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Есть вещи, о которых нельзя молчать
Есть вещи, о которых нельзя молчать
blogSergey Vasiltchenko
7.07 12:47 |  число просмотров 1808
Прямо сейчас, когда я пишу этот текст, в половине второго ночи, в палате у Саши сидят три мента, издеваются над ним, оскорбляют, не дают спать
 
Статьи по теме
Навальный как гарант легитимности Путина
Навальный как гарант легитимности Путина
Александр Плющев
7.07 09:27 |  число просмотров 0
На новые выборы Владимир Путин пойдет в новой ситуации: появился политик, у которого тоже есть сторонники. Пусть их и гораздо меньше, чем у него.
 
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Митинг 12 июня
Митинг 12 июня
15.06 18:41 | число просмотров 5421 число постов 31
12 июня во многих городах прошли антикоррупционные митинги, инициированные Алексеем Навальным. В Москве и Санкт-Петербурге задержаны сотни людей.
 
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Погром штабов <код для ЖЖ>
Погром штабов

Накануне выхода Алексея Навального из-под стражи, силовики разгромили московский и региональные штабы, а так же изъяли тиражи агитационных материалов. На следующий день в Москве были задержаны более 70 человек, проводивших агитацию за Навального
Создан: 07.07.2017 08:39, обновлен: 08.07.2017 21:13
Просмотров: 1692
Теги:
8 июля
Задерживали сегодня совсем уж молодых ребят — много несовершеннолетних, лет по 14-1ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/maria.baronova/blogMaria Baronova
08.07. 21:12
Сегодня с утра на Лайфе вышел аж целый спецреп про то, как ГУВД Москвы поехало головой окончательно и менты надели ворованные футболки агитаторов Навального на бомжей.
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Вы не этого хотели, да?ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=1367268883blogАлександр Морозов
08.07. 11:33
почти уверен, что сейчас начнут нам рассказывать (инсайдеры), что в окружении Кириенко все страшно недовольны разгромом штабов Навального, что это делают "дураки", что "так нельзя". И уже тем более этим страшно недовольны в экономическом блоке правительства. А кто же принял это решение? А это решение было принято "там", не "у нас" - а на заседании Совбеза, допустим, там, где командуют силовиками, это все делается через нашу голову, мы - против.
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7 июля
Федеральный склад ограбили полностью: в 8 утра СК приехал и все вывез.ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/leonid.m.volkov/blogЛеонид Волков
07.07. 14:00
Федеральный склад ограбили полностью: в 8 утра СК приехал и все вывез. Помимо 205 тысяч газет и листовок, там браслеты, значки, шары и т.д. То есть материалы, на которых написано только "Навальный 20!8", и больше ничего.
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Можно поддерживать или не поддерживать Навального, но нельзя поддерживать вот это скотство.ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/ekaterina.vinokurova.3/blogEkaterina Vinokurova
07.07. 13:37
Вообще ночная история с избиением полицией волонтера штаба Навального, Склифом,по которому ходят безумные менты и хозяйничают, мерзкие довольные рожи SERB, которые "готовятся к новой акции" - это просто ад.
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Сергей Сергеевич, объясните, пожалуйста, почему волонтера штаба Навального Александра Туровского сегодня утром выписали из Склифа?ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/oleg.kashin/blogOleg Kashin
07.07. 12:55
А.Вершинина Сергей Сергеевич, объясните, пожалуйста, почему волонтера штаба Навального Александра Туровского сегодня утром выписали из Склифа? С.Петриков
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Власть вынужденно работает на образ Навального, и он царит в театре одного актерассылка на данный пост
https://www.facebook.com/gleb.pavlovsky/blogGleb Pavlovsky
07.07. 09:38
