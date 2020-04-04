  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
Сюжет по теме
Коронавирус в России
Коронавирус в России
26.03 00:27 | число просмотров 2320 число постов 8
Число зараженных в России увеличивается каждый день, власти вводят "режим самоизоляции", который не имеет никакой юридической силы.
 
Сюжеты
Блогеры против: Аэрофлот
21.03 число просмотров 58234 число записей 118
 
Блогеры против: Сбербанк
19.02 число просмотров 50858 число записей 110
 
Блогеры против: "Альфа-банк"
21.01 число просмотров 16198 число записей 23
 
Январский поворот
20.01 число просмотров 3201 число записей 22
 
Пресс-конференция Путина
20.12 число просмотров 4700 число записей 5
 
все записи
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
Меньше нефти
9.04 число просмотров 978 число записей 8
 
Прислать свою ссылку
Как мир перенесет прививку от изоляционизма
Как мир перенесет прививку от изоляционизма
Григорий Ревзин
4.04 00:09 |  число просмотров 475
(«Коммерсант»)

«Мне странно теперь представить себе,— пишет Илья Эренбург в начале 1960-х, вспоминая 1914-й,— что можно было отправиться в другую страну, не заполнив анкеты, не проводя недели в ожидании — впустят или не впустят; но слово „виза" я услышал впервые во время войны; прежде не спрашивали даже паспорта». Это как будто только что написано, «странно теперь представить» — это именно «теперь» и про вчера. Мировой войны нет, но живем мы так, будто есть. Страны закрыты, города закрыты, офисы, магазины, рестораны, кафе закрыты.

Последние пять лет как-то не удались. Место, откуда смотришь, может искажать перспективу, а в России эти пять лет не удались особенно — я не думаю, что тут требуется перечисление неудач и нестроений, и, разумеется, это моя субъективная оценка. Но и за пределами нашей страны нечему особенно радоваться. ИГИЛ (организация запрещена в России – W), Иран и Сирия, Трамп и «Брексит», Китай, ярко доказывающий, как благотворен для развития авторитаризм, волна беженцев в Европе и неубедительные попытки Европы справиться с самой собой — было чему порадоваться. Этой радостью люди широко делились друг с другом, и глубокая взаимная ненависть даже стала оформляться в какие-то более или менее общие векторы вроде разломов по линии мигрантов или по линии metoo, или коллаборационизма — далее более или менее везде.

Мир быстро модернизировался, но если в начале века тем, кто как-то страдал от этого, не удавалось оформиться во что-то определенное, то в 2010-е они нашли себя. Это касается и политиков, и избирателей, и экономических интересов — возникла неформальная коалиция советов безопасности с широкими народными массами, оставленными мировым гением прогресса. Историк мог бы заметить, что в прошлом, сравнительно, впрочем, далеком,— скажем, в 1914 году — такие ситуации разрешались войной. Иногда одной, иногда несколькими, постепенно сливавшимися в одну. В эту почву не то чтобы хотелось погружаться — пророчествам о мировой войне свойственна известная пошлость,— но, быть может, это интересный ракурс для того, чтобы взглянуть на происходящее сегодня.

Человеку, далекому от эпидемиологии, в реакции города на эпидемию слышится некоторое двуголосие.

Есть ученые — медики, биологи, генетики. Они находятся в состоянии размышления и поиска. Им многое уже понятно, но больше непонятно и потому интересно. Следствием этого состояния является их сомнение в возможности сказать что-либо определенное. Их общим мнением, кажется, является то, что человечество должно с вирусом пожить и тогда им все станет понятнее. Вирус — он живет с людьми, приспосабливается, эволюционирует, деятельно осваивает несвойственного ему носителя — очень интересно. Люди живут с вирусом, приспосабливаются, деятельно сопротивляются смерти — очень интересно. При этом ученые и врачи свою профессиональную заинтересованность сочетают с пребыванием в группе риска, так что в их спокойствии есть что-то от путешественников начала позапрошлого столетия: вероятность погибнуть высока, но неизведанное притягательнее.

Есть власти. Им точно известно, что надо делать, их размышление сводится к взвешиванию издержек: что еще можно запретить так, чтобы разумные люди это поддержали? И поддерживают. Вот, скажем, Борис Джонсон в Великобритании сначала, как я понял, занял более или менее близкую к профессиональной медицинской позицию — бережем стариков, остальные должны переболеть, выработать антитела и жить дальше. Кто-то умрет, да, это неизбежные потери. Однако не прошло и недели, как позиция поменялась. Потому что зачем политику нужен упрек, что из-за его бездействия умерли сотни человек? Рухнувшая экономика, разорение бизнесов, сгоревшие сбережения, безработица — это последствия эпидемии. Не личное преступление, это можно пережить. А вот что умерли — нельзя.

Закрыть границы стран. Запретить самолеты, что интересно — не поезда. Закрыть офисы, что интересно — не производства, не стройки. Запретить передвижения, развлечения, потребление, что интересно — богослужения не везде. Закрыть фитнес-центры, салоны красоты, стоматологию, что интересно — не поликлиники.

