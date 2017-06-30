Коллегия присяжных в Московском окружном военном суде вынесла обвинительный вердикт в отношении всех пятерых обвиняемых по делу об убийстве Бориса Немцова. Соратники и родные политика считают, что дело все равно нельзя считать раскрытым, пока организаторы и заказчики убийства остаются на свободе. В Следственном комитете России заявили, что расследование против предполагаемого организатора убийства Руслана Мухудинова и его сообщников продолжается. Адвокат семьи Немцовых Вадим Прохоров рассказал The Insider о неожиданностях, с которыми он столкнулся на процессе, о недостатках следствия и о том, куда на самом деле ведут следы преступников. Когда мне задают вопрос «Вы довольны вердиктом?», я отвечаю, что не могу рассуждать в таких терминах. Мы были бы довольны, если бы этого преступления не произошло и Немцов был бы жив. Но мы с уважением относимся к вердикту, потому что суд присяжных – пусть и не идеальная конструкция, но лучше пока ничего не придумали. Действительно, мы не вполне согласны с вердиктом, например, в отношении Хамзата Бахаева, мы считаем, что его вина не была доказана. Он проводил время примерно там же, где остальные подсудимые, но нет твердых улик, что он участвовал в преступных деяниях. Каков главный результат этого суда? Совершенно очевидно, что кровавый след этого убийства тянется в направлении кабинета Рамзана Кадырова, ведь признаны виновными именно выходцы из Чеченской республики, причем не простые.

Старшим всей этой группы, как было безусловно установлено в ходе судебного следствия, и с этим согласились даже прокуроры, был не Руслан Мухудинов, водитель, а Руслан Геремеев. Это человек из ближнего круга Рамзана Кадырова, близкий к братьям Делимхановым, в отношении которых мы также требуем провести следственные действия на предмет причастности к организации данного преступления. Очевидно, что эти лица не могли совершить своих действий без прямого указания или, как минимум, без согласия Рамзана Кадырова. Вполне возможно, что след тянется выше — в Москву. Конечного заказчика надо искать в ближайшем окружении Рамзана Кадырова; необходимо также внимательно изучить роль генерала Золотова, многолетнего начальника охраны Путина и нынешнего главы Росгвардии. Собственно он, через несколько звеньев, был прямым начальником непосредственного исполнителя убийства — Заура Дадаева. Проведя надлежащие следственные действия в отношении этих лиц, со временем можно будет установить, являются ли они конечными заказчиками. При этом следствие и российские власти страдают странной стеснительностью в отношении Геремеева. К нему в калитку постучали – никто не открыл, говорит нам следователь. Вот бы у нас также с оппозиционерами разбирались!