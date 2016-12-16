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4 млн рублей за календарь с сирийскими девушками в русских кокошниках
4 млн рублей за календарь с сирийскими девушками в русских кокошниках
blogSergei Smirnov
16.12 13:11 |  число просмотров 1841
Организация, которая сделала календарь, называется АНО поддержки и развития гражданских и общественных инициатив "Гражданин"
 
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Сирия наш
Сирия наш
18.12 11:06 | число просмотров 13408 число постов 56
В Сирии продолжаются военные действия. Оставленная российской армией Пальмира снова была захвачена боевиками, которые обнаружили на ней оружие
 
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Сирийские кокошники <код для ЖЖ>
Сирийские кокошники

В блогах обсуждают календарь, в котором 12 сирийских девушек снялись в кокошниках и поблагодарили российскую армию в лучших традициях прокремлевских молодежных движений 2000-х: "Судьба моей Пальмиры в твоих руках".
Создан: 16.12.2016 13:06, обновлен: 18.12.2016 15:00
Просмотров: 1188
Теги:
16 декабря
Очень длинный комментарий в ближневосточном стилессылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009902461662blogAnastasia Peksheva
16.12. 19:47
Очень длинный комментарий в ближневосточном стиле Двенадцать восточных красавиц, запечатленных во всем великолепии – пожалуй, и правда мечта любого солдата. А тут еще картину подсластили профессиональный макияж, белоснежные платья и причудливые аксессуары авторства Кирилла Минцева. Вчера с самого утра лента Фейсбука так и пестрила сообщениями медиа о чудо-подарке для российских военных. Первые статьи смущали громкими заголовками, контрастирующими с робким тоном изложения. Более поздние резали глаз пошловатыми намеками, которые то тут, то там неуклюже вываливались все из того же стыдливого тела статьи. Для желающих разобраться ниже везде приведены ссылки на диджитал версию календаря, обложка которого гордо гласит «российским офицерам от сирийских девушек». Там же одна из сириек в головном уборе, напоминающем кокошник в цветах российского триколора. Красота, да и только, так в чем же подвох? Листаем дальше, а вот и понеслось.
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15 декабря
Вторичность - вот беда современной государственной пропагандыссылка на данный пост
https://telegram.me/mtd4k/blogМетодичка
15.12. 22:26
12 сириек снялись для календаря, который подарят на Новый год российским солдатам и офицерам Вторичность - вот беда современной государственной пропаганды. Даже не примитивность. Этого хватает и за пределами нашей родины . Показательные выступления американских СМИ в этом году - тому подтверждение (к вящей радости отечественных патриотов и неудовольствию либералов). Но вот вторичность - это наше, родное.
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Мини-расследование про "девушек в кокошниках"ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/sergei.smirnov.568/blogSergei Smirnov
15.12. 18:14
Мини-расследование про "девушек в кокошниках" (https://www.facebook.com/sergei.smirnov.568/posts/1297186607020633) привело меня к "школе современного искусства". Я еще пожаловался, что не нашел её сходу. Ну, вот она: http://modernartschool.ru.
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Сумма, которую российские налогоплательщики потратили на проект, включающий этот календарь - 4 миллиона рублейссылка на данный пост
https://www.facebook.com/sergei.smirnov.568/blogSergei Smirnov
15.12. 16:17
Перед вами образец настоящей гражданской инициативы: календарь сирийских девушек в русских кокошниках. Сумма, которую российские налогоплательщики потратили на проект, включающий этот календарь - 4 миллиона рублей.
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Нашисты из «Сети» должны получить премию от Госдепассылка на данный пост
https://www.facebook.com/roman.a.fedoseevblogРоман Федосеев
15.12. 15:23
Мне кажется, это диверсия. Такое нельзя было сделать серьезно. Нашисты из «Сети» должны получить премию от Госдепа http://www.fromsyriawithlove.ru
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Есть хоть один человек, запутинский или противопутинский, кому это нравится?ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/marat.guelman.9/blogMarat Guelman
15.12. 15:13
ну вот я понимаю конечно, что война в любом соучае зверства, жертвы, трагедия. Справедливая война или нет. Оборона или агрессия. Поэтому вслух не ужасаюсь. В том числе и в Сирии. Но зачем эти сссуки вот такое выпускают, я не понимаю вообще.
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