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Посты по теме
Кунгурова приговорили к 2-м годам колонии за пост в ЖЖ
Кунгурова приговорили к 2-м годам колонии за пост в ЖЖ
blogphilologist
21.12 14:31 |  число просмотров 400
Тюменский областной признал блогера и публициста Алексея Кунгурова виновным в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и осужден на два года колонии-поселения
 
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Дело блогера Кунгурова <код для ЖЖ>
Дело блогера Кунгурова

Задержанный в марте популярный тюменский блогер Кунгуров признан виновным в оправдании терроризма и приговорён к двум годам лишения свободы
Создан: 03.03.2016 21:08, обновлен: 21.12.2016 14:56
Просмотров: 2635
Теги:
21 декабря
Безусловно, Кунгуров политзаключённый, но с нюансомссылка на данный пост
https://www.facebook.com/vsevolod.chernozubblogVsevolod Chernozub
21.12. 11:51
Кунгурова, известного блогера из Тюмени, задержанного в марте, приговорили к 2 годам колонии. ФСБ, следствие и суд решили, что один из его постов оправдывает терроризм. Безусловно, Кунгуров политзаключённый, но с нюансом: участием в "Комитете 25 января". Это где собрались Стрелков, Лимонов, Крылов, Калашников и проч., чтобы научить всех Родину любить, покарать карателей и нацпредателей, да присоединить Украину с Белоруссией. Вот их легендарная общая карточка на память. Кунгуров с краю, в бороде и тельняшке.
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9 месяцев прошло, суд разродился приговоромссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001726322979www.facebook.com
21.12. 08:50
Кстати говоря, блогер Алексей Кунгуров был членом «Комитета 25 января» — организации, созданной при участии бывшего министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игоря Стрелкова..
Совок как он естьссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000442948457www.facebook.com
21.12. 08:32
Вот как. Совок как он есть. Ведь это ж героизм бросать бомбы на детей, так сказала партия и правительство....А кто не согласен, враг народа...
Kungurov не прав, но kungurov – не преступникссылка на данный пост
http://irek-murtazin.livejournal.com/blogirek-murtazin
21.12. 08:03
 О том, что Кунгуров, блогер, известнй в ЖЖ под ником kungurov , не прав, но он не преступник, я уже писал. И оглашенный вчера приговор в отношении блогера -2,5 года колонии-поселения за посты о Сирии, -  по моему твердому оценочному суждению не имеет никакого отношения к правосудию. Остаюсь при своем мнении, что уголовное преследование Кунгурова за посты в ЖЖ – это правовой беспредел.
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Можно заниматься своими делами, потом за репост получить 282-юссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000531156184blogЕвгений Сафонов
21.12. 03:17
эээ.... если это спокойно так оставлять, то шансов на нормальное общество в России просто нет. Можно заниматься своими делами, потом за репост получить 282-ю и удивляться: как так. А в 37-м тоже так же было, все своими делами занимались...
20 декабря
Кунгурова приговорили к 2-м годам колонии за пост в ЖЖссылка на данный пост
http://philologist.livejournal.com/blogphilologist
20.12. 20:44
 Тюменский областной суд 20 декабря вынес приговор в отношении оппозиционного блогера и публициста Алексея Кунгурова. Подсудимый был признан виновным в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и осужден на два года колонии-поселения за пост в "Живом Журнале" под названием "Кого на самом деле бомбят путинские соколы?". В публикации блогер критиковал политику российских властей в Сирии. Как сообщается в блоге Алексея, который сейчас ведут его близкие: "Обвинение вынесено под председательством судьи Сафронова на основании одного единственного очень сомнительного документа - лингвистической экспертизы текста, проведённой ФСБ по Свердловской области. Заключение по сути представляет субъективное мнение. А субъективное мнение не может быть положено в основу приговора. Это означает, что публичных призывов к терроризму и публичного оправдания терроризма в тексте "Кого на самом деле бомбят путинские соколы" нет. Соответственно, нет общественной опасности деяния, а значит нет преступления. К слову, другие экспертизы, которые установили невиновность автора текста, в том числе экспертиза члена СПЧ при Президенте РФ, не были приняты судом к рассмотрению".
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Вот так легко взяли и посадили одного из самых читаемых блогеровссылка на данный пост
https://www.facebook.com/lina.goncarova/blogЕлена Рохлина
20.12. 20:06
Вот так легко взяли и посадили одного из самых читаемых блогеров, всего-то за мнение. Кунгуров говорил, что к нему по 100 000 человек в сутки заходят в жж, где эти люди, как так вышло, что не вступились активно в реале - хотя бы те, кто читали Алексея постоянно?
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Пост, кстати, доступен для чтенияссылка на данный пост
https://www.facebook.com/alexey.zhivov.5/blogAlexey Zhivov
20.12. 20:01
Известный публицист Кунгуров получил 2 года колонии-поселения за политологический анализ структуры ИГ (запрещено в России), обнаружив в ней признаки реального государства. Вот за этот пост человека посадили в тюрьму на 2 года. Постмодернизм. Пост кстати, доступен для чтения. Можно самостоятельно ознакомиться за что дают 2 года тюрьмы.
Персонаж, на мой взгляд, противненькийссылка на данный пост
https://www.facebook.com/mikhail.dymshitsblogMikhail Dymshits
20.12. 17:40
блогеру дали 2 года за оправдание терроризма.  Кунгуров из Тюмени. Персонаж, на мой взгляд, противненький. Но статьи по мыслепреступлениям куда противнее. И только одного человека в моей ленте, где сотни журналистов и прочих мастеров клавиатуры, в том числе пара-тройка десятков из Тюмени, это волнует. 
