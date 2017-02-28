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Односельчане рассказали, почему «секс-беженцы» вернулись обратно в Германию
Односельчане рассказали, почему «секс-беженцы» вернулись обратно в Германию
Светлана Самоделова
28.02 16:53 |  число просмотров 0
«В доме дыры, кредит не возьмешь»
 
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Секскитальцы <код для ЖЖ>
Секскитальцы
Семья Евгения и Луизы Мартенсов с десятью детьми, в декабре 2016 года уехавшая из Германии от уроков сексуального просвещения в Россию, на север Новосибирской области, сбежала домой в Северную Вестфалию
Создан: 28.02.2017 16:42, обновлен: 28.02.2017 16:53
Просмотров: 500
Теги:
28 февраля
Истерически смешная история с вишенкой на тортессылка на данный пост
https://www.facebook.com/iBelkin/blogIgor Belkin
28.02. 06:10
Истерически смешная история с вишенкой на торте в виде зиговавших бухих подростков. Я ни в коем случае не злорадствую, любая иммиграция это ох*енно сложно, а особенно такая, когда ты, настрогав 10 детей, из Германии, где работа, дом и пособия, приехал в Сибирь, где минус сорок, полуразрушенный дом и очко в полу вместо теплого унитаза.
27 февраля
По Первому каналу / Russia Today какую-то не ту Россию показывалиссылка на данный пост
https://www.facebook.com/barantaevblogBulat Barantaev
27.02. 19:10
По Первому каналу / Russia Today какую-то не ту Россию показывали:-) Семья, уехавшая в Россию от "сексуального просвещения", вернулась в Германию
Не спорьте: эти жить будут стопроцентно в говнессылка на данный пост
https://www.facebook.com/demshiza/blogЕгор Решетов
27.02. 16:39
Понабрали у соседей валенок и шапок, пожили полгода в собственном говне (в доме на фото такой срач, что мне лично не понятно, как там можно жить, даром что у меня на полу в углу стоит 6 кубометров книг) и свалили обратно к секспросвету.
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Не так страшен секс, как российские реалии)ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/kraminova/blogMarianna Kraminova
27.02. 16:39
Не так страшен секс, как российские реалии)
Помните этих красавцев?ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/babchenkoa/blogАркадий Бабченко
27.02. 16:08
Помните этих красавцев? Семью Мартенс, которые продали дом в Северной Фестфалии и бежали из проклятой Германии от уроков секс-просвещения в великодуховную Россию? По программе переселения они получили дырявую халупу в деревне Кыштовка Новосибирской области на краю Васюганских болот. Хотели заняться фермерством. Но очень удивлялись. Кругом, говорят, разруха чота. Срать надо на улице. Воды нет. Дрова дорого. Кредиты под двадцать пять процентов. Это же немыслимо. Помните?
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Россия отрезвляетссылка на данный пост
https://www.facebook.com/alexey.tabalov/blogAlexey Tabalov
27.02. 15:29
Россия отрезвляет. После сибирской вакцинации бегом побегут на секс-уроки, лишь бы в России не оставаться.
Жалко, что от гражданства не успели отказатьсяссылка на данный пост
https://www.facebook.com/shiitman666/blogAlexandr Wolodarskij
27.02. 14:34
Жалко, что от гражданства не успели отказаться.
Драпанули таки назадссылка на данный пост
https://www.facebook.com/anetaSpb/blogSvetlana Gavrilina
27.02. 14:18
Драпанули таки назад. В общем, остатки мозгов, видно, сохранились. а я откровенно злорадствую - сколько было восторгов, вот, мол, к нам из ужасной Европы люди едут, берьезки, духовность, не хухры мухры и великая держава. Как трепетно писали о них, прям радость со слезами на глазах. А они взяли и в душу этим восторженным плюнули. Мелочь, а приятно.
Два месяца!ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/egor.savin.71blogEgor Savin
27.02. 12:54
Как быстро человек понимает, что сделал огромную глупость. Два месяца! Я уверен, что если открыть границы с Европой, то 30-40% населения уедет в первые пару лет. И урапатриотизм, и крымнашизм не смогут удержать людей
Возвращение джедаевссылка на данный пост
https://www.facebook.com/victor.shavublogВиктор Николаев
27.02. 12:52
Возвращение джедаев: получили 150 тыр. по программе переселения соотечественников и сбежали обратно.)
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