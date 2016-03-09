Тюменский областной суд 20 декабря вынес приговор в отношении оппозиционного блогера и публициста Алексея Кунгурова. Подсудимый был признан виновным в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и осужден на два года колонии-поселения за пост в "Живом Журнале" под названием "Кого на самом деле бомбят путинские соколы?". В публикации блогер критиковал политику российских властей в Сирии. Как сообщается в блоге Алексея, который сейчас ведут его близкие: "Обвинение вынесено под председательством судьи Сафронова на основании одного единственного очень сомнительного документа - лингвистической экспертизы текста, проведённой ФСБ по Свердловской области. Заключение по сути представляет субъективное мнение. А субъективное мнение не может быть положено в основу приговора. Это означает, что публичных призывов к терроризму и публичного оправдания терроризма в тексте "Кого на самом деле бомбят путинские соколы" нет. Соответственно, нет общественной опасности деяния, а значит нет преступления. К слову, другие экспертизы, которые установили невиновность автора текста, в том числе экспертиза члена СПЧ при Президенте РФ, не были приняты судом к рассмотрению".







Также в блоге Кунгурова говорится о том, что накануне в адрес жены Алексея Кунгурова поступали угрозы, а аккаунт Кунгурова в ЖЖ был взломан. Есть основания полагать, что в отношении Кунгурова и его семьи идет целенаправленная травля, чтобы заставить их смириться с приговором и прекратить борьбу за освобождение Алексея. Сейчас, помимо обжалования решения суда в апелляционную инстанцию, Алексей Кунгуров рассматривает возможность подачи заявления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя ФСБ Сухарева, судьи Сафронова, свидетелей (многие из которых являются членами небезызвестной сомнительной организации НОД) и экспертов стороны обвинения. "Так как в действиях следователя, экспертов, судьи и свидетелей есть признаки совершения преступления организованной группой лиц в отношении Алексея Кунгурова предусмотренные статьями 127 УК РФ, Ст.301, 305, 306 УК РФ, Ст.286 УК РФ Разумеется такие дела не могут проходить без ведома региональных чиновников. Остается выяснить степень участия в этом директора ФСБ по Тюменской области Пятилетов и Губернатора Тюменской области Якушева", - говорится в блоге.



Кроме того, в ближайшее время в блоге Алексея Кунгурова (kungurov.livejournal.com) будут опубликованы все документы по делу, с целью придания истории с преследованием блогера максимальной огласке. Друзья Алексея призывают всех неравнодушных подключиться к журналистскому расследованию его дела: "Характер дела, низкий профессиональный уровень расследования, доводы вынесенного судебного решения позволяют полагать что преступление в отношении Алексея Кунгурова является инициативой региональных малограмотных непрофессионалов. Предлагаем сообщить в личку об всех известных фактах нарушения закона, коррупции со стороны вышеупомянутых лиц, для сбора доказательной базы".



Напомню, что Алексей Кунгуров был арестован 16 июня, а до этого находился под подпиской о невыезде. Правозащитный центр "Мемориал" признал блогера политзаключенным. В частности, в заявлении "Мемориала" было сказано следующее: "Алексей Кунгуров — известный оппозиционный блогер, публицист и писатель, он жестко критиковал внутреннюю и внешнюю политику современной российской власти. Уголовное дело в отношении него укладывается в общую картину преследования независимых блогеров и журналистов и является явно неправомерным. Политический мотив преследования Кунгурова фактически прямо обозначен в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого. В нем отмечено, что Кунгуров «неоднократно публично выражал политические позиции, взгляды и убеждения российских общественных организаций, выступающих и действующих оппозиционно законной деятельности государственных органов законодательной, исполнительной и судебной власти Российской Федерации». По оценке информационно-аналитического центра «Сова», опубликованная Кунгуровым статья «представляет собой анализ внутренней ситуации на Ближнем Востоке и не содержит, с нашей точки зрения, никаких призывов к терроризму». Мы согласны с этой оценкой и считаем, что резкий тон публикаций автора сам по себе не может являться основанием для привлечения автора к уголовной ответственности".



