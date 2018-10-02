Центр «Досье» получил новые сведения о полковнике ГРУ (в 2010 году ГРУ переименовано в Главное управление Генштаба) Анатолии Чепиге («Руслане Боширове»), подозреваемом в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Оказалось, что полковник Чепига, как простой студент, проживал в общежитии Российского государственного гуманитарного университета.

Еще в середине 2000-х майора 14-й бригады спецназа ГРУ (в/ч 74 854, ранее — 20 662) Анатолия Чепигу приметил представитель из Военно-дипломатической академии (ВДА), в/ч 22 177. «Консерватория», как называют академию среди сотрудников ГРУ, расположена в Москве по адресу ул. Народного ополчения, дом 50. Ежегодный набор кандидатов в слушатели ВДА среди служащих в воинских частях — нормальная практика для ГРУ.

Характеристика на Анатолия Чепигу была отличной: трижды побывал в Чечне, имеет награды, спортсмен, морально устойчив, хороший семьянин, двое детей. С супругой Галиной Чепигой (Никифорова) также была проведена секретная беседа, поскольку она работала вольнонаемной в отдельном отряде специального назначения Хабаровского края (в/ч 20 662).

В 2009 году Чепигу перевели в Москву, где он стал слушателем третьего факультета ВДА (оперативно-тактическая разведка). Выпускники этого факультета распределяются по военным округам и во время боевых действий проводят разведку в тылу противника, занимаются диверсиями, минированием дорог, ликвидацией командных пунктов и т. д.

Как правило, иногородних слушателей ВДА прописывают в общежитиях по следующим московским адресам: ул. Народного ополчения, 50 (в/ч 22 177), Хорошевское шоссе, 76 Б (в/ч 45 807, на сленге сотрудников ГРУ — «Аквариум»), ул. Свободы, 21/2 (в/ч 45 807 «Р», известная как «Дом 21 февраля») или на 3-м Волоколамском проезде, 4. Однако Чепигу вместе с супругой и сыном (дочь прописали позже туда же) зарегистрировали как студента в общежитии Российского государственного гуманитарного университета (ул. Кировоградская, 25/1).