#выборы2018 - Алексей Навальный перед выходом из. //Идет явное обострение ситуации, что означает смену тактики власти в отношении Навального, считает политолог Глеб Павловский: «Это связано не с ближайшими мероприятиями, а с желанием убрать Навального с политического поля как проблему. Не исключена связь с тем, что Путин планирует пойти на выборы самовыдвиженцем. Навальный превращается в пародирующее его зеркало. Поэтому ему будут мешать вести кампанию, хотя на данном этапе у него особых шансов принять участие в выборах нет. Так что не исключены и более жесткие меры». Это сработает на имидж Навального как единоборца, полагает эксперт: «Самовыдвиженец Путин вступает в борьбу с самовыдвиженцем Навальным – и эта символическая борьба может сделать пробоину в ослепительном путинском образе». Особенность ситуации в том, что Навальный выглядит одиночкой – «сцена для него расчищена властью, все загнаны под ковер, и тот, кто первый выходит на сцену, оказывается единственным», говорит Павловский: «Раньше не было такой стерилизации общественного поля. Именно поэтому нынешняя #политизация выглядит скандалом. Власть вынужденно работает на образ Навального, и он царит в театре одного актера»
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Деловые Линии: уже больше 20 штабов, где по трекингу груз прибыл, а по факту его не выдают.ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/leonid.m.volkov/blogЛеонид Волков
07.07. 08:57
Деловые Линии: уже больше 20 штабов, где по трекингу груз прибыл, а по факту его не выдают. Частный бизнес в нашей стране унижен и раздавлен
В пятницу Навальный выйдет из спецприемника после 25 суток ареста.ссылка на данный пост
https://t.me/mediazzzona/blogСергей Смирнов
07.07. 08:57
В пятницу Навальный выйдет из спецприемника после 25 суток ареста. На 8 и 9 июля волонтеры назначили «Агитационный Субботник». Перед этой акцией по всей стране полицейские изымают для проверки на «экстремизм» только отпечатанные газеты и листовки, а неизвестные нападают на штабы и активистов.   — Почти в 20 регионах логистическая компания отказывается выдавать присланные агитационные материалы  — В Новосибирске силовики заблокировали штаб, после нескольких часов осады здание «заминировали», трех человек задержали; часть тиража газет активисты спасли, выбросив через окно  — В Орле для проверки на экстремизм забрали весь тираж листовок, коробки даже не успели распечатать  — В Вологде в полиции решили, что в штабе хранятся материалы с клеветой на представителей власти — все их забрали  — В Москве тираж газет забрали со склада и из помещения избирательного штаба, которое с утра было блокировано силовиками; активиста, который дежурил там ночью, избили, он госпитализирован
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Подвели итог по ограблению федерального склада: ущерб 1.33 млн рублей. ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/leonid.m.volkov/blogЛеонид Волков
07.07. 08:55
Подвели итог по ограблению федерального склада: ущерб 1.33 млн рублей.
Самое дорогое: 573 футболки и 950 брендированных сумки.
Это АП социология не нравится. ссылка на данный пост
https://t.me/unkn0wnerror/blogIT уголовные дела СОРМ россиюшка
07.07. 08:53
И не говорите, что это местная инициатива и «совпадение». Это АП социология не нравится.
Полицейский террор против Навального подрывает харизматическую легитимацию Путинассылка на данный пост
https://t.me/BoryaZeitlinIzFeisbuka/blogЦейтлин
07.07. 08:52
Полицейский террор против Навального подрывает харизматическую легитимацию Путина. Никакие посадки губеров и закрытия свалок тут не помогут. Но нельзя просто взять и перестать давить. Навальный враг не столько Путина, сколько окружения. (Парадокс в том, что им-то он и нужен здоровеньким больше всего, потому что харизматическая доминация для них есть угроза с низов).   Других легитимаций у него нет. Легальная уничтожена. Квази-Традиционная строилась вокруг  "державной мощи" и патримониальных кормлений. Что будет делать Путин? Как обычно, ничего. Закончится это популистским госпереворотом и какой-нибудь карикатурной хунтой. Полгодика продержатся. А там.
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Это избитый ночью в штабе Навального Саша Туровскийссылка на данный пост
https://twitter.com/_U_R_I_c/blog_U_R_I_c
07.07. 08:51
Это избитый ночью в штабе Навального Саша Туровский. Он еле говорит. Ему сделали пункцию головного мозга. Его хотят похитить из больницы.
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6 июля
Нападение на дежурного московского штаба Алексея Навальногоссылка на данный пост
https://t.me/alexthoughtsblogАлександр Литреев
06.07. 19:49
Применение приёмов боевого самбо Мы собрали информацию о сотруднике ОМОН/РосГвардии в одном месте, чтобы вам было удобнее. Итак:  
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