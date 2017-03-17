Бывший лидер «России молодой» получил 2,5 года тюрьмы 220 18.03 12:05 |220 («РБК») Новомосковский городской суд Тульской области признал бывшего лидера молодежного прокремлевского движения «Россия молодая» Максима Мищенко виновным в мошенничестве. Об этом сообщает «Тульская служба новостей».



Мищенко приговорили к 2,5 года тюрьмы и штрафу в размере 80 тыс. руб. Он был взят под стражу в зале суда. Приговор по делу вынесла судья Милена Елисеева.



Его сообщника Геннадия Ефимова, председателя Союза защиты инвалидов и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, приговорили к 1,5 года лишения свободы и штрафу 40 тыс. руб... Далее