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Дина Карпицкая
10.08 10:00 |  число просмотров 665
(«Комсомольская правда»)
КРАСНЫЙ АТТЕСТАТ И СИНЕЕ ЛИЦО

В народе говорят, что лучше иметь синий диплом и красное лицо, чем синее лицо и красный диплом. И теперь, как считает журналист «Комсомолки» Дина Карпицкая (мама выпускницы-отличницы), эту мудрость у нас в стране закрепили на официальном уровне. Потому что по факту получается, что эти золотые медали морально и нравственно устарели. И, кроме синего лица и собственного удовлетворения, ничегошеньки не дают. Ни тебе бюджетных мест в вузах, ни уважения и почета. Совершенно!

Кто помнит нашу с дочкой эпопею со сдачей ОГЭ (Основного госэкзамена для выпускников 9-го класса) и ставящими в тупик даже взрослых вопросами про политический плюрализм? Так вот, Маруся моя все осилила! Получила КРАСНЫЙ аттестат со всеми пятерками. Я, преисполненная гордости, пошла записывать ее в колледжи. Оставаться в 10 - 11-х классах школы и тратить еще два года на бессмысленную зубрежку не хотелось. А среднее профессиональное образование - это все равно что уже одной ногой в вузе плюс дополнительная специальность. И, главное, без злосчастных ЕГЭ.

Я наивно полагала, что сейчас открою дверь в любой колледж, фигурально выражаясь, ногой: «Берите нас, мы отличники!» Бесплатно, то есть даром. Но не тут-то было. Рассказываю.

«НЕ ПОЛОЖЕНО! ЖДИТЕ»

То, что пятерочники сейчас не в почете, я почувствовала, еще когда пришла получать за ребенка аттестат об основном общем образовании. Так вышло, что сама она этого сделать не могла, укатила на море, не дожидаясь торжественного вручения. Я же обычным будничным понедельником с утра пораньше направилась в школу, нарядившись согласно моменту.

Честно признаюсь, что мать я в смысле участия в школьной жизни никудышная и до коронавируса не особо мелькала на родительских собраниях. А уж после так вообще практически забыла дорогу в школу. Но и школа, похоже, забыла, что у учеников вообще-то есть родители.

- Вы куда? Туда нельзя, - гавкнул на меня охранник, не успела я подойти к турникету.

- Я аттестат получать за дочь. Она у меня, между прочим, круглая отличница.

- Ну и что? Родителям вход запрещен. Не положено! Ждите.

Чего ждать? Кого? Я не очень поняла, и объяснять мне явно никто не собирался. Все, что я поняла: вот этот крошечный пятачок в 20 метров квадратных из всего огромного здания школы и есть место для родителей. Пренебрежительное «ждите» я услышала и у кабинета секретаря. Ждала. Потом еще ждала. На мои робкие попытки узнать хотя бы примерное время ожидания, получала ответ в жанре продавщицы советского магазина: «Вас много, я одна». И: «Надо было вовремя приходить за документом. Вам было отведено две минуты».

То, что я тоже человек, что у меня тоже рабочий день и что я своими кровно заработанными вообще-то помогала школе повысить рейтинг, оплачивая репетиторов для будущей отличницы, это все не считается. Все встреченные сотрудники школы со мной не разговаривали, они на меня гавкали.

Когда мне вручили-таки аттестат, уже не хотелось радоваться. Мы и раньше-то почти не сомневались, а после этого эпизода я окончательно поняла: со школой завязываем. Утерев материнские слезы, увы, не умиления и гордости, а досады и обиды, пошли покорять колледжи.

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