С депутатом Госдумы Натальей Поклонской проводят беседы в Госдуме и в администрации президента. Ей предлагают определиться: или прекратить кампанию против фильма «Матильда», перешедшую все разумные рамки, или задуматься о выходе из фракции «Единая Россия» и добровольной сдаче мандата депутата. Об этом рассказывают два собеседника Znak.com, близкие к администрации президента.

В последний год Поклонская посвятила себя борьбе с фильмом режиссера Алексея Учителя «Матильда», который рассказывает о юношеском романе Николая Второго и балерины Матильды Кшесинской. Поклонская и ее последователи считают, что фильм оскорбляет чувства верующих. Поклонская в течение года писала сотни жалоб в правоохранительные органы и даже угрожала привлечь сотрудников министерства культуры, выдавших фильму прокатное удостоверение, к уголовной ответственности за экстремизм. Радикальные противники «Матильды» уже забрасывали студию Учителя «коктейлями Молотова» в Санкт-Петербурге, врезались во входную группу кинотеатра «Космос» в Екатеринбурге.

«Поклонской предлагают определиться: или она работает в Госдуме как депутат фракции „Единая Россия“, или сдает мандат и борется с „Матильдой“ и проповедует свои клерикально-монархические взгляды, уже не ассоциируясь с правящей партией и органами власти. При этом, если она выберет путь сдачи мандата, она может, если захочет, даже принять участие в президентских выборах, такая возможность с ней тоже обсуждается», — рассказывает один из собеседников издания.

Другой собеседник отмечает, что проблема с Поклонской — один из немногих случаев, когда между руководством администрации президента и Госдумы в последнее время достигнут консенсус.