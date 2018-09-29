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Убитые журналисты
Убитые журналисты
30.08 18:39 | число просмотров 4388 число постов 54
РИА ФАН опубликовало переписку погибших журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева с Центром управления расследованиями, по заданию которого они отправились в ЦАР
 
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«Дождь»: К убийству журналистов в ЦАР могут быть причастны наемники ЧВК «Патриот»
«Дождь»: К убийству журналистов в ЦАР могут быть причастны наемники ЧВК «Патриот»
Иннокентий Архипов
29.09 18:59 |  число просмотров 149
(«The Insider»)

К убийству российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской Республике может быть причастна частная военная компания «Патриот». Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на несколько источников, среди которых  офицер Минобороны, боец ЧВК «Патриот» и ветеран спецслужб, знакомый с одним из ее наемников.

Эту версию также рассматривает расследовательская группа Михаила Ходорковского. «У нас есть доказательства, которые показывают, что люди европейской внешности, которых местные опознали именно как русских (а меня все уверяют, что местные жители легко отличат французов от русских), были замечены в том самом месте приблизительно в то самое время», — заявил Ходорковский.
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