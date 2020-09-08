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Выборы Собянина
Выборы Собянина
29.08 12:08 | число просмотров 4442 число постов 24
Выборы мэра Москвы пройдут без демократического кандидата. Сергей Собянин решил провести "тихие" выборы, что грозит низкой явкой
 
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Москва и москвичи
Москва и москвичи
Мария Кувшинова
8.09 19:50 |  число просмотров 81
(«Colta.ru»)
Когда поздно ночью после долгой дороги и долгого перерыва въезжаешь на Тверскую, возникает ощущение, что скользишь по тщательно промытому, сияющему белизной человеческому черепу. Любая органика — все, что дышит, пахнет, рождается, умирает и живет, — вытравлена и вычищена, и взамен пространство заселено фосфоресцирующими химерами. Москва при Собянине превратилась в город грез, где галлюциногенный экспириенс на каждом шагу подстерегает даже трезвенника: каждую минут из-под земли, как грибы, выпрыгивают новые станции метро; в одночасье, как космическая пыльца, приземлился возле Кремля парк «Зарядье»; территория города растет со скоростью агрессивной раковой опухоли. Вдруг — гигантский валенок посреди центральной улицы, отряд идущих на штурм крестоносцев на бульваре; по караульному в каждом переулке «Золотой мили», и надо сказать пароль «Бога нет», потому что караульные охраняют очередь к мощам от желающих влезть в середину. Огромная копия с европейских оригиналов — Усачевский рынок, по которому гуляют командировочные в норковых кепках; набитые иностранными тюбиками и баночками «Мосхозторги», где никогда нельзя второй раз найти то, что покупал неделю назад. Отчаянный поиск парковки, ежедневная многочасовая операция по переброске детей на противоположный берег проспекта, потому что школу уплотнили, а ГКП в округе решили не открывать. Бесперебойно работающий сепаратор, выдавливающий голытьбу с зарплатами ниже 200 тысяч в месяц из исторического центра. Все вместе это называется «смотрите, как похорошела Москва при Собянине». К универсальному столичному снобизму и специфическому высокомерию по отношению к «замкадышам» новый москвич, даже если он недоволен переменами, приобрел привычку ежедневного пребывания в ситуации абсурда, почти непереносимого для посторонних. Очевидно, что абсурд не может не влиять на сознание, не форматировать его под себя; и вот у твоего старого приятеля стекленеет взгляд, и он говорит: «А что, продукты из “Вкусвилла” полностью заменили мне импортную еду».
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Еженедельная программа о Путине
blogСергей Доренко    7.09 23:08 |  число просмотров 512
Еженедельная программа о Путине Эта программа прямо так и могла бы называться: "Присяга". Но разве элиты до сих пор не присягали? Присягали, но не все.
 
Пытки в Омске (18+)
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Пытки в Омске (18+) Музыка была очень громкая, ее ставили чтобы не было слышно криков, когда кого-то бьют. Затем по-очереди выводили в соседнее помещение на пытки
 
Жириновский 25 раз пристроился к своим юным кандидатам паровозом
blogtvmoscow    4.09 14:41 |  число просмотров 1260
Жириновский 25 раз пристроился к своим юным кандидатам паровозом Сегодня я расскажу и покажу вам, как глава партии ЛДПР ежегодно, а на этот раз – слишком уж откровенно и нагло, чтобы об этом молчать, обманывает избирателей по всей стране
 
Беслан
www.facebook.com    2.09 22:08 |  число просмотров 1335
Беслан Феликс Тотиев на кладбище «Город ангелов», у могил шести своих внуков, погибших в результате теракта
 
Почему никого не интересует - кто же собственно их убил?
blogКох Альфред    2.09 17:30 |  число просмотров 1782
Почему никого не интересует - кто же собственно их убил? Никто в руководстве ВГТРК не ответил за эту вопиющую безответственность, повлекшую гибель людей. Все официальные средства массовой информации единодушно осудили "подлое убийство" журналистов украинскими военными
 
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14-ая годовщина трагедии Беслана Вот результат: 1. Мир узнал правду о трагедии уже через решение ЕСПЧ; 2. Власти проигнорировали это решение в части ответственности за гибель людей
 
Глава Пенсионного фонда. Миллиардер
blogNavalny    30.08 18:47 |  число просмотров 1880
Глава Пенсионного фонда. Миллиардер Во главе пенсионного фонда у нас МИЛЛИАРДЕР. Чиновник с пожизненным стажем — Антон Викторович Дроздов
 
Ну вы поняли
blog_U_R_I_c    29.08 19:14 |  число просмотров 2485
Ну вы поняли Вице-президент НЛМК (Новолипецкий Металлургический Комбинат) Бруно де Куман упал с 9 этажа Дома на Набережной в Москве
 
События
"Новичок" в Лондоне
7.09 |  число просмотров 6242
"Новичок" в Лондоне
Британская полиция объявила, что за отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии стоят Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала Петрова и Боширова сотрудниками главного управления Генштаба России
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Лето Сереберенникова
На экраны выходит фильм Кирилла Серебренникова "Лето"
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Памяти Войновича
В возрасте 85 лет умер писатель Владимир Войнович, автор романа о Чонкине и антиутопии «Москва-2042»
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