Она, по сути, заменяет нам королевскую семью. Я когда-то уже писала о способности Ксении Собчак делать из публики родственников — благородных отцов, сварливых тетушек, завистливых кузин и вожделеющих племянников. Приятно, что, сделавшись взрослой, она этой способности не утратила.

Она — наш главный акционист. Ни у кого больше не получается так непринужденно и постоянно, в рабочем режиме, провоцировать аудиторию на живописные и саморазоблачительные реакции.

Ну вот какие антирейтинги и удаленность от народа? Как раз наоборот. Нравится или нет — для народа она все равно своя. Как становится своим телеведущий, но не всякий телеведущий. Дело, конечно, не в 95-процентной узнаваемости, которую Ксения приводит как аргумент в пользу своего выдвижения. Дело в этой ее способности превращать большие темы и вопросы во что-то близкое и понятное. Общественный конфликт — в частный. Политическую коллизию — в бытовую. Окружающих — в зрителей семейного телешоу. Это, кажется, главный ее дар.

Она появилась среди вечносерых пиджаков — сразу смазав карту будня. И унылая сцена, где президент царит один, как сыч, без жены и детей, озарилась наконец возможностью мелодрамы. Если не драмы — сама Собчак называет шекспировской ситуацию, в которой ей приходится оппонировать Путину, когда-то спасшему ее любимого папу.

Явление блудной дочери, которая то ли борется с «крестным отцом», то ли доказывает в честном соревновании право на отчий трон, — и сразу стало интересно.

А тут же еще Навальный. А где трое — там интрига. Король-дама-валет. В памяти зрителя всплывают смутные образы: это та сказка, где принцесса должна протянуть герою-тираноборцу нить, выводя его к свету («Я сниму свою кандидатуру»), — или та, где господин Дракон велит девушке отравить рыцаря перед боем? Отравит или не отравит?