23 февраля 1944 года - одна из самых трагичных дат для народов чечни и ингушетии. Именно тем холодным утром в железные эшелоны были погружены ни в чем не повинные люди. На земли Казахстана,Киргизии и Средней Азии было депортировано около 480 тысяч человек. Многие погибли еще в пути, не достигнув конечного пункта. Только за три недели число смертей достигло 37 тысяч человек. Лишь спустя 13 лет они смогли вернуться на свою родину и должны были вновь возродить целую нацию. развернуть>>