:32
Тысячи наёмников, убивавшие людей на Украине, неприкосновенны, а собиравшаяся в Сирию девушка отправлена за решётку. Как такое возможно?
7 июня
19 лет, синдром второго курса!ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/makhovskaya/blogMakhovskaya Olga
07.06. 09:16
19 лет, синдром второго курса! Когда родители расслабляются после тяжелых вступительных экзаменов, дети задумываются о том, а стоило поступление таких мучений, правильный ли был сделан выбор? Помните, Джохар Царнаев, Бостон, тоже 19 лет. Важно, кто окажется рядом с ребенком. Это раньше студенчество - посвящение во взрослые, сегодня, когда родители, помня о своем опыте, готовы вытолкнуть ребенка из семьи, он может ухватиться за первую попавшуюся на вскидку прочную связь и кажущуюся ему идеальной перспективу. Воздействие вербовщиков направлено на дискредитацию и разъединение семьи. У Варвары, папиной дочки, есть зыбкий шанс психологически вернуться к родным. Обнять и не отпускать, пока в остекленевших глазах не проступит первая слеза.  
5 июня
Снисхождение все же не обнуляет намеренийссылка на данный пост
https://www.facebook.com/dmitry.butrin/blogDmitry Butrin
05.06. 15:28
дорогие друзья. милая 19-летняя девочка-студентка мгу варвара караулова вообще-то (предположительно - да, это не доказано) отправилась в сирию, чтобы соучаствовать в физическом уничтожении неверных и грешников - в т.ч. христиан всех деноминаций, евреев, атеистов, вообще умников, геев и прочих извращенцев, сторонников иных личных и общественных свобод. кроме того, она туда ехала взрывать памятники истории, разрушать музеи и библиотеки, равно как и принуждать других девочек 19 лет и любого другого возраста жить так, как хочется девочке варваре карауловой.
развернуть>>
И вообще, вышвырните ее отовсюду, чтобы она точно знала, кому она нужна, а кому нетссылка на данный пост
https://www.facebook.com/natalia.gevorkyan/blogNatalia Gevorkyan
05.06. 14:58
Маладец декан. Ну, расскажите, как девочку отчислят, чтобы ей сильнее "захотелось" вернуться. И вообще, вышвырните ее отовсюду, чтобы она точно знала, кому она нужна, а кому нет. Идиоты!
развернуть>>
Про недостаток любви и эмпатии и про менталитет карателейссылка на данный пост
https://www.facebook.com/nickolay.kononov/blogNickolay V. Kononov
05.06. 14:02
История со сбежавшей в ИГИЛ студенткой — про недостаток любви и эмпатии и про менталитет карателей. Не в семье (со стороны не разберёшь, что там на самом деле творилось в связи с разводом родителей), а в государстве и его населении.
развернуть>>
Какую профессию дают на философском факультете?ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/evgenia.belousova1/blogЕвгения Белоусова
05.06. 11:36
Вижу краем глаза, что френды взволнованы девочкой, которая резко уехала из отчего дома, подальше от альма матера, присоединяться к террористам.
развернуть>>
Но вопрос, что с ней теперь делать бедным родителям и обществу? ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/roman.frolin/blogRoman Frolin
05.06. 10:29
Девочку из МГУ, слава богу, поймали турки на границе с Сирией. Но вопрос, что с ней теперь делать бедным родителям и обществу?  
28 мая
Пропал ребёнок!ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/pkaraulov/blogPavel Karaulov
28.05. 13:02
Пропал ребёнок! Варя Караулова (29 ноября 1995 г. рождения)
развернуть>>
Страницы: 1
Фото



    • Видео
    Последнее слово Варвары Карауловой
    Сказано по теме
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012