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Посты по теме
Что может произойти с осужденными за убийство Немцова
Что может произойти с осужденными за убийство Немцова
blogIlya Yashin
30.06 17:17 |  число просмотров 2390
Не сомневаюсь: если убийцы Немцова под тем или иным предлогом окажутся в Чечне, они будут свободны
 
Время вскрыть кадыровскую преступную сеть
Время вскрыть кадыровскую преступную сеть
www.facebook.com
30.06 13:07 |  число просмотров 3102
в Москве, а возможно, и в других городах России, на полуофициальных условиях, с оружием и документами полицейских, со штаб-квартирой в «Президент-отеле» функционирует бандитская сеть, занимающаяся своими бандитскими делами и готовая вмешиваться в политические процессы в России самыми бандитскими методами
 
Статьи по теме
Адвокат семьи Немцовых: Кадыров и его московский дружок генерал Золотов крайне недовольны вердиктом
Адвокат семьи Немцовых: Кадыров и его московский дружок генерал Золотов крайне недовольны вердиктом
Софья Адамова
30.06 23:03 |  число просмотров 0
Совершенно очевидно, что кровавый след этого убийства тянется в направлении кабинета Рамзана Кадырова
 
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Мост Немцова закроют
Мост Немцова закроют
7.03 11:49 | число просмотров 964 число постов 7
Гормост решил провести капремонт Большого Москворецкого моста, на котором два года назад убили Бориса Немцова. Журналисты и активисты пробились на публичные слушания и узнали, что реконструкция будет вестись аккурат до 2018 года
 
День памяти Немцова
День памяти Немцова
27.02 18:50 | число просмотров 3181 число постов 23
Во вторую годовщину убийства Бориса Немцова в России вновь прошли многочисленные акции в его память: в Москве, Петербурге, Ярославле состоялись марши, в других городах — пикеты и другие акции
 
Убийство Немцова
Убийство Немцова
26.02 14:15 | число просмотров 43231 число постов 221
Следственный комитет впервые назвал имя предполагаемого заказчика убийства Бориса Немцова. Им оказался Руслан Мухутдинов, московский водитель бойца батальона "Север" Руслана Геремеева. Блогеры уверены, что следствие "сливает" расследование, уводя его в сторону второстепенных персонажей
 
Немцов мост
Немцов мост
15.07 11:23 | число просмотров 7812 число постов 30
Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме отказалась увековечить память Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту. Блогеры полны решимости поддерживать народный мемориал
 
