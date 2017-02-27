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Секскитальцы
Секскитальцы
28.02 16:53 | число просмотров 745 число постов 10
Семья Евгения и Луизы Мартенсов с десятью детьми, в декабре 2016 года уехавшая из Германии от уроков сексуального просвещения в Россию, на север Новосибирской области, сбежала домой в Северную Вестфалию
 
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Односельчане рассказали, почему «секс-беженцы» вернулись обратно в Германию
Односельчане рассказали, почему «секс-беженцы» вернулись обратно в Германию
Светлана Самоделова
28.02 16:53 |  число просмотров 324
(«Московский комсомолец»)
 Семья Евгения и Луизы Мартенсов с десятью детьми, в декабре 2016 года уехавшая из Германии от уроков сексуального просвещения в Россию, на север Новосибирской области, вернулась — или, точнее, сбежала - назад в Северную Вестфалию. История, о которой говорили в духе «российские скрепы крепче западных», закончилась совсем не так, как хотели бы охранители. Мы выяснили, почему Мартенсы покинули нашу страну.

Местные жители делились с переселенцами всем, что у них было. А сегодня утром обнаружили дом, где жили Мартенсы, пустым. Ни с кем не попрощавшись, они покинули село Кыштовку.

Предыстория событий - в нашем материале «Семья «секс-беженцев» эвакуировалась в Россию из Германии».

О том, как немцы пытались приспособиться к сибирскому климату, деревенскому быту и что из этого вышло, рассказали «МК» жители Кыштовки.

- Дом, где жил Евгений Мартенс с семьей, сейчас стоит пустой. Утром от людей, которые с ними плотно общались, я узнал, что они уехали в Германию, - говорит главный редактор местной газеты «Правда Севера» Ростислав Алиев. - Я бы сказал, что это был не отъезд, а бегство.

По рассказам Ростислава Владимировича, который помогал немецкой семье обосноваться в сибирской глубинке, Евгений Мартенс 10 дней назад улетел в Германию, чтобы подготовить к отправке контейнер с вещами. Ранее деревенским жителям он рассказывал, что их зовут поселиться в различных уголках России, в том числе и на юге, в Белгородской области.

- Евгений уехал в Германию, чтобы собрать вещи, различные справки и должен был вернуться только через три недели, - рассказывает Ростислав Алиев. - А тут вдруг появился в Кыштовке спустя неделю. Я узнал, что он приехал, забрал семью, они срочно выехали в Новосибирск, а оттуда улетели в Германию.

- Чем можно объяснить это решение?

- Дело, скорее всего, в женщинах. Жене Евгения, Луизе, и их старшей дочери, на которых были все младшие дети, пришлось здесь, конечно, не сладко. Луизу понять можно, мать прежде всего думает о детях. Что мы будем лицемерить? С материальной точки зрения в Германии, конечно же, жить лучше. Там зарплаты и детские пособия гораздо выше наших. Здесь на их долю выпали сильные морозы, разбитый дом, еще и пьяные подростки, которые ходили мимо дома и кричали, чтобы оскорбить Мартенсов, нацистские приветствия. Все это могло ускорить их отъезд.

Сам же глава семьи, Евгений, был очень идеологически мотивирован. Я думаю, что он бы справился со всеми трудностями...
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