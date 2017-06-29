Присяжные вынесли обвинительный вердикт в отношении пятерых исполнителей убийства моего отца( по нашему мнению, вина Хамзата Бахаева не подкреплена достаточным количеством доказательств ) , однако дело осталось нераскрытым. Ничего другого от следствия и правоохранителей россияне не ожидали . Напомню, что согласно данным опроса «Левады-центра», проведенного в конце марта 2015 года, более половины россиян считали, что следствие не установит имена настоящих заказчиков.
Убийцы Немцова встретили вердикт присяжных с ухмылками. Банде грозит пожизненное заключение, но, кажется, они сами не верят, что задержатся в тюрьме надолго. Ну а что? Кадыров же назвал киллера Дадаева патриотом России и обещал всяческую поддержку.
Прозвучал вердикт присяжных исполнителям убийства Бориса Немцова. Мы все хорошо знаем его предысторию. Следственная группа за несколько дней нашла убийц и получила показания на следующий уровень, совсем близкий к Кадырову. Были получены данные об общей сумме заказа, источнике средств и потраченных из них 15 миллионах, о списке из четырех «целей», которые были полуофициально предупреждены, что заказ не снят и групп исполнителей больше, чем одна.
Это Маша Климова. Мы с другими журналистами выпиваем после вердикта по убийству Немцова. Мы выпиваем с коллегами, ругаем присяжных, решение которых мы ждали три дня, грустим и бурчим:
Ольга Гаврилюк, «Интерфакс»: «Присяжные были необъективны, а на последние вопросы отвечали не думая, чтобы побыстрее уехать домой. В коллегии нашелся только один приличный человек, который вынес справедливое решение».
Важный итог процесса - Кадырову, как "отцу нации" (а на самом деле - как главарю банды), абсолютно принципиально было отмазать своих исполнителей, продемонстрировать нукерам возможность "решать" в Москве любые вопросы. У него из этого ничего не вышло... Во многом благодаря усилиям адвоката семьи Немцовых. Vadim Prokhorov, дорогой, поздравляю тебя от всей души!
Вердикт присяжных вынесен. Кадыровские силовики виновны в убийстве Бориса Немцова. Этого бы не было без Vadim Prokhorov, Ольга Михайлова, а главное – без упорства и целеустремленности Zhanna Nemtsova. Очень важный день. И очень важный шаг. Но только первый. Дело не раскрыто, пока не названы организаторы и заказчики. Пока в деле об убийстве лидера политической оппозиции не начнут говорить о мотиве. Ещё очень много работы впереди.
Убийцы Бориса Немцова названы убийцами. В общем, по цепочке просматриваются организаторы убийства, которых следствию и суду не дали даже допросить. Понятны покровители кадыровских исполнителей. Можно догдаться, кто кремлевский заказчик, кто его пособники из службы, чьи видеокамеры на стенах Кремля якобы были выключены. Все эти нелюди в период "послепутина" получат по заслугам.
Вынесение вердикта присяжных по делу об убийстве Бориса Немцова перенесли на среду 28 июня, а я суммирую свое отношение к судебному процессу по его делу. Год назад, когда дело было передано в суд, я уже публиковал подробный взгляд на то, почему считаю дело так и не расследованным, однако очень важно проговорить основные моменты уже по окончании судебного процесса, когда скоро должно быть вынесено решение.