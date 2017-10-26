  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
Сюжет по теме
Кандидат Собчак
Кандидат Собчак
28.10 22:58 | число просмотров 7622 число постов 68
Ксения Собчак заявила о том, что она будет участвовать в президентских выборах. Она называет себя "кандидатом "против всех". Главой ее штаба стал один из создателей НТВ Игорь Малашенко
 
Сюжеты
Telegram остается
26.10 число просмотров 7380 число записей 25
 
Эмиграция Павленского
17.10 число просмотров 3819 число записей 27
 
После "Спящих"
15.10 число просмотров 2082 число записей 15
 
Дело Роскомнадзора
15.10 число просмотров 864 число записей 5
 
Горящие за Матильду
14.10 число просмотров 3337 число записей 13
 
все записи
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
Нападение на Фенгельгауэр
30.10 число просмотров 2951 число записей 30
 
Столкновения в Каталонии
4.10 число просмотров 2253 число записей 14
 
После "Спящих"
15.10 число просмотров 2082 число записей 15
 
Фестиваль молодежи и студентов
19.10 число просмотров 2011 число записей 7
 
Россияне в плену у ИГИЛ
5.10 число просмотров 1965 число записей 3
 
Прислать свою ссылку
Дама с единорогом
Дама с единорогом
Анна Голубева
26.10 08:15 |  число просмотров 1469
(«Colta.ru»)

Она, по сути, заменяет нам королевскую семью. Я когда-то уже писала о способности Ксении Собчак делать из публики родственников — благородных отцов, сварливых тетушек, завистливых кузин и вожделеющих племянников. Приятно, что, сделавшись взрослой, она этой способности не утратила.

Она — наш главный акционист. Ни у кого больше не получается так непринужденно и постоянно, в рабочем режиме, провоцировать аудиторию на живописные и саморазоблачительные реакции.

Ну вот какие антирейтинги и удаленность от народа? Как раз наоборот. Нравится или нет — для народа она все равно своя. Как становится своим телеведущий, но не всякий телеведущий. Дело, конечно, не в 95-процентной узнаваемости, которую Ксения приводит как аргумент в пользу своего выдвижения. Дело в этой ее способности превращать большие темы и вопросы во что-то близкое и понятное. Общественный конфликт — в частный. Политическую коллизию — в бытовую. Окружающих — в зрителей семейного телешоу. Это, кажется, главный ее дар.

Она появилась среди вечносерых пиджаков — сразу смазав карту будня. И унылая сцена, где президент царит один, как сыч, без жены и детей, озарилась наконец возможностью мелодрамы. Если не драмы — сама Собчак называет шекспировской ситуацию, в которой ей приходится оппонировать Путину, когда-то спасшему ее любимого папу.

Явление блудной дочери, которая то ли борется с «крестным отцом», то ли доказывает в честном соревновании право на отчий трон, — и сразу стало интересно.

А тут же еще Навальный. А где трое — там интрига. Король-дама-валет. В памяти зрителя всплывают смутные образы: это та сказка, где принцесса должна протянуть герою-тираноборцу нить, выводя его к свету («Я сниму свою кандидатуру»), — или та, где господин Дракон велит девушке отравить рыцаря перед боем? Отравит или не отравит?
Далее
Посты дня
Я уверен, что нас, поддерживающих Владимира Путина, много!
www.instagram.com    3.11 12:31 |  число просмотров 13
Я уверен, что нас, поддерживающих Владимира Путина, много! Хоккеист Александр Овечкин объявил о создании движения в поддержку президента Putin Team
 
Новые колеса
blogIlya Shumanov    2.11 08:43 |  число просмотров 589
Новые колеса Что известно про обыск и задержание депутата Калининградской Областной думы, главного редактора газеты "Новые колеса" Игоря Рудникова
 
Он не подвел
blogAnna Cherepanova    2.11 08:39 |  число просмотров 971
Он не подвел Первым делом новый губернатор Новгородской области Андрей Никитин повысил зарплату. Себе
 
30 октября. Встреча с В. Путиным
blogIlia Shablinski    1.11 17:05 |  число просмотров 851
30 октября. Встреча с В. Путиным Вспоминаем о произволе и злобности власти 80-летней давности. Но вся власть, как и прежде, в руках одного человека. При нем картонные парламенты. И еще суды, готовые исполнить любое указание власти
 
Такие инвестиции
blogОльга Романова    31.10 21:58 |  число просмотров 1187
Такие инвестиции Глава ВТБ Андрей Костин в образе Иосифа Сталина встречает гостей на главном инвестиционном форуме страны «Россия зовет!»
 
все записи

Выбор редактора
Мне не интересна политика
blogOleg Tinkov    28.10 22:27 |  число просмотров 1613
Мне не интересна политика Про меня тоже вбросили, как и про Ксюшку, что я пойди в кандидаты в Президенты, и тему "вентилируют" до сих пор и надо признать, настойчиво
 
Навальный сегодня в Иваново
blogRuslan Shaveddinov    27.10 20:52 |  число просмотров 1846
Навальный сегодня в Иваново На 18.00 (именно в это время начнется встреча с Навальным) назначены родительские собрания во всех школах города, причем вместе с родителями на них обязаны присутствовать и дети
 
"Матильда". Не тот фильм назвали "Краем"
blogYuri Grymov    27.10 20:23 |  число просмотров 1880
"Матильда". Не тот фильм назвали "Краем" То, что я увидел, показало мне голую и горькую правду: российское кино сегодня балансирует на грани катастрофы. Оно подошло к самому краю, за которым — адовы глубины пошлости, бескультурья и профанации
 
События
Фестиваль молодежи и студентов
19.10 |  число просмотров 2011
Фестиваль молодежи и студентов
В Сочи проходит XIX Всемирный фестиваль молодежи студентов. В нем принял участие Владимир Путин. Блогеры обсуждают смысл этого мероприятия
все записи
Кино
"Матильда"
31.10 |  число просмотров 5987
"Матильда"
В России начались показы "Матильды" Алексея Учителя, против которых так яростно боролась депутат Поклонская. Первые зрители удивлены тому, насколько беспомощным вышел фильм
все записи
Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 8057
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
все записи
Медиа
Таинственная смерть Лесина
28.07 |  число просмотров 15944
Таинственная смерть Лесина
Два агента ФБР сообщили изданию Buzzfeed, что Михаил Лесин был до смерти избит бейсбольной битой накануне его встречи с чиновниками Минюста США в Вашингтоне. При вскрытии тела у него оказались сломанные ребра
все записи
Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |  число просмотров 1303
Нобелевская премия для Исигуро
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012