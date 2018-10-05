«Что, решили России насрать?» — кричал полковник полиции Здоренко Петру Верзилову и Веронике Никульшиной. Верзилов и Никульшина выбежали на футбольное поле во время финала чемпионата мира, смысл акции был в привлечении внимания к посадкам за репосты и другим нарушениям прав российских граждан. Но для сотрудника МВД Здоренко важен не смысл акции, и даже не якобы грозившие России санкции по линии ФИФА, а страх за свои полковничьи погоны. Для него полковничьи погоны — это и есть Россия.

«Значит, борешься против России, против государства, которое тебе все дало», — говорил мне оперативник ФСИН во время «ознакомительной беседы», когда меня доставили на Бутырский централ по политическому уголовному делу.



Сотрудник ФСБ Андрей «Чечен» (прозванный так за характерную внешность) профильно занимался оппозиционерами в 2000-е годы. На допросах активистов, сопровождавшихся избиениями, он возмущался: «Вы называете меня чеченом, а я с ними борюсь за Россию!»

Уже полтора десятка лет силовая корпорация бесстыже называет свою клептократическую власть «Россией». А всех, кто этой власти пытается сопротивляться, называет «врагами России».

Они бездарно спускают накопленное за тучные нефтегазовые годы богатство на войны, жандармерию, пропаганду и увеселения древнеримских масштабов. Но враги России — не они, а те, кто со всем этим не согласен. Они душат нашу Родину коррупцией — но сами считают себя Родиной.