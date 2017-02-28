Помните этих красавцев? Семью Мартенс, которые продали дом в Северной Фестфалии и бежали из проклятой Германии от уроков секс-просвещения в великодуховную Россию? По программе переселения они получили дырявую халупу в деревне Кыштовка Новосибирской области на краю Васюганских болот. Хотели заняться фермерством. Но очень удивлялись. Кругом, говорят, разруха чота. Срать надо на улице. Воды нет. Дрова дорого. Кредиты под двадцать пять процентов. Это же немыслимо. Помните? развернуть>>