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Саша Соколов
Саша Соколов
16.02 12:23 | число просмотров 280 число постов 16
Блогеры ведут жаркие литературные споры после документального фильма "Саша Соколов. Последний русский писатель". Автор "Школы дураков", ещё в советское время эмигрировавший в Канаду, внезапно восстал из небытия, обругал Бродского и поддержал аншлюс Крыма.
 
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Саша Соколов: у меня голова совершенно русская
Саша Соколов: у меня голова совершенно русская
Андрей Шитов, Саша Соколов
16.02 12:15 |  число просмотров 59
(«ИТАР-ТАСС»)
 Книга Саши Соколова "Между собакой и волком" без малого 40 лет считалась непереводимой. В конце прошлого года издательство Колумбийского университета в Нью-Йорке выпустило ее в свет в переводе на английский Александра Богуславского. Об этом и не только — наш разговор с автором "Школы для дураков" и "Палисандрии", который стал культовым писателем задолго до того, как это понятие пополнило собой современный русский новояз.

— Поздравляю. Еще одна ваша книга вошла в англоязычную культуру. Вам не кажется несправедливым, что, пока текста нет на английском, его и вообще вроде как не существует?

— Спасибо за поздравление. Я действительно много лет ждал перевода. В первые свои годы жизни на Западе я был наивен, как многие иммигранты. Были какие-то невероятные иллюзии по поводу издания книг, по поводу понимания русских текстов на Западе, по поводу славистики и профессоров славистики...

Ну вот, наконец это случилось. Мой друг Александр Богуславский, как раз профессор славистики, наконец решился на перевод, хотя сам он родом из Польши. Естественно, и я в этом участвовал, и подсказки были от разных специалистов. Текст ведь действительно сложный...
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