Перед вами образец настоящей гражданской инициативы: календарь сирийских девушек в русских кокошниках. Сумма, которую российские налогоплательщики потратили на проект, включающий этот календарь - 4 миллиона рублей. Организация, которая сделала календарь, называется АНО поддержки и развития гражданских и общественных инициатив "Гражданин". Мне не удалось найти в сети ничего о реальной работе этой команды. Никаких инициатив - ни гражданских, ни общественных. Совсем. Даже веб-страницы нет (кроме собственно календаря). (UPD: нашел таки страничку ВКонтакте, см. продолжение по ссылке ниже). Известно только то, что зарегистрирована АНО "Гражданин" в ноябре 2014 года, а основной вид деятельности - "Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам". Наверное, они будут рады календарю с кокошниками. Проект, в рамках которого сделан календарь, называется "Школа современного искусства". По этой фразе, конечно, много чего находится, но ни один из вариантов не связан с "Гражданином". (Может, вам повезет больше). Контактный номер телефона совпадает с некоей "видеостудией Патриот". Даже в дизайне видны схожие черты с кокошниками. "Патриот" сделал три ролика: о подвиге российского морпеха в Сирии, о том, как Анатолий Вассерман отдыхает в Чечне, и об украинских детях, но это отдельная тема. И если вы думаете, что это тот же самый проект, то ошибаетесь. Три ролика студии "Патриот" стоили российскому бюджету еще 4 миллиона 400 тысяч рублей. Эти деньги были получены в другой заход (первый конкурс 2016 года) и через другого грантораспределителя. (Продолжение здесь: https://www.facebook.com/sergei.smirnov.568/posts/1297301663675794?pnref=story)



http://www.fromsyriawithlove.ru/

Мини-расследование про "девушек в кокошниках" (https://www.facebook.com/sergei.smirnov.568/posts/1297186607020633) привело меня к "школе современного искусства". Я еще пожаловался, что не нашел её сходу. Ну, вот она: http://modernartschool.ru. "Мы помогаем талантливым художникам заявить о себе", - заявили авторы проекта. Тем, кто успешно пройдет собеседование, были обещаны круглосуточное рабочее пространство в центре Москвы, еженедельные мастер-классы и встречи с "ведущими художниками". "Мы реализуем лучшие идеи. Это может быть художественная выставка, арт-инсталляция или граффити на фасаде в центре Москвы". А чтобы пройти собеседование, нужно было всего лишь придумать какой-нибудь креатив на тему "как лгут западные СМИ и их приспешники". Прилагался и видеоролик-подсказка - для вдохновления. Не про современное искусство, зато политически зрело. Почему в прошедшем времени? Потому что заявки "принимаются до 25 мая", и всё. Дизайн сайта похож на два предыдущих проекта, обнаруженных мной (девушки в кокошниках и видеостудия "Патриот"). "Пресс-служба" кокошников, менеджер проекта студии "Патриот" и "хотите осветить наш проект в СМИ" школы - одно лицо. Зовут эту девушку Юлия Ярополова, ей 24 года, она бывший свадебный фотограф из города Алексин Тульской области, с 2014 года активист движения "Сеть". "Школа искусства", которую олицетворяет сайт modernartschool.ru с политическим роликом, стоила российским налогоплательщикам 2 миллиона 900 тысяч рублей. Решение о финансировании было принято в конце 2015 года. На этот раз деньги распределялись через Общество "Знание" России. И грантополучатель снова другой: АНО "Агентство инновационного развития", создано в 2012 году. Таким образом, на смену "школе искусства" за 2,900,000 пришла новая "школа искусства" за 4,000,000. Не перепутайте. Вот страница обновленной "школы" ВКонтакте: https://vk.com/public131475567. Это они сделали девушек с кокошниками. "Школа" реально существует. Со столами, стульями и огромным мозаичным портретом Путина на стене.



http://modernartschool.ru/