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Парламент Ингушетии одобрил закон о запрете оправдания Сталина
Парламент Ингушетии одобрил закон о запрете оправдания Сталина
23.02 14:33 |  число просмотров 0
«Кощунственно делать героем, устанавливать памятники человеку, подвергшему депортации десятки народов, тирану, при котором расстреляны и отправлены в тюрьмы десятки тысяч представителей интеллигенции и военных»
 
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Ингушетия против Сталина <код для ЖЖ>
Ингушетия против Сталина
Парламент Ингушетии вспоминает 23 февраля законопроектом о запрете публичного оправдания деятельности Иосифа Сталина. В республике будет запрещено использовать его портреты, называть любые объекты его именем и любым другим способом оправдывать репрессии. 23 февраля 1944 года началась операция "Чечевица" - сотни тысяч ингушей и чеченцев были депортированы в Казахстан и Среднюю Азию, около половины людей умерли в дороге.
Создан: 23.02.2017 13:22, обновлен: 23.02.2017 14:32
Просмотров: 290
Теги:
23 февраля
13 долгих и мучительных лет народ был лишен домассылка на данный пост
https://vk.com/seda.raisovablogМадина Раисова
23.02. 13:30
На рассвете холодного зимнего утра 23 февраля 1944 г., по преступному приказу «отца народов» И.В. Сталина, Народ Чечни и Ингушетии был выслан в необжитые степи Средней Азии и Казахстана. 
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Пусть Аллах смилуетсяссылка на данный пост
https://vk.com/rasultavblogРасул Тавдиряков
23.02. 13:26
В 2 часа утра 23 февраля 1944 года началась самая известная операция по этнической депортации - переселение жителей Чечено-Ингушской АССР. Депортации «наказанных народов» были и до этого - немцы и финны, калмыки и карачаевцы, и после - балкарцы, крымские татары и проживавшие в Крыму греки, болгары и армяне, а также турок-месхетинцев из Грузии. Но операция «Чечевица» по выселению почти полумиллиона вайнахов - чеченцев и ингушей - стала самой крупной.
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Сегодня все наши мысли о трагедии, произошедшей 73 года назад!ссылка на данный пост
https://vk.com/berzloyyblogq?onax | къонах
23.02. 13:24
 23 февраля 1944 года - одна из самых трагичных дат для народов чечни и ингушетии. Именно тем холодным утром в железные эшелоны были погружены ни в чем не повинные люди. На земли Казахстана,Киргизии и Средней Азии было депортировано около 480 тысяч человек. Многие погибли еще в пути, не достигнув конечного пункта. Только за три недели число смертей достигло 37 тысяч человек. Лишь спустя 13 лет они смогли вернуться на свою родину и должны были вновь возродить целую нацию.
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Дала кхел е Сталина!ссылка на данный пост
https://www.instagram.com/bekkkhan/www.instagram.com
23.02. 10:24
Аллаho гешт долд шох! Дала кхел е Сталина! И всем, кто старается стереть этот день из памяти! #23февраля #депортацияВайнахов
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Если б мы были нормальной странойссылка на данный пост
https://www.facebook.com/leonid.gozman.77/blogLeonid Gozman
23.02. 10:23
Если бы мы были нормальной страной, то 23 февраля был бы не праздником, а днем скорби и покаяния. Семьдесят три года назад бойцы НКВД, которых, конечно, никак нельзя сравнивать с эсэсовцами - они ж со звездами, а не со свастикой - выселяли, убивали, отправляли на смерть и страдания своих сограждан, виновных лишь в том, что они чеченцы и ингуши. 
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Герои дня: Ингушетия и NASAссылка на данный пост
https://www.facebook.com/xan.rubtsov/blogАлександр Рубцов
23.02. 02:22
Герои дня: Ингушетия и NASA. Теперь сижу думаю: можно ли парламент целой республики признать иностранным агентом?
22 февраля
Знаете, почему в Ингушетии могут принимать такие законы?ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/scif88/www.facebook.com
22.02. 16:45
Знаете, почему в Ингушетии могут принимать такие законы, а в Орловской области нет? Потому, что Ингушетия национальная республика ингушской нации, их национальный дом, призванная, в том числе, защищать их национальные интересы.
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