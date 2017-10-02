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Горящие за Матильду
Горящие за Матильду
13.09 18:50 | число просмотров 2368 число постов 11
Неизвестные в масках подожгли два автомобиля у офиса адвокатского бюро, которое представляет интересы режиссера фильма "Матильда" Алексея Учителя. На месте поджога были найдены листовки "Гореть за Матильду". После этих событий киносеть «Формула кино» и «Синема парк» отказались от показа фильма.
 
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«Пора определяться». Наталье Поклонской предложили подумать о сдаче мандата
«Пора определяться». Наталье Поклонской предложили подумать о сдаче мандата
Екатерина Винокурова
2.10 22:42 |  число просмотров 139
(«Знак.com»)

С депутатом Госдумы Натальей Поклонской проводят беседы в Госдуме и в администрации президента. Ей предлагают определиться: или прекратить кампанию против фильма «Матильда», перешедшую все разумные рамки, или задуматься о выходе из фракции «Единая Россия» и добровольной сдаче мандата депутата. Об этом рассказывают два собеседника Znak.com, близкие к администрации президента.

В последний год Поклонская посвятила себя борьбе с фильмом режиссера Алексея Учителя «Матильда», который рассказывает о юношеском романе Николая Второго и балерины Матильды Кшесинской. Поклонская и ее последователи считают, что фильм оскорбляет чувства верующих. Поклонская в течение года писала сотни жалоб в правоохранительные органы и даже угрожала привлечь сотрудников министерства культуры, выдавших фильму прокатное удостоверение, к уголовной ответственности за экстремизм. Радикальные противники «Матильды» уже забрасывали студию Учителя «коктейлями Молотова» в Санкт-Петербурге, врезались во входную группу кинотеатра «Космос» в Екатеринбурге.

«Поклонской предлагают определиться: или она работает в Госдуме как депутат фракции „Единая Россия“, или сдает мандат и борется с „Матильдой“ и проповедует свои клерикально-монархические взгляды, уже не ассоциируясь с правящей партией и органами власти. При этом, если она выберет путь сдачи мандата, она может, если захочет, даже принять участие в президентских выборах, такая возможность с ней тоже обсуждается», — рассказывает один из собеседников издания.

Другой собеседник отмечает, что проблема с Поклонской — один из немногих случаев, когда между руководством администрации президента и Госдумы в последнее время достигнут консенсус.
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