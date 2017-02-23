|Ингушетия против Сталина
|Парламент Ингушетии вспоминает 23 февраля законопроектом о запрете публичного оправдания деятельности Иосифа Сталина. В республике будет запрещено использовать его портреты, называть любые объекты его именем и любым другим способом оправдывать репрессии. 23 февраля 1944 года началась операция "Чечевица" - сотни тысяч ингушей и чеченцев были депортированы в Казахстан и Среднюю Азию, около половины людей умерли в дороге.
|Создан: 23.02.2017 13:22, обновлен: 23.02.2017 14:32
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