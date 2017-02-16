Со всех сторон ленты раздавалось: этот фильм унижает Сашу Соколова. Этот фильм прелестен, как и сам Саша Соколов. А эти длинные канадские планы -- к чему они? Что там за птички летят-то? А вот раньше был фильм, такой черно-белый, не помню кто снял, вот он был хороший, а этот пфф. Этот фильм надолго опередил свое время --- по крайней мере, уточнялось, опередил время Первого канала. Да Первый к чему не прикасается, все портит. Да что вы такое говорите, для Первого это вообще прорыв. Да кто эти двое, снявших? Что они себе позволяют? Да кто вообще Саша Соколов? Что он себе позволяет? А вы всерьез считаете его великим русским писателем? Да эта книга перевернула меня и еще ряд людей. Русский Сэлинджер! Да какой Сэлинджер, он "Любэ" слушает! Отобрать у них деньги и запретить снимать -- тем более о ком! Ой, так уж и о ком, можно подумать -- а что вы думаете о нем как филолог, вот так, положа руку на сердце! Ой, какой он котик! Атлет, лыжи, куртка зачетная! А вот и разоблачение, пацаны, вот что не вошло в фильм -- с ним все ясно! (Любэ? Русский мир? ясно, что что-то нехорошее). А вот и неясно -- вы прочтите чарующую и волнующую книгу и не надо судить писателя по какому-то фильму. Да что в этой книге чарующего и волнующего? Что, я вас спрашиваю? развернуть>>