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Признаны виновными <код для ЖЖ>
Признаны виновными
Коллегия присяжных огласила вердикт по делу об убийстве Бориса Немцова. Все подсудимые признаны виновными, ни один из них не заслуживает снисхождения. Однако на свободе остаются заказчики убийства.
Создан: 29.06.2017 20:34, обновлен: 30.06.2017 17:16
Просмотров: 1429
Теги:
Следствие и суд фантастически упорствовали в непризнании убийства политическим
https://www.facebook.com/zhanna.nemtsova/ blogZhanna Nemtsova
29.06. 20:58
Присяжные вынесли обвинительный вердикт в отношении пятерых исполнителей убийства моего отца( по нашему мнению, вина Хамзата Бахаева не подкреплена достаточным количеством доказательств ) , однако дело осталось нераскрытым. Ничего другого от следствия и правоохранителей россияне не ожидали . Напомню, что согласно данным опроса «Левады-центра», проведенного в конце марта 2015 года, более половины россиян считали, что следствие не установит имена настоящих заказчиков.
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30 июня
Убийцы Немцова встретили вердикт присяжных с ухмылкамиссылка на данный пост
https://www.facebook.com/yashin.ilya/blogIlya Yashin
30.06. 17:16
Убийцы Немцова встретили вердикт присяжных с ухмылками. Банде грозит пожизненное заключение, но, кажется, они сами не верят, что задержатся в тюрьме надолго. Ну а что? Кадыров же назвал киллера Дадаева патриотом России и обещал всяческую поддержку.
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Время вскрыть кадыровскую преступную сеть, ее инфраструктуру в российских городахссылка на данный пост
https://www.facebook.com/mbk313373/www.facebook.com
30.06. 12:53
Прозвучал вердикт присяжных исполнителям убийства Бориса Немцова. Мы все хорошо знаем его предысторию. Следственная группа за несколько дней нашла убийц и получила показания на следующий уровень, совсем близкий к Кадырову. Были получены данные об общей сумме заказа, источнике средств и потраченных из них 15 миллионах, о списке из четырех «целей», которые были полуофициально предупреждены, что заказ не снят и групп исполнителей больше, чем одна.
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Я не знаю, почему присяжные, которые были на всех заседаниях вместе с нами, приняли такие провальные решения. Стыдно и грустно.ссылка на данный пост
https://t.me/mediazzzona/blogСергей Смирнов
30.06. 12:03
Это Маша Климова. Мы с другими журналистами выпиваем после вердикта по убийству Немцова. Мы выпиваем с коллегами, ругаем присяжных, решение которых мы ждали три дня, грустим и бурчим: Ольга Гаврилюк, «Интерфакс»: «Присяжные были необъективны, а на последние вопросы отвечали не думая, чтобы побыстрее уехать домой. В коллегии нашелся только один приличный человек, который вынес справедливое решение».
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29 июня
Заказчиков мы при этой власти не достанемссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001602582009blogРыклин Александр
29.06. 21:01
Важный итог процесса - Кадырову, как "отцу нации" (а на самом деле - как главарю банды), абсолютно принципиально было отмазать своих исполнителей, продемонстрировать нукерам возможность "решать" в Москве любые вопросы. У него из этого ничего не вышло... Во многом благодаря усилиям адвоката семьи Немцовых. Vadim Prokhorov, дорогой, поздравляю тебя от всей души!
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Кадыровские силовики виновны в убийстве Бориса Немцова.ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/vladimir.karamurza.5blogVladimir Kara-Murza
29.06. 21:00
Вердикт присяжных вынесен. Кадыровские силовики виновны в убийстве Бориса Немцова. Этого бы не было без Vadim Prokhorov, Ольга Михайлова, а главное – без упорства и целеустремленности Zhanna Nemtsova. Очень важный день. И очень важный шаг. Но только первый. Дело не раскрыто, пока не названы организаторы и заказчики. Пока в деле об убийстве лидера политической оппозиции не начнут говорить о мотиве. Ещё очень много работы впереди.
Убийцы Бориса Немцова названы убийцами.ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/mikhail.sokolov.16/blogMikhail Sokolov
29.06. 20:53
Убийцы Бориса Немцова названы убийцами. В общем, по цепочке просматриваются организаторы убийства, которых следствию и суду не дали даже допросить. Понятны покровители кадыровских исполнителей. Можно догдаться, кто кремлевский заказчик, кто его пособники из службы, чьи видеокамеры на стенах Кремля якобы были выключены. Все эти нелюди в период "послепутина" получат по заслугам.
Грозный, Кремль — слышите?ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/dgudkov/blogDmitry Gudkov
29.06. 20:52
«Убийцы Бориса Немцова виновны и снисхождения не заслуживают». Наша задача — добиться этих слов и в отношении тех, кто этих убийц посылал. Грозный, Кремль — слышите?
Если заказчики уйдут от ответственности, то политические убийства в России продолжатся.ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/yashin.ilyablogIlya Yashin
29.06. 20:52
Присяжные признали кадыровских боевиков виновными в убийстве Немцова. Ни один из них, по мнению коллегии, не заслуживает снисхождения.
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28 июня
О решении по делу об убийстве Немцовассылка на данный пост
http://v-milov.livejournal.com/blogv-milov
28.06. 06:54
Вынесение вердикта присяжных по делу об убийстве Бориса Немцова перенесли на среду 28 июня, а я суммирую свое отношение к судебному процессу по его делу. Год назад, когда дело было передано в суд, я уже публиковал подробный взгляд на то, почему считаю дело так и не расследованным, однако очень важно проговорить основные моменты уже по окончании судебного процесса, когда скоро должно быть вынесено решение.
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