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Горящие за Матильду
Горящие за Матильду
13.09 18:50 | число просмотров 1052 число постов 11
Неизвестные в масках подожгли два автомобиля у офиса адвокатского бюро, которое представляет интересы режиссера фильма "Матильда" Алексея Учителя. На месте поджога были найдены листовки "Гореть за Матильду". После этих событий киносеть «Формула кино» и «Синема парк» отказались от показа фильма.
 
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У вас фундаментализм отклеился
У вас фундаментализм отклеился
Андрей Десницкий
13.09 16:16 |  число просмотров 417
(«Газета.ру»)

Около двух лет назад я писал: в России за последние полвека у власти были коммунисты, оказавшиеся перерожденцами, а потом либералы, которые тоже вышли имитаторами, — теперь, очевидно, очередь ненастоящих националистов. Ныне же выяснилась еще одна интересная деталь: вместе с националистами на власть претендуют православные фундаменталисты.

И народ ждет то ли отечественного издания ИГИЛ, то ли нового средневековья. Ну, на худой конец, чего-то вроде мира Тома Сойера, где детей поголовно заставляют учить наизусть Библию и за шалости порют розгами.

Ничего подобного не будет, дорогие россияне. Фанатизм тут фейковый, он целиком и полностью вписывается в рамки постмодернистской парадигмы. Настоящие фанатики из настоящего ИГИЛ громят все, что не вписывается в рамки их религиозных воззрений, — имитаторы приходят на выставку беззащитных, как им кажется, маргиналов и диссидентов и разбивают, по их словам, тарелку из ИКЕА.

Это же не вандализм, а перформанс с нарочитым занижением ущерба.
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