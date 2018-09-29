К убийству российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской Республике может быть причастна частная военная компания «Патриот». Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на несколько источников, среди которых офицер Минобороны, боец ЧВК «Патриот» и ветеран спецслужб, знакомый с одним из ее наемников.

Эту версию также рассматривает расследовательская группа Михаила Ходорковского. «У нас есть доказательства, которые показывают, что люди европейской внешности, которых местные опознали именно как русских (а меня все уверяют, что местные жители легко отличат французов от русских), были замечены в том самом месте приблизительно в то самое время», — заявил Ходорковский.