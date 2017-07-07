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Погром штабов
Погром штабов
8.07 11:33 | число просмотров 617 число постов 12
Накануне выхода Алексея Навального из-под стражи, силовики разгромили московский и региональные штабы, а так же изъяли тиражи агитационных материалов
 
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Навальный как гарант легитимности Путина
Навальный как гарант легитимности Путина
Александр Плющев
7.07 09:27 |  число просмотров 256
(«Deutsche Welle»)

На новые выборы Владимир Путин пойдет в новой ситуации: появился политик, у которого тоже есть сторонники. Пусть их и гораздо меньше, чем у него, пишет Александр Плющев для DW.

Предвыборный плакат Алексея Навального

В России, по сути, есть два федеральных политика, когда-либо заявлявших о своих президентских амбициях, которые способны честно собрать достаточное количество подписей за свое выдвижение в президенты. Я мог бы их в этом тексте не называть - вы без труда назовете их сами. Поэтому назову их чисто для удобства: когда мы говорим о действительно поддерживаемых людьми кандидатах - это Владимир Путин, который, как пишут, пойдет как самовыдвиженец, и Алексей Навальный, ведущий свою кампанию довольно давно.

И действительно, а кто еще? Непопулярный даже в своей партии Геннадий Зюганов? Одряхлевший Владимир Жириновский? Путающий артрит со стритартом Сергей Миронов? Не будем смешить домашнюю обувь. Возможно, народную поддержку могли бы продемонстрировать Рамзан Кадыров или Евгений Ройзман, но пока ни один из них даже не намекал о претензиях на высший государственный пост.

Два на всю страну

Два реальных политика - много это или мало? В нормальных условиях конкурентной политической среды в 140-миллионной стране - недопустимо и позорно мало. В реальности автократии, где любая, даже отдаленно напоминающая политическую деятельность должна согласовываться с властью - это невероятно много. Во всяком случае вдвое больше того, что мы наблюдали многие годы. Как ни закатывали катком политическую площадку, конкуренция худо-бедно одним росточком, но проросла.

Александр Плющев

Александр Плющев

Выборы московского мэра, которые, продолжая аналогию, можно сравнить со столь любимой нынешним столичным градоначальником перекладкой асфальта, принесли оживление и на федеральном уровне. И как ни старалась потом строительная техника, деревце наше росло все выше и выше. Теперь вот пытаются обрубить обильно пустившие корни.

В те самые минуты, когда я пишу эту колонку, один из двух реальных политиков готовится выйти из очередного заключения, на этот раз 25-дневного. В эти же самые мгновения полиция хозяйничает сразу в нескольких региональных штабах политика, в том числе и в московском: давление явно усилилось в последние несколько недель. И чем ближе освобождение Навального, тем наглее погромы. Поначалу несколько удивляло то, как в разных городах один за другим открываются эти представительства и даже что-то делают, работают, но теперь все становится на свои места.

"Бешеные бабки"

От региона к региону технологии отличаются - где-то помягче, где-то пожестче. На фоне унылых действий полиции, которая в большинстве случаев не может придумать ничего лучше "анонимного звонка о минировании" и откровенной уголовщины со сжиганием машин или избиением активистов, выгодно отличается креатив Краснодара, где в штаб Навального чуть ли не ежедневно заявляется пестрая и шумная ватага пенсионеров.

"Бешеные бабки" - давнишнее местное ноу-хау: много лет назад они могли даже выступить против местной власти , а потом развернуться и пойти громить ее критиков. Тем не менее выглядит свежее, изящнее, и для неискушенного наблюдателя может сойти за "народное возмущение". Впрочем, от визита полиции и гораздо более серьезного разгрома, чем разбросанные листовки, это тоже не гарантирует.
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