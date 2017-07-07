#выборы2018 - Алексей Навальный перед выходом из. //Идет явное обострение ситуации, что означает смену тактики власти в отношении Навального, считает политолог Глеб Павловский: «Это связано не с ближайшими мероприятиями, а с желанием убрать Навального с политического поля как проблему. Не исключена связь с тем, что Путин планирует пойти на выборы самовыдвиженцем. Навальный превращается в пародирующее его зеркало. Поэтому ему будут мешать вести кампанию, хотя на данном этапе у него особых шансов принять участие в выборах нет. Так что не исключены и более жесткие меры». Это сработает на имидж Навального как единоборца, полагает эксперт: «Самовыдвиженец Путин вступает в борьбу с самовыдвиженцем Навальным – и эта символическая борьба может сделать пробоину в ослепительном путинском образе». Особенность ситуации в том, что Навальный выглядит одиночкой – «сцена для него расчищена властью, все загнаны под ковер, и тот, кто первый выходит на сцену, оказывается единственным», говорит Павловский: «Раньше не было такой стерилизации общественного поля. Именно поэтому нынешняя #политизация выглядит скандалом. Власть вынужденно работает на образ Навального, и он царит в театре одного актера» развернуть>>