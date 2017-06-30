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Признаны виновными
Признаны виновными
30.06 17:16 | число просмотров 444 число постов 10
Коллегия присяжных огласила вердикт по делу об убийстве Бориса Немцова. Все подсудимые признаны виновными, ни один из них не заслуживает снисхождения. Однако на свободе остаются заказчики убийства.
 
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Адвокат семьи Немцовых: Кадыров и его московский дружок генерал Золотов крайне недовольны вердиктом
Адвокат семьи Немцовых: Кадыров и его московский дружок генерал Золотов крайне недовольны вердиктом
Софья Адамова
30.06 23:03 |  число просмотров 174
(«The Insider»)

Коллегия присяжных в Московском окружном военном суде вынесла обвинительный вердикт в отношении всех пятерых обвиняемых по делу об убийстве Бориса Немцова. Соратники и родные политика считают, что дело все равно нельзя считать раскрытым, пока организаторы и заказчики убийства остаются на свободе. В Следственном комитете России заявили, что расследование против предполагаемого организатора убийства Руслана Мухудинова и его сообщников продолжается. Адвокат семьи Немцовых Вадим Прохоров рассказал The Insider о неожиданностях, с которыми он столкнулся на процессе, о недостатках следствия и о том, куда на самом деле ведут следы преступников.

Когда мне задают вопрос «Вы довольны вердиктом?», я отвечаю, что не могу рассуждать в таких терминах. Мы были бы довольны, если бы этого преступления не произошло и Немцов был бы жив. Но мы с уважением относимся к вердикту, потому что суд присяжных – пусть и не идеальная конструкция, но лучше пока ничего не придумали.

Действительно, мы не вполне согласны с вердиктом, например, в отношении Хамзата Бахаева, мы считаем, что его вина не была доказана. Он проводил время примерно там же, где остальные подсудимые, но нет твердых улик, что он участвовал в преступных деяниях.

Каков главный результат этого суда? Совершенно очевидно, что кровавый след этого убийства тянется в направлении кабинета Рамзана Кадырова, ведь признаны виновными именно выходцы из Чеченской республики, причем не простые.
 

Старшим всей этой группы, как было безусловно установлено в ходе судебного следствия, и с этим согласились даже прокуроры, был не Руслан Мухудинов, водитель, а Руслан Геремеев. Это человек из ближнего круга Рамзана Кадырова, близкий к братьям Делимхановым, в отношении которых мы также требуем провести следственные действия на предмет причастности к организации данного преступления. Очевидно, что эти лица не могли совершить своих действий без прямого указания или, как минимум, без согласия Рамзана Кадырова. Вполне возможно, что след тянется выше — в Москву.

Конечного заказчика надо искать в ближайшем окружении Рамзана Кадырова; необходимо также внимательно изучить роль генерала Золотова, многолетнего начальника охраны Путина и нынешнего главы Росгвардии. Собственно он, через несколько звеньев, был прямым начальником непосредственного исполнителя убийства — Заура Дадаева.

Проведя надлежащие следственные действия в отношении этих лиц, со временем можно будет установить, являются ли они конечными заказчиками. При этом следствие и российские власти страдают странной стеснительностью в отношении Геремеева. К нему в калитку постучали – никто не открыл, говорит нам следователь. Вот бы у нас также с оппозиционерами разбирались!

 
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