Я бы сказал: все, что составляет атмосферу современного модернизированного города,— все это как раз и нужно запретить. Именно поэтому, мне кажется, все меры против эпидемии и известны заранее, и вопрос только в том, можно ли их уже применять. То, что к нему не относится,— производство, церковь, поликлиники, метро — там, хотя и много народу собирается, но это не кажется большой проблемой. Глобальный мир, постиндустриальная экономика обмена, общественные пространства, friendly city — вот это действительно беда. Я не хочу сказать, что власти воспользовались вирусом как предлогом,— это не так. Я хочу сказать, что, в отличие от врачей, власти и до известной степени население прекрасно знали, что нужно делать — запретить все, что трансформировало наш мир, и вернуться в предыдущее состояние. Их объединяет не столько логика борьбы с вирусом, сколько недоверие к миру, в котором вирус появился.
Далее
Посты дня
Такая жырная антропология, ликующая архаика!
blogSergei Medvedev    26.04 21:00 |  число просмотров 144
Такая жырная антропология, ликующая архаика! Ну вот наконец-то в России построен храм, официально оформивший очевидное: Победа стала в России религией, заменившей православие
 
Дневник больного COVID-19
www.facebook.com    26.04 15:25 |  число просмотров 309
Дневник больного COVID-19 Больной «короной» за свой счет доказывает, что болен вовсе не гриппом, врач осматривает его без маски, отказывается слушать легкие и смотреть результаты уже сделанного за кровные пациента КТ – как говорится, угадай страну
 
Вот она какая, реальность
www.facebook.com    25.04 20:19 |  число просмотров 320
Вот она какая, реальность Покатались на скорой с 2 до 4 часов ночи с другими больными (4 чел. в машине) и привезли обратно, выкинули у дома, даже не у подъезда, мест нет
 
В Подмосковье и Новой Москве совершены нападения на 2 высокопоставленных сотрудников Минобороны
www.facebook.com    25.04 15:37 |  число просмотров 353
В Подмосковье и Новой Москве совершены нападения на 2 высокопоставленных сотрудников Минобороны Банды профессиональные, дома тщательно подбираются. Оружие, боевые телефоны, пути отхода - всё как положено. 2-3 дома за ночь - этим никого в областных отделах полиции не удивишь
 
История болезни москвички Ольги Петровой
blogВиктор Шендерович    24.04 20:37 |  число просмотров 479
История болезни москвички Ольги Петровой Сегодня я пополнила статистику выздоровевших (с диагнозом двухсторонняя полисегментарная пневмония и острая респираторная недостаточность 2ст.) Здорова!
 
все записи

Выбор редактора
Что происходит в "стране курильщика"?
blogПетр Шкуматов    17.04 00:14 |  число просмотров 989
Что происходит в "стране курильщика"? Свободных резервуаров для нефти в европейских странах практически не осталось, и нефтетрейдеры используют в качестве емкостей хранения танкеры, цены на фрахт которых выросли в отдельных случаях в семь раз
 
Просто передайте это Собянину
www.facebook.com    15.04 15:48 |  число просмотров 1169
Просто передайте это Собянину Есть ли люди в мэрии и ГУВД Москвы, кто учил в школе математику? Кто понесёт ответственность за сегодняшние толпы на входе в метро?
 
"Эвакуация" с Бали. Личный опыт
www.facebook.com    11.04 00:14 |  число просмотров 1083
"Эвакуация" с Бали. Личный опыт Люди должны знать, что происходит на самом деле и что за "эвакуация" их ждёт!
 
Просто сравните
www.facebook.com    10.04 12:45 |  число просмотров 857
Просто сравните Сравните продуктовые наборы для школьников в Финляндии и малообеспеченных школьников в Карелии
 
События
Новое правительство
23.01 |  число просмотров 2496
Новое правительство
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал состав нового правительства. Из старых членов в него вошли Шойгу и Лавров, а Мединский, Мутко, Орешкин, Голодец и Васильева - не попали. Сенсацией стало назначение вице-премьером Марата Хуснуллина, который был вице-мэром Москвы по вопросам градостроительства с 2010 года.
все записи
Кино
Однажды в Голливуде
21.08 |  число просмотров 5125
Однажды в Голливуде
На экраны вышел девятый фильм Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" с Леонардо ДиКаприо и Брэдом Питтом в главных ролях.
все записи
Музыка
Прощай, Децл!
3.02 |  число просмотров 5490
Прощай, Децл!
В возрасте 35 лет умер рэпер Кирилл Толмацкий (Децл). Причиной стала остановка сердца. Музыканту стало плохо после концерта в Ижевске, он умер около часа ночи 3 февраля в кафе Posh на улице Карла Маркса в центре города.
все записи
Медиа
Мертвый коммерсантъ
23.05 |  число просмотров 4956
Мертвый коммерсантъ
Из издания КоммерсантЪ уволены журналисты Иван Сафронов и Максим Иванов. Причиной увольнения стала статья о возможной отставке Валентины Матвиенко. После увольнения из издания решили уйти более десяти журналистов, а также замглавреда Глеб Черкасов.
все записи
Книги
"Сфумато"
3.10 |  число просмотров 13473
"Сфумато"
Вышел из печати роман Алексея Федярова "Сфумато" - антиутопия, в которой описываются события, происходящие на территории нынешней России в 2025 году. Книга полна мрачных прогнозов и узнаваемых персонажей.
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012