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4 марта
Кунгуров отпущен под подписку о невыездессылка на данный пост
https://www.facebook.com/obogat/www.facebook.com
04.03. 10:40
 Короче. Кунгуров отпущен под подписку о невыезде.
Досмотреть не смогла. Извините. Сроду его не читала и хорошо.
Пусть он не гонит на наши славные органы!
Я различаю ребят из конторы в первую очередь по корректному поведению и выдержке. Летом 2015 года ко мне направляли конторского стукача. Это человек очень умный, с хорошей памятью. Симпатичный даже. Отлично обученный, опытный в своём деле. Жаль, что пришлось с ним прекратить общение....))))
Операция "Кунгуров" началасьссылка на данный пост
http://verola.livejournal.comblogverola
04.03. 08:18
 Все самые мерзкие персонажи ЖЖ начинаются с буквы К — Коротченко, Кадыров, Кунгуров... Уникальная история произошла с постом "Товарищ Кунгуров и вся фсбшная мразь", от 2го февраля. 
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3 марта
Арест Кунгуровассылка на данный пост
http://amfora.livejournal.com/blogamfora
03.03. 20:00
Сегодня около 11 часов утра по местному времени в Тюмени был задержан известный блогер Алексей Кунгуров (kungurov). В течение нескольких часов дома у Алексея проходил обыск. Оперативные сотрудники изъяли компьютерную технику.
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За что задержали блогера Кунгуровассылка на данный пост
http://pavel-shipilin.livejournal.com/blogpavel-shipilin
03.03. 19:23
Признаться, я небольшой знаток творчества Алексея Кунгурова — почти не читаю. Но пост Как будем карать врагов народа, ссылку на который мне прислали недавно в личку, — освоил. И поразился: блогер (и не только Кунгуров) совершенно не имеет тормозов.
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Кунгуров - террорист. Кто следующий?ссылка на данный пост
http://politichanka.livejournal.com/blogpolitichanka
03.03. 18:05
ТОП-блогер ЖЖ Алексей kungurov был сегодня арестован по статье 205 "Терроризм", о чем сообщила через его ЖЖ его супруга.
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"Комитет" будет его поддерживать целиком и полностьюссылка на данный пост
http://m-kalashnikov.livejournal.com/blogm-kalashnikov
03.03. 16:19
  Самое несмешное в том, что в связи с последней статьёй в ЖЖ Кунгурова буквально вчера-сегодня обсуждался вопрос о его выведении из состава "Комитета" в связи с открытым нарушением одного из основных принципов, на которых сошлись во время учредительного заседания - безусловной защиты Новороссии. Он же опубликовал утверждения о том, что "условные Стрелков и Сулакшин", в случае прихода к власти, спокойно (исходя из политической и экономической целесообразности) "сдадут" обратно в Укру и Донбасс, и Крым... Естественно, что подобного заявления от одного из учредителей "Комитета" терпеть никто не собирался и рассмотреть вопрос собирались уже в субботу - в случае, если Кунгуров публично не дезавуирует своего заявления.
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Кунгуров. За что?ссылка на данный пост
http://a-nikonov.livejournal.com/bloga-nikonov
03.03. 16:05
Я думаю, за "Комитет 25 января", в который Кунгуров вошел, наряду с другим фашистами. Комитет сей прямо и открыто провозгласил свою цель: в момент смуты или внезапного ухода Путина перехватить власть силовым путем, чтобы она не досталась тем, кого они называют "либералами" - преемнику Путина (например, Медведеву), и/или его команде - Грефу, Кудрину, Прохорову, Ходорковскому etc.
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Алексею Кунгурову вменяют ст 205 УК РФ "Террористический акт". Видео задержанияссылка на данный пост
http://sergeeffff.livejournal.com/blogsergeeffff
03.03. 15:01
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Тюменского блогера Кунгурова задержала полиция: "Писать можно не всё"ссылка на данный пост
http://philologist.livejournal.com/blogphilologist
03.03. 14:00
В ЖЖ тюменского блогера Алексея kungurov Кунгурова сегодня, 3 марта в 10:49, появилось сообщение о том, что он задержан полицией: "Пишет жена Алексея. 15 минут назад Алексея Кунгурова взяли органы возле его дома и увезли. В номерах и названиях статей я не разбираюсь. На вопрос за что? молоденький опер ответил: "Писать можно не всё". Сейчас, видимо, начнётся обыск". В 12.35 жена Алексея написала следующее: "В квартиру так и не пускают. Так получилось, что у меня особо нет номеров тюменских друзей Алексея. Все номера у него в телефоне. Если кто-то в Тюмени реально может чем то помочь, подсказать что делать, то вот мой номер +7 919 945 43 03" И, наконец, в 13.55 она дополнила запись следующими словами: "Странное поведение сотрудников: закрылись в моей квартире и не пускают меня с двумя детьми в мою же квартиру. Отвечают: "идут следственные действия". Разве можно проводить их без собственника?"
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Срочная новость. Максимальный репостссылка на данный пост
http://kungurov.livejournal.com/blogkungurov
03.03. 10:49
Пишет жена Алексея. 15 минут назад Алексея Кунгурова взяли органы возле его дома и увезли. В номерах и названиях статей я не разбираюсь. На вопрос за что? молоденький опер ответил: "Писать можно не всё". Сейчас, видимо, начнётся обыск.
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