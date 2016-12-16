Очень длинный комментарий в ближневосточном стиле Двенадцать восточных красавиц, запечатленных во всем великолепии – пожалуй, и правда мечта любого солдата. А тут еще картину подсластили профессиональный макияж, белоснежные платья и причудливые аксессуары авторства Кирилла Минцева. Вчера с самого утра лента Фейсбука так и пестрила сообщениями медиа о чудо-подарке для российских военных. Первые статьи смущали громкими заголовками, контрастирующими с робким тоном изложения. Более поздние резали глаз пошловатыми намеками, которые то тут, то там неуклюже вываливались все из того же стыдливого тела статьи. Для желающих разобраться ниже везде приведены ссылки на диджитал версию календаря, обложка которого гордо гласит «российским офицерам от сирийских девушек». Там же одна из сириек в головном уборе, напоминающем кокошник в цветах российского триколора. Красота, да и только, так в чем же подвох? Листаем дальше, а вот и понеслось. развернуть>>