Я сам выступаю за скорейшее освобождение политического заключенного Алексея Кунгурова. Необходимо прекратить порочную практику преследования граждан России за критику представителей власти и свободное обсуждение политических и государственных проблем. Сегодня "экстремистом" и "террористом" могут объявить любого неугодного системе человека, и наша общая задача состоит в том, чтобы сопротивляться политическим репрессиям в отношении инакомыслящих.



"Команда 29" в свое время подготовила замечательную памятку о том как защитить право писать в интернете то, что думаешь. Кроме этого, рекомендую ознакомиться с заметкой юзера ljpromo "Вы - блогер. Вас пришли арестовывать. Что делать?" В частности, он пишет следующее: "Помните, что блог, который довел вас до задержания, может стать и главным помощником в вашем освобождении". Разумеется, одного блога и действий родственников и друзей для освождения кого-то из тюремных застенков скорее всего будет недостаточно. Чтобы реально вызволить человека из тюрьмы, нужна консолидация всего гражданского общества по таким делам, без оглядки на политические пристрастия или характер заключенного. Как только мы начнем делить политзеков на "патриотов" и "либералов", на правильных и неправильных, на тех, кто нам лично нравится и не нравится, так мы сразу же проиграем в борьбе с произволом, и когда придут за нами - то уже никто не выступит в нашу защиту.



Свободу Алексею Кунгурову!



В соцсети ВКонтакте создана группа "Свободу Кунгурову". В ней, как ожидается, можно будет следить за развитием этого дела:https://vk.com/public123393807



К сожалению, таких приговоров становится в России все больше. Издание NEWSru напоминает о похожих случаях. Так, в ноябре Зеленоградский районный суд приговорил к году лишения свободы в колонии-поселении 20-летнего жителя московского округа Зеленоград Евгения Корта. Он был признан виновным по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) из-за опубликованного изображения с националистом Максимом Марцинкевичем по прозвищу Тесак и поэтом Александром Пушкиным.



В начале октября Пресненский районный суд Москвы признал блогера Антона Носика виновным в экстремизме за пост в ЖЖ "Стереть Сирию с лица земли" и назначил ему штраф в 500 тысяч рублей. На прошлой неделе Московский городской суд смягчил приговор, снизив размер штрафа до 300 тысяч рублей.



В середине октября Цивильский районный суд Чувашии вынес приговор 62-летнему охраннику асфальтобетонного завода Николаю Егорову, который был признан виновным в экстремизме за перепост в соцсети "ВКонтакте" ранее запрещенной статьи публициста Бориса Стомахина. Егоров был приговорен к двум годам лишения свободы условно.



В августе Московский окружной военный суд приговорил студентку пятого курса Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Патимат Гаджиеву к штрафу в размере 400 тысяч рублей по обвинению в экстремизме и публичном оправдании терроризма (ст. 205.2 и 282 УК РФ) за репост записи в соцсети "ВКонтакте" про ИГ.



В мае житель Твери Андрей Бубеев получил два года и три месяца колонии-поселения за репост материала "Крым - это Украина" публициста Бориса Стомахина и картинки на эту же тему на своей странице в соцсети. Ранее блогер уже был приговорен за аналогичный проступок к 10 месяцам лишения свободы.



В декабре против пермского школьника возбудили уголовное дело из-за комментария "ВКонтакте" про церкви. Как сообщали СМИ, "16-летнего Марка Р. задержали прямо на школьных уроках и привезли на допрос в Пермь, в региональное управление ФСБ на улице 25 Октября, 12. Чекисты выявили, что экстремистская запись сделана школьником минувшей весной на его личной странице в социальной сети "ВКонтакте". Марк, принадлежащий к языческой субкультуре, в пылу дискуссии с приятелями-христианами написал им, что церкви надо сжигать".