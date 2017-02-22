  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
Сюжет по теме
Ингушетия против Сталина
Ингушетия против Сталина
23.02 14:32 | число просмотров 448 число постов 7
Парламент Ингушетии вспоминает 23 февраля законопроектом о запрете публичного оправдания деятельности Иосифа Сталина. В республике будет запрещено использовать его портреты, называть любые объекты его именем и любым другим способом оправдывать репрессии. 23 февраля 1944 года началась операция "Чечевица" - сотни тысяч ингушей и чеченцев были депортированы в Казахстан и Среднюю Азию, около половины людей умерли в дороге.
 
Сюжеты
Киселёв VS патриоты
20.02 число просмотров 707 число записей 4
 
Из чего же сделан Nike
20.02 число просмотров 1364 число записей 5
 
Признание паспортов
19.02 число просмотров 769 число записей 6
 
Исаакиевский раздор
18.02 число просмотров 2669 число записей 20
 
Майор Прилепин
16.02 число просмотров 1960 число записей 17
 
все записи
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
Открытка Потупчик
1.02 число просмотров 4851 число записей 16
 
Беглый Вороненков
16.02 число просмотров 2981 число записей 10
 
Охота на "Шалтая"
2.02 число просмотров 2751 число записей 9
 
"Притяжение" Бондарчука
5.02 число просмотров 2375 число записей 9
 
Двухсотый Гиви
9.02 число просмотров 2000 число записей 14
 
Прислать свою ссылку
Парламент Ингушетии одобрил закон о запрете оправдания Сталина
Парламент Ингушетии одобрил закон о запрете оправдания Сталина
23.02 14:33 |  число просмотров 129
(«РБК»)
Республиканское Народное собрание Ингушетии приняло в первом чтении закон «О запрете на территории Республики Ингушетия увековечения памяти Сталина», сообщает ТАСС. По данным агентства, депутаты регионального парламента единогласно поддержали закон.

Председатель Народного собрания Зелимхан Евлоев пояснил, что принятый накануне 73-й годовщины депортации ингушского народа закон запрещает установку любых памятников Сталину, присвоение его имени городам, селам и улицам, а также размещение в общественных местах и административных помещениях таких изображений Сталина, которые можно воспринять как «публичное оправдание, одобрение его деятельности». Другими способами публично оправдывать и одобрять действия Сталина также воспрещается.

«Кощунственно делать героем, устанавливать памятники человеку, подвергшему депортации десятки народов, тирану, при котором расстреляны и отправлены в тюрьмы десятки тысяч представителей интеллигенции и военных», — пояснила председатель комитета по местному самоуправлению, национальной политике Марьям Амриева (цитата по ТАСС)...
Далее
Посты дня
Год с первого взрыва на шахте "Северная"
www.facebook.com    24.02 12:18 |  число просмотров 376
Год с первого взрыва на шахте "Северная" САК ищет шахтеров из Кемерово, ДНР, ЛНР и бог знает еще откуда, привозит в Воркуту на вахту на два месяца. Чем это выгодно? Соцвыплаты и страховки минимальные, все травмы и смертельные случаи не идут в статистику "Северстали", да и люди гораздо более зависимы
 
Сколько стоит выпускной вечер в Москве
blogАндрей Макаревич    22.02 20:20 |  число просмотров 1708
Сколько стоит выпускной вечер в Москве И деньги нечеловеческие — как бы вам помягче обрисовать? В общем это не по сто тысяч рублей. И не по двести. С ученика
 
Казань. Обыкновенный расизм
blogirek-murtazin    22.02 20:01 |  число просмотров 1027
Казань. Обыкновенный расизм Чернокожего парня Махджубу Тиджани убили, проломив голову то ли монтировкой, то ли арматурой. А потом, когда он уже потерял сознание, ему нанесли 11 ножевых ранений
 
Робот "Роскомнадзора" следит за тобой
blogСергей Смирнов    22.02 19:49 |  число просмотров 836
Робот "Роскомнадзора" следит за тобой Нам в РКН сказали, что нарушение этой нормы закона теперь выявляет робот — специальная программа. Вычисляет, присылает сотруднику РКН ссылку, тот делает скриншот, пересылает третьему сотруднику
 
"Сову" оштрафовали на 300 тыс.руб.
blogAlexander Verkhovsky    22.02 19:46 |  число просмотров 483
"Сову" оштрафовали на 300 тыс.руб. Причем, решение было вынесено и без нас, и без представителей Минюста, хотя мы все были в суде
 
все записи

Выбор редактора
Аркадий Бабченко уехал из России
blogАркадий Бабченко    22.02 09:10 |  число просмотров 1216
Аркадий Бабченко уехал из России Есть информированно обоснованное мнение, что какое-то время мне лучше пожить за пределами нашей богохранимой Родины
 
Враньё убивает?
blogЛеонид С. Мартынюк    21.02 10:31 |  число просмотров 2186
Враньё убивает? 6 путинских высокопоставленных дипломатов умерли по разным причинам за последние 9 месяцев. 5 смертей - якобы, от естественных причин
 
Видно в понедельник их мама родила!
blogstalic    20.02 17:29 |  число просмотров 1489
Видно в понедельник их мама родила! У расхитителей бюджета московского здравоохранения горит земля под ногами. И проверки идут, и ФАС вдруг стала раскрывать картельные сговоры
 
События
Прерванное перемирие
2.02 |  число просмотров 16908
Прерванное перемирие
Ситуация на Донбассе внезапно обострилась. Под шахтёрским городком Авдеевкой, контролируемом украинской армией, развернулись бои. Убитые и раненые есть с обеих сторон и среди мирных жителей. Киев и руководство непризнанных республик обвиняют друг друга в провокациях и попытке сорвать Минские соглашения.
все записи
Кино
"Слишком свободный человек"
24.02 |  число просмотров 4381
"Слишком свободный человек"
Фильм Веры Кричевской и Михаила Фишмана о Борисе Немцове "Слишком свободный человек" вышел в прокат. Премьера состоялась в Нижнем Новгороде. Зал на 500 человек не вместил всех желающих.
все записи
Музыка
Party Like A Russian
5.10 |  число просмотров 7966
Party Like A Russian
Певец Робби Уильямс снял клип Party Like A Russian про развлечения русских богачей. Русская блогосфера не смогла промолчать: "Уильямс как раз недавно тусил на яхте с Шуваловым и Усмановым"
все записи
Медиа
Новогодний сексизм
16.12 |  число просмотров 2756
Новогодний сексизм
В соцсетях разнесли в пух и прах рекламный ролик Московского кредитного банка, снятый к новому году. Его обвинили в сексизме и унижении матерей-одиночек, а также раскритиковали действия сотрудников банка "банящих негативных комментаторов"
все записи
Книги
Ноб Дилан
18.10 |  число просмотров 4316
Ноб Дилан
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012