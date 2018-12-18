Президент России Владимир Путин на вопросы членов Совета по правам человека о деле так называемого "террористического сообщества "Сеть" ответил: "Нам что с вами, мало терактов где-то там?" Это следует из стенограммы закрытой части встречи с членами СПЧ, которую опубликовали на сайте Кремля.

Путин, пообещав разобраться в этом уголовном деле, сказал, что ранее не знал о нём ничего, но узнал, как раз идя на Совет. Какие именно источники предоставили ему информацию – президент не уточнил, но процитировал список якобы найденного у арестованных при обысках: это учредительные и программные документы, "говорящие о том, что это такое своеобразное сообщество"; "закамуфлированное под огнетушитель взрывное устройство на основе алюминиевой селитры мощностью 2,5 килограмма в тротиловом эквиваленте с самодельным детонатором, два пистолета Макарова с боекомплектами, гранаты с запалами и карабин "Сайга".

В том же ключе чуть позже Путин высказался по поводу уголовного дела "Нового величия". По его данным, "для привлечения своих сторонников движение планировало организовать вербовочную работу на Северном Кавказе, в Поволжье и в Крыму", а "для организации акций изыскивало возможности приобретения бронежилетов, противогазов, шлемов" и проводило "тренировки по боевой подготовке".