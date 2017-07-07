Накануне выхода Алексея Навального из-под стражи, силовики разгромили московский и региональные штабы, а так же изъяли тиражи агитационных материалов. На следующий день в Москве были задержаны более 70 человек, проводивших агитацию за Навального
почти уверен, что сейчас начнут нам рассказывать (инсайдеры), что в окружении Кириенко все страшно недовольны разгромом штабов Навального, что это делают "дураки", что "так нельзя". И уже тем более этим страшно недовольны в экономическом блоке правительства. А кто же принял это решение? А это решение было принято "там", не "у нас" - а на заседании Совбеза, допустим, там, где командуют силовиками, это все делается через нашу голову, мы - против.
Федеральный склад ограбили полностью: в 8 утра СК приехал и все вывез.
Помимо 205 тысяч газет и листовок, там браслеты, значки, шары и т.д.
То есть материалы, на которых написано только "Навальный 20!8", и больше ничего.
Вообще ночная история с избиением полицией волонтера штаба Навального, Склифом,по которому ходят безумные менты и хозяйничают, мерзкие довольные рожи SERB, которые "готовятся к новой акции" - это просто ад.
#выборы2018 - Алексей Навальный перед выходом из. //Идет явное обострение ситуации, что означает смену тактики власти в отношении Навального, считает политолог Глеб Павловский: «Это связано не с ближайшими мероприятиями, а с желанием убрать Навального с политического поля как проблему. Не исключена связь с тем, что Путин планирует пойти на выборы самовыдвиженцем. Навальный превращается в пародирующее его зеркало. Поэтому ему будут мешать вести кампанию, хотя на данном этапе у него особых шансов принять участие в выборах нет. Так что не исключены и более жесткие меры». Это сработает на имидж Навального как единоборца, полагает эксперт: «Самовыдвиженец Путин вступает в борьбу с самовыдвиженцем Навальным – и эта символическая борьба может сделать пробоину в ослепительном путинском образе». Особенность ситуации в том, что Навальный выглядит одиночкой – «сцена для него расчищена властью, все загнаны под ковер, и тот, кто первый выходит на сцену, оказывается единственным», говорит Павловский: «Раньше не было такой стерилизации общественного поля. Именно поэтому нынешняя #политизация выглядит скандалом. Власть вынужденно работает на образ Навального, и он царит в театре одного актера»
В пятницу Навальный выйдет из спецприемника после 25 суток ареста. На 8 и 9 июля волонтеры назначили «Агитационный Субботник». Перед этой акцией по всей стране полицейские изымают для проверки на «экстремизм» только отпечатанные газеты и листовки, а неизвестные нападают на штабы и активистов. — Почти в 20 регионах логистическая компания отказывается выдавать присланные агитационные материалы — В Новосибирске силовики заблокировали штаб, после нескольких часов осады здание «заминировали», трех человек задержали; часть тиража газет активисты спасли, выбросив через окно — В Орле для проверки на экстремизм забрали весь тираж листовок, коробки даже не успели распечатать — В Вологде в полиции решили, что в штабе хранятся материалы с клеветой на представителей власти — все их забрали — В Москве тираж газет забрали со склада и из помещения избирательного штаба, которое с утра было блокировано силовиками; активиста, который дежурил там ночью, избили, он госпитализирован
Полицейский террор против Навального подрывает харизматическую легитимацию Путина. Никакие посадки губеров и закрытия свалок тут не помогут. Но нельзя просто взять и перестать давить. Навальный враг не столько Путина, сколько окружения. (Парадокс в том, что им-то он и нужен здоровеньким больше всего, потому что харизматическая доминация для них есть угроза с низов). Других легитимаций у него нет. Легальная уничтожена. Квази-Традиционная строилась вокруг "державной мощи" и патримониальных кормлений. Что будет делать Путин? Как обычно, ничего. Закончится это популистским госпереворотом и какой-нибудь карикатурной хунтой. Полгодика продержатся. А там.