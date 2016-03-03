Тюменский областной суд 20 декабря вынес приговор в отношении оппозиционного блогера и публициста Алексея Кунгурова. Подсудимый был признан виновным в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и осужден на два года колонии-поселения за пост в "Живом Журнале" под названием "Кого на самом деле бомбят путинские соколы?". В публикации блогер критиковал политику российских властей в Сирии. Как сообщается в блоге Алексея, который сейчас ведут его близкие: "Обвинение вынесено под председательством судьи Сафронова на основании одного единственного очень сомнительного документа - лингвистической экспертизы текста, проведённой ФСБ по Свердловской области. Заключение по сути представляет субъективное мнение. А субъективное мнение не может быть положено в основу приговора. Это означает, что публичных призывов к терроризму и публичного оправдания терроризма в тексте "Кого на самом деле бомбят путинские соколы" нет. Соответственно, нет общественной опасности деяния, а значит нет преступления. К слову, другие экспертизы, которые установили невиновность автора текста, в том числе экспертиза члена СПЧ при Президенте РФ, не были приняты судом к рассмотрению". развернуть>>