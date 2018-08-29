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Убитые журналисты
Убитые журналисты
30.08 18:39 | число просмотров 3199 число постов 54
РИА ФАН опубликовало переписку погибших журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева с Центром управления расследованиями, по заданию которого они отправились в ЦАР
 
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"Я послал туда машину": что говорил погибшим в ЦАР журналистам "человек из ООН"
"Я послал туда машину": что говорил погибшим в ЦАР журналистам "человек из ООН"
Сергей Горяшко, Светлана Рейтер, Илья Барабанов
29.08 21:21 |  число просмотров 209
(«BBC»)

Би-би-си изучила переписку погибших в ЦАР журналистов с их предполагаемым проводником и консультантом. Как выяснилось, редакция ЦУР три недели до поездки общалась с человеком по имени Мартин, считая его сотрудником миссии ООН в стране. Всю организацию на месте он взял на себя, но с журналистами так и не встретился.

Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко были убиты в ЦАР 30 июля. Как узнала Би-би-си, основные вопросы с жильем, водителем, переводчиком, контактами с властями и подготовкой командировки в ЦАР Центр управления расследованиями (ЦУР) подробно обсуждал с неким Мартином.
 

После гибели журналистов Мартин перестал отвечать на звонки и сообщения. В ЦУР его и нанятого им для журналистов водителя считают важнейшими свидетелями в деле об убийстве россиян.

В распоряжении Би-би-си оказались скриншоты переписки между Мартином и продюсером ЦУР в WhatsApp. Редакция знает, кто вел переписку, получила доступ к ней с согласия автора, но не публикует имя журналиста по этическим соображениям.

Подлинность переписки также подтвердили три источника Би-би-си в ЦУР. Главный редактор центра Андрей Коняхин от официальных комментариев воздержался.
 

Ранее агентство ФАН опубликовало фотографии переписки Расторгуева, Джемаля и Радченко с Коняхиным и журналистом Родионом Чепелем в Telegram-чате, где обсуждалась подготовка командировки. Из фрагментов переписки издание делало вывод, что организация поездки была слабой.

Однако в ЦУР считают, что подготовка была достаточной и что переписка с Мартином подтверждает это. Продюсер ЦУР вышел с ним на связь почти за месяц до поездки. Он написал Мартину, что получил его телефон от военного корреспондента ФАН Кирилла Романовского, и попросил проконсультировать его о возможных трудностях при съемках в ЦАР.

На первое сообщение в WhatsApp, отправленное 9 июля, Мартин ответил спустя сутки - вечером 10 июля. Он попросил впредь связываться с ним именно через сообщения в WhatsApp, поскольку качество мобильной связи было недостаточно хорошим для полноценного телефонного разговора. Мартин выразил готовность помочь. "Всегда к вашим услугам", - написал он.

Продюсер ЦУР рассказал Мартину, что в съемочной группе будут три человека - автор фильма, режиссер и оператор. Также он сразу сообщил, что те планируют снимать российских наемников, которые там предположительно работают, и признался, что редакция не просила разрешения на это ни у российского правительства, ни у самих наемников.

Продюсер сказал, что группа едет в ЦАР на две недели, с 29 июля по 15 августа. Далее разговор развивался так:

 

 
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