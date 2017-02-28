Семья Евгения и Луизы Мартенсов с десятью детьми, в декабре 2016 года уехавшая из Германии от уроков сексуального просвещения в Россию, на север Новосибирской области, сбежала домой в Северную Вестфалию
Истерически смешная история с вишенкой на торте в виде зиговавших бухих подростков. Я ни в коем случае не злорадствую, любая иммиграция это ох*енно сложно, а особенно такая, когда ты, настрогав 10 детей, из Германии, где работа, дом и пособия, приехал в Сибирь, где минус сорок, полуразрушенный дом и очко в полу вместо теплого унитаза.
Понабрали у соседей валенок и шапок, пожили полгода в собственном говне (в доме на фото такой срач, что мне лично не понятно, как там можно жить, даром что у меня на полу в углу стоит 6 кубометров книг) и свалили обратно к секспросвету.
Помните этих красавцев? Семью Мартенс, которые продали дом в Северной Фестфалии и бежали из проклятой Германии от уроков секс-просвещения в великодуховную Россию? По программе переселения они получили дырявую халупу в деревне Кыштовка Новосибирской области на краю Васюганских болот. Хотели заняться фермерством. Но очень удивлялись. Кругом, говорят, разруха чота. Срать надо на улице. Воды нет. Дрова дорого. Кредиты под двадцать пять процентов. Это же немыслимо. Помните?
Драпанули таки назад. В общем, остатки мозгов, видно, сохранились. а я откровенно злорадствую - сколько было восторгов, вот, мол, к нам из ужасной Европы люди едут, берьезки, духовность, не хухры мухры и великая держава. Как трепетно писали о них, прям радость со слезами на глазах. А они взяли и в душу этим восторженным плюнули. Мелочь, а приятно.
Как быстро человек понимает, что сделал огромную глупость. Два месяца! Я уверен, что если открыть границы с Европой, то 30-40% населения уедет в первые пару лет. И урапатриотизм, и крымнашизм не смогут удержать людей