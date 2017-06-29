Прозвучал вердикт присяжных исполнителям убийства Бориса Немцова. Мы все хорошо знаем его предысторию. Следственная группа за несколько дней нашла убийц и получила показания на следующий уровень, совсем близкий к Кадырову. Были получены данные об общей сумме заказа, источнике средств и потраченных из них 15 миллионах, о списке из четырех «целей», которые были полуофициально предупреждены, что заказ не снят и групп исполнителей больше, чем одна. развернуть>>