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Димон держится
Димон держится
3.03 13:05 | число просмотров 4408 число постов 31
Фонд борьбы с коррупцией выпустил огромное расследование, посвящённое Дмитрию Медведеву. Роскошные подарки от олигархов, яхты, виллы, дом с лифтом для автомобиля, модные гаджеты и одежда. Новый фильм ФБК может повторить успех "Чайки", а блогеры поднимают вечные вопросы: сколько же нужно для счастья и как же хорошо, кода у тебя есть настоящий друг
 
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Секретные фонды однокурсников Медведева
Секретные фонды однокурсников Медведева
Анна Байдакова
29.03 16:46 |  число просмотров 499
(«Новая газета»)
Корреспондент «Новой газеты» попробовала разобраться, чем занимаются благотворительные фонды «Дар», «Градислава», «Соцгоспроект», Фонд поддержки зимних олимпийских видов спорта и Фонд социально-культурных инициатив — ​их имена вновь на слуху благодаря недавним расследованиям «Собеседника» и Фонда борьбы с коррупцией, которые выяснили, что резиденции в Подмосковье, Краснодарском крае, Ивановской и Курской областях, в которых бывает премьер Дмитрий Медведев, принадлежат нескольким организациям, которые называют себя «благотворительными фондами» и которыми руководят однокурсники Медведева. Фонды оказались секретными: только у одного из пяти есть интернет-сайт, у двух на здании есть таблички, а один вовсе не располагается по адресу регистрации. Попытки запросить отчеты этих организаций, представляющихся благотворительными фондами, оказались похожими на квест.

В поисках потерянных фондов

По закону об НКО, некоммерческие организации обязаны каждый год представлять в Минюст отчет о своей деятельности, целях расходования денежных средств и использования имущества, а «иностранные агенты» — ​еще и аудиторское заключение. НКО могут обойтись сообщением о продолжении деятельности, если за год они получили не более 3 млн рублей, в учредителях нет иностранцев и не было поступлений средств из-за рубежа.

Это значит, что отчеты о том, от кого фонд получил и как потратил деньги, должны находиться либо на портале Минюста, либо на сайте самого фонда. Крупные российские благотворительные организации обычно публикуют отчеты на своих сайтах, чтобы любой желающий без труда мог узнать, на что идут деньги жертвователей.

Так, фонд «Подари жизнь» публикует ежемесячные отчеты о том, сколько денег и от кого поступило через банк, платежные системы и мобильное приложение, каким медицинским центрам они пошли, что именно на них купили. «Русфонд» каждый месяц отчитывается, каким детям были оплачены операции, лекарства, медицинские приспособления и услуги, сколько это стоило, а также перечисляют жертвователей. Подобным образом действуют и другие известные благотворительные организации: прозрачность финансов позволяет людям верить, что фонду стоит жертвовать деньги, и они пойдут на благое дело.

Но с фондами знакомых Дмитрия Медведева — ​совсем другая история. На сайте Минюста их отчетов нет, а собственных сайтов фактически не существует: сайты gradislava.ruolimpicsports.ru и sgpfund.ru, указанные в учредительных документах, не работают, а сайт фонда «Дар» darfond.ruзакрыт, и при попытке зайти на него требует ввести логин и пароль...
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