Бывший вице-премьер РФ и нынешний глава "Роснефти" Игорь Сечин серьезно увлекся охотой и каждые две недели добывает крупного зверя, узнали журналисты Forbes . Свою добычу президент нефтяной компании пускает на колбасу, которой угощает друзей и партнеров.

О хобби Сечина журналистам рассказали сразу несколько его знакомых. Как утверждается, каждые две недели, "если нет аврала", топ-менеджер выходит на охоту за крупным зверем. В России его добычей чаще всего становятся олени, в командировках Сечин предпочитает охотится на редких зверей.

Мясо диких животных, как рассказала Forbes главный редактор журнала "Мясные технологии" Ирина Глазкова, считается здоровой пищей, поэтому в розничных магазинах цена за килограмм колбасных изделий из дичи превышает 1000 рублей. Игорь Сечин, по слова источников Forbes, угощает такой колбасой, только приготовленной в "домашних условиях", своих друзей и партнеров.

Чтобы трофеи не пропадали, мясу нашли применение, отмечает издание. Его перерабатывают в одном из московских офисов "Роснефти", ассортимент насчитывает 16 наименований. Это колбасы, сосиски, сардельки и даже колбасный хлеб. Разработка рецептуры доверена немецкому шеф-повару. От обычных колбас и сосисок продукция от "Роснефти" отличается только отсутствием маркировки.

Стоит отметить, в "Роснефти" не стали комментировать увлечение президента компании. "Личный досуг Игоря Сечина находится за пределами компетенции пресс-службы компании. Никакие хобби Игоря Сечина не имеют отношения к организации питания сотрудников компании", - заверили журналистов. Однако Forbes выяснил, что переработка на колбасу охотничьих трофеев топ-менеджера находится в зоне ответственности вице-президента компании Томаса Хенделя. Тот, впрочем, на вопросы по этому поводу отвечать отказался.

У "Роснефти" нет цеха по производству бакалейной продукции, заверил представитель компании. "Это клинический бред. Есть система питания для сотрудников. Ее, действительно, помимо многого другого, курирует вице-президент Томас Хендель как управляющий делами компании", - пояснил собеседник издания. "В чем вы хотите нас обвинить? В том, что мы незаконно занимаемся предпринимательской деятельностью? Это не так", - заявил представитель компании, попросив передать "старухе Шапокляк, что ее кошелек на веревочке нашего интереса не вызвал".





