Посмотрел на творение #НТВ. Вообще не понял, что это было. С позиции аятоллы Хомейни я прошу самоотвод, во всяком случае. Сенсаций и разоблачений, как я и предполагал, не было.

Главное, что меня резануло, это открытая ложь Виолетта Волкова и сильное передергивание Сергей Карнаухов, наложенное на традиционный для НТВ тенденциозный монтаж.

Дело Sergey Udaltsov построено на пленках, сфальсифицированных спецслужбами, и лживых показаниях Лебедева. То, что Сергею никто из либерального лагеря сейчас не помогает - ну, это дело их совести, мы в левой среде стараемся, кто чем может. Скоро он уже будет с нами, как и Леонид Развозжаев. Мои показания на суде опубликованы, и Волкова их слышала, разумеется. И Сергей, и Леонид - мои друзья, несмотря на разную позицию по Крыму, и поссорить нас не удастся никаким НТВ.

Про альтернативное правительство - речь идет про КС оппозиции, его первоначальный проект. Волковой на переговорах не было, они с Nikolai Polozov ждали меня на улице, пока я встречался (по отдельности) с Алексей Навальный и Sergey Udaltsov (действительно в присутствии начальника ИВС Симферопольский). Вот мой пост в ЖЖ, написанный по итогам того разговора, с тем самым "списком будущего правительства" (на самом деле нет, конечно), согласованным с ними обоими - http://ilya-ponomarev.livejournal.com/499664.html. Волкова там есть как координатор правозащитников, похоже, она сама себя тогда уже увидела министром юстиции, ха-ха. На самом деле жаль, что тот проект не удался, и схему выборов в КС Навальный и Волков переделали под себя - в результате чего я с выборов тогда снялся в итоге.

Что касается переговоров с бизнесом о финансировании, то я знаю о нескольких публичных встречах на эту тему Навального, и нескольких непубличных встречах того же Алексея и ряда других лидеров движения - всех с либерального фланга. Насколько я знаю, никто из левых или националистов таких встреч не делал, я в том числе. Но и либералы нефтяные месторождения точно не делили, я бы знал, только распределяли квоты на изготовление флагов и белых ленточек )))

Зачем нужен был этот фильм сейчас - не знаю. Скорее всего, готовили что-то одно к годовщине протестов, а потом план наверху поменялся, и пришлось прицепить Навального в честь второго дубля кировского судилища.

PS Да, про "захват городов-миллионников" - речь про выход оппозиции на выборы мэров, за который я агитировал в 2013 (и вел интенсивный и успешный диалог с АП, чтобы это случилось), и который более чем получился - Москва, Новосибирск, Екатеринбург, Петрозаводск, Воронеж, Иркутск... Крым перечеркнул ту стратегию, к сожалению, а это был путь к мирной и спокойной смене власти. Про Ilya Yashin фраза была в том же контексте - что нужно приобретать опыт реального управления. Жаль, что целиком про Maria Baronova не оставили фразу, я ей практически в любви признался в кривом эфире НТВ ;)

PPS Уважаемая Софья Линькова, а может, вы все-таки подумаете над нашим разговором в Софии, и выложите полностью записанный материал? Думаю, он набрал бы много просмотров!