Сразу в семи районах Москвы на прошедших 10 сентября муниципальных выборах «Единая Россия» не получила ни одного мандата. В одном из них, Хамовниках, депутатом стал спецкор «Новой газеты» Илья Азар. Он одержал уверенную победу — за него проголосовало почти 50% пришедших на участок (действующая глава совета из «Единой России» Нина Гущина получила почти в два раза меньше голосов). Муниципальные депутаты работают на освобожденной основе, поэтому Азар остается журналистом «Новой газеты» и взял у победителя выборов Ильи Азара интервью. Азар поговорил с Азаром о том, как проходила избирательная кампания, о сотрудничестве со штабом Дмитрия Гудкова и о том, чем свободный от единороссов Совет депутатов займется дальше. — Илья, за базар ответите? — Намекаете на слоган из моей предвыборной листовки? Никто — а я спрашивал — так и не понял, что фразу эту я использовал, потому что «базар» рифмуется с «азар». Одна жительница вообще сказала, что теперь никто за меня не проголосует, потому что раз я использую фразу «за базар отвечу», то значит, я кандидат от криминальных кругов. Но за базар отвечу, конечно. А если что будет не так, то можем забить стрелу.

— Илья, за базар ответите? — Намекаете на слоган из моей предвыборной листовки? Никто — а я спрашивал — так и не понял, что фразу эту я использовал, потому что «базар» рифмуется с «азар». Одна жительница вообще сказала, что теперь никто за меня не проголосует, потому что раз я использую фразу «за базар отвечу», то значит, я кандидат от криминальных кругов. Но за базар отвечу, конечно. А если что будет не так, то можем забить стрелу. Листовка кандидата. Крупнее — Заметано. В любом случае поздравляю вас с победой. Это круто, но я до сих пор не пойму, зачем вы в это ввязались? — Я, как и вы, Илья, родился и вырос в Хамовниках, и мне небезразлично, что происходит с моим районом, с Москвой, хочется попробовать исправить недостатки Хамовников и приумножить достоинства. — Это все общие слова! — И потом, я как журналист часто сталкивался с депутатами разных уровней и всегда удивлялся, насколько им наплевать на мнение их избирателей. У нас вообще законодательная власть — это де-факто ветвь исполнительной, и почти все депутаты, в том числе муниципальные, действуют в интересах власти, партийного руководства, бизнесменов или в собственных интересах, но только не людей. Хочется понять, можно ли в этой системе действовать по-другому.