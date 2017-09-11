Православные 12 сентября пронесли по главной городской магистрали транспарант против «Матильды», а со сцены на площади Александра Невского вспомнили про убиенного царя. За неделю до крестного хода по Невскому в редакцию «Фонтанки» начали приходить письма: жителей агитируют идти на шествие в честь дня перенесения мощей Александра Невского. Призывы висели в поликлиниках, университетах и школах. «Нас собрал проректор сегодня утром и сказал, что добровольно-принудительно мы должны вместо следующей пары пойти сюда на шествие, если не пойдем, поставят прогул. Как назло, еще и отмечают только в конце хода – на площади Александра Невского», – рассказала «Фонтанке» студентка ПГУПС. Руководители школ Выборгского района посетовали, что получили эсэмэски от начальника районного отдела образования: от каждого учебного учреждения на крестный ход должно было явиться не менее трех человек. «Пропустите, я из Военмеха. У меня там декан стоит, вы понимаете, что будет, если я не приду?» – расталкивала локтями девушка с кожаной куртке. Она пробивалась к голове колонны, уже выстроенной из чиновников, депутатов, священнослужителей, студентов и школьников в форме футбольного «Зенита». Стоявшие рядом студенты других вузов, которых тоже не пускали охранники, проявляли меньшее рвение: «Ну и хорошо, если не пустят, нам же лучше – и с пар отпустили, и на ход не нужно идти». В 11 часов колонна крестного хода стартовала от Казанского собора по перекрытому от машин Невскому. Вели православных к площади Александра Невского депутат Виталий Милонов и актер Сергей Мигицко, облаченные в золотые стихари. Вслед за ними шли представители петербургской епархии с привезенной накануне греческой иконой Божьей Матери «Панагия Сумела». Митрополит Варсонофий раньше не ходил крестным ходом во имя Александра Невского, а в этот раз шел со спикером ЗакСа Вячеславом Макаровым, вице-губернаторами Константином Серовым, Игорем Албиным, Николаем Бондаренко и депутатом Государственной думы Игорем Дивинским. Чуть позади, окруженные хором, двигались депутаты ЗакСа и главы комитетов. Весь крестный ход условно можно было поделить на четыре части. Голова весь Невский прошла под молитвы и церковные песнопения. Чиновники, шествуя вместе с духовенством, по большей части болтали друг с другом или по телефону и активного участия в молитве не принимали. Вторая часть – студенческая. Эти колонны шли с табличками университетов: Академия госслужбы, университет МВД. Здесь же – курсанты и молодые «зенитовцы».