Семья начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Андрея Щирова, подчиненные которого задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова, владеет участками земли в Подмосковье общей стоимостью 50-70 млн рублей.

Как выяснили телегам-канал Baza и «Трансперенси Интернешнл», на полковника Щирова и его мать зарегистрировано не менее девяти земельных участков в СНТ «Сплав-2» под Наро-Фоминском общей площадью 1 га. Как следует из ЕГРЮЛ, они были приобретены в течение последних десяти лет. Также полицейский владеет землей в селе Тропарево в Можайском районе, на которой стоят несколько объектов недвижимости, и участком у коттеджного поселка в деревне Горчаково.

Общая стоимость всех этих участков, по данным Baza и «Трансперенси Интернешнл», составляет от 50 до 70 млн рублей. Помимо этого, Щиров владеет автомобилем Ford Maverick XLT, а на его мать записан Ford Focus и внедорожник Volvo XC90.