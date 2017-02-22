Парламент Ингушетии одобрил закон о запрете оправдания Сталина 129 23.02 14:33 |129 («РБК») Республиканское Народное собрание Ингушетии приняло в первом чтении закон «О запрете на территории Республики Ингушетия увековечения памяти Сталина», сообщает ТАСС. По данным агентства, депутаты регионального парламента единогласно поддержали закон.



Председатель Народного собрания Зелимхан Евлоев пояснил, что принятый накануне 73-й годовщины депортации ингушского народа закон запрещает установку любых памятников Сталину, присвоение его имени городам, селам и улицам, а также размещение в общественных местах и административных помещениях таких изображений Сталина, которые можно воспринять как «публичное оправдание, одобрение его деятельности». Другими способами публично оправдывать и одобрять действия Сталина также воспрещается.



«Кощунственно делать героем, устанавливать памятники человеку, подвергшему депортации десятки народов, тирану, при котором расстреляны и отправлены в тюрьмы десятки тысяч представителей интеллигенции и военных», — пояснила председатель комитета по местному самоуправлению, национальной политике Марьям Амриева (цитата по ТАСС)... Далее