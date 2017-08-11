Судя по многим признакам, кабинетные страсти по поводу того, с каким багажом вождь должен будет выйти к народу следующей весной, все никак не успокоятся. Вокруг Кремля и Старой площади слишком много умников. И все хотят принести нанимателям пользу. Одни сочиняют для лидера нации какой-то загадочный «образ будущего». Другие — «экономическую программу», то есть клеят что-то вроде коллажа из нескольких несовместимых проектов, имеющихся на сегодняшний день. Третьи, люди с режиссерской косточкой, спорят, что эффектнее смотрится — сцены народной любви или отлавливание все новых и новых обитателей рек, морей и океанов. А самые задорные, кажется, советуют сдобрить предвыборные будни чем-нибудь остреньким. Например, еще одной маленькой победоносной войной. Разве братская мадуровская Венесуэла не взывает о помощи? Все это лишнее. Народу давно приелись телевойны. К экономическому прожектерству никакого интереса у него нет. Еще одной щукой, а хоть бы и двумя, его уже не удивишь. И вызывающий хоть малейшее доверие «образ будущего» придуман быть не может.

А главное, он и не требуется. Вот какой, к примеру, «образ будущего» был у Леонида Ильича? Никакой. И при всем при этом, Брежнева вспоминают как одного из лучших наших правителей. Почти как идеального вождя. Отсюда — несколько простых и неотразимых рецептов, которые ниже перечислю. Догадываюсь, что в дело они не пойдут. Но зато кое-что скажут о том, до какого отупения наша публика сейчас доведена и на что готова клевать. Эта президентская кампания — последняя, в которой телепропаганда способна еще сыграть центральную роль. Если ее развернуть лицом к подлинным пожеланиям народа, то образ идеального вождя сложится сам собой. Во-первых, он — миротворец. Пиарщики Александра Третьего, которые придумали для него этот титул, попали в точку. Никто не знает, кого и с кем этот царь помирил, но прозвище до сих пор помнят все. Применительно к нашим обстоятельствам, можно обойтись и без всякого миротворчества. Просто до марта не надо показывать на экранах никаких боевых действий. Люди и подзабудут, что они есть.