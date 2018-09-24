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Солберецкие, часть третья. «Бошировым» оказался «Герой России», полковник ГРУ Анатолий Чепига
Солберецкие, часть третья. «Бошировым» оказался «Герой России», полковник ГРУ Анатолий Чепига
Редакция
26.09 19:32 |  число просмотров 297
(«The Insider»)

Кто такой Анатолий Чепига

Анатолий Владимирович Чепига родился 5 мая 1979 года в небольшой деревушке Николаевка на китайско-российской границе. В 18 лет он поступил в престижное Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ), располагавшееся всего в 40 км от его дома. Училище готовило в том числе и офицеров спецназа ГРУ. Чепига закончил учебу с отличием и отправился служить в 14 бригаду спецназа ГРУ. Подразделение Чепиги (74854, ранее — 20662) играло важную роль во второй чеченской войне. А в декабре 2014 года Владимир Путин своим указом присвоил Чепиге звание «Героя России».

Вот как описывает «подвиги» Чепиги сайт отделения ДОСААФ Ивановского района Амурской области:

«Героем можно стать и в наше, казалось бы, мирное время. Уроженец с. Николаевка, выпускник ДВОКУ 2001 года Чепига Анатолий Владимирович, трижды был в командировке в Чечне, имеет более 20 наград и знаков отличия. А в декабре 2014 года полковнику Чепиге А.В. за выполнение миротворческой миссии присвоено звание Героя Российской Федерации».

 

Солберецкие, часть третья. «Бошировым» оказался «Герой России», полковник ГРУ Анатолий Чепига

 

Под «миротворческой миссией» подразумевается, судя по всему, вторжение в Украину (военная операция России в Сирии тогда еще не началась) — и действительно, подразделение Чепиги было замечено рядом с границей Украины в конце 2014 года. Однако же какие именно подвиги совершал этот «Герой России», пока неясно. Так или иначе, ДВОКУ золотыми буквами выбило его имя у памятника Рокоссовскому.

Солберецкие, часть третья. «Бошировым» оказался «Герой России», полковник ГРУ Анатолий Чепига

Вот этот памятник целиком:

Солберецкие, часть третья. «Бошировым» оказался «Герой России», полковник ГРУ Анатолий Чепига

 

Свое альтер-эго «Руслан Боширов» Чепига получил после переезда в Москву, где он закончил Академию ГУ ВС РФ, называемую на ГРУшном сленге «консерваторией».

Как удалось обнаружить Чепигу

The Insider и Bellingcat искали Боширова среди выпускников военных училищ, где сотрудников ГРУ готовят для операций за рубежом и интенсивно обучают иностранному языку. Одним из таких училищ является ДВОКУ. Примерно зная возраст «Боширова», The Insider и Bellingcat просмотрели фотографии выпускников 2001–2003 годов. На одной из них, сделанной в Чечне, удалось обнаружить человека, отдаленно напоминающего «Боширова»:

 

Солберецкие, часть третья. «Бошировым» оказался «Герой России», полковник ГРУ Анатолий Чепига

 
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