Около двух лет назад я писал: в России за последние полвека у власти были коммунисты, оказавшиеся перерожденцами, а потом либералы, которые тоже вышли имитаторами, — теперь, очевидно, очередь ненастоящих националистов. Ныне же выяснилась еще одна интересная деталь: вместе с националистами на власть претендуют православные фундаменталисты.

И народ ждет то ли отечественного издания ИГИЛ, то ли нового средневековья. Ну, на худой конец, чего-то вроде мира Тома Сойера, где детей поголовно заставляют учить наизусть Библию и за шалости порют розгами.

Ничего подобного не будет, дорогие россияне. Фанатизм тут фейковый, он целиком и полностью вписывается в рамки постмодернистской парадигмы. Настоящие фанатики из настоящего ИГИЛ громят все, что не вписывается в рамки их религиозных воззрений, — имитаторы приходят на выставку беззащитных, как им кажется, маргиналов и диссидентов и разбивают, по их словам, тарелку из ИКЕА.

Это же не вандализм, а перформанс с нарочитым занижением ущерба.