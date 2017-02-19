Денис Вороненков, бывший депутат Думы, уехавший в октябре прошлого года в Киев и принявший украинское гражданство, неожиданно стал резким критиком Путина, которого в России всячески поддерживал. Когда я приехал в грузинский ресторан неподалеку от здания Верховной Рады Украины, Вороненков с женой Марией Максаковой, оперной певицей и бывшим российским законодателем, уже начали с пива, баклажанных рулетиков и салата с заправкой из соуса с грецкими орехами.



В своем первом интервью с западным журналистом после побега на Украину Вороненков излагает свои аргументы, отщипывая мягкий в форме ракеты хлеб. Он одет в куртку и водолазку, с дорогими часами на руке. Он сравнивает нынешнюю Россию с "нацистской Германией", говоря, что аннексия Крыма в 2014 году была "ошибкой", была "нелегальной", утверждает, что бежать из страны его вынудило преследование со стороны спецслужбы, и уверяет, что обвинения против него в России "фейк" и "носят политический характер".

"Шизофрения" российской элиты



Бывший депутат от КПРФ был избран в Думу в 2011 году. Многие считали, что его попадание в Думу стало результатом махинаций на выборах. Вороненков больше всего известен законом 2014 года, в соответствии с которым иностранцы не могут владеть российскими медиа. Леонид Бершидский, обозреватель Bloomberg View, называл этот закон "возможно, самым плохим, что могло случиться со свободой прессы как институцией в путинской России". Теперь же, оказавшись молодым гражданином Украины, Вороненков стал перевертышем, яростно критикуя практически все, что он когда-то поддерживал в России.



Как рассказывает Максакова, они с Вороненковым уехали из Москвы, бросив большую часть вещей, в Киев без ясной перспективы, но с твердым намерением избежать давления со стороны ФСБ. Вороненков говорит, что украинская политика его не интересует, и в настоящий момент он не работает, добавляя, что единственная его задача на данный момент – воспитание его 10-месячного сына Ивана. Но, похоже, средства у него есть. В прошлом году его имя всплыло в так называемом "панамском досье" в качестве держателя акций компании на Виргинских островах. Последующие расследования обнаружили, что он владеет как минимум пятью дорогими квартирами в России и автомобильным парком.



Максакова говорит, что оба они устали от все более "шизофренической" российской элиты. "В России создана тотальная система страха, – говорит бывший депутат от "Единой России", – как в книге Джорджа Оруэлла, это время абсолютной лжи, когда говорить правду считается экстремизмом". Россия, продолжает мысль супруги Вороненков, "сошла с ума. Люди ведут себя как псевдопатриотические маньяки". И добавляет к описанию элиты, которое только что сделала Максакова: "Вакуум, создавшийся из-за отсутствия профессионализма, заполнен лояльностью к власти". Самый большой источник "безумия", говорят они оба, статус Крымского полуострова, оккупированного, а потом аннексированного Россией в 2014 году. Хотя регистрация голосования показывает, что Вороненков наряду со всеми остальными депутатами, кроме одного, проголосовал за аннексию Крыма, он отрицает, что голосовал. Говорит, что в тот день его в Думе не было, а кто-то просто использовал его карточку для голосования. Максакова быстро добавляет, что, хотя коллеги-законодатели убеждали ее голосовать за аннексию, ее в тот момент вообще не было в России.



Как бы там ни было, сегодня оба описывают присоединение Крыма как "незаконное". И утверждают, что многие в Кремле, включая советника Путина Владислава Суркова, были против этого присоединения. "Это было сделано по воле одного человека, – говорит Максакова, – Путина".