|И классики какие-то неправильные
Солженицын, Лимонов, Бродский, Битов, Мориц, Евгений Попов, Саша Соколов, Юзефович... Что это за список такой? А это любимые писатели интеллигенции, которые вдруг либо сошли с ума, либо продались режиму. А ещё есть Михалков, Гергиев, Табаков, Ливанов, Миронов... Много их, изменивших всему и вся. Но есть ещё бастионы подлинного нравственного искусства - вот, Павленский, например. Образец чистого и честного сознания.
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|Смотреть фильм не буду, но писателя обсужу
... прочитал я: какой-то вышел фильм про знаменитого писателя Сашу Соколова, и что-то в этом фильме сенсационное, и все интеллигентные люди обсуждают это фильм.
Обсужу и я. Смотреть фильм не буду, но писателя обсужу.
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|13 февраля
|Саша Соколов убил, конечно
|Саша Соколов убил, конечно.. уже считаешь, что привык, что все кумиры детства попревращались в куски дерьма, и тут х*як! и оказывается, что не привык (
|1996
| Не могу не вернуться к Пушкинской премии гамбургского Фонда Альфреда Тёпфера, которую оплачивали немцы, а организовывали мы и которая просуществовала с 1990 по 2005 гг. Лауреатом 1996 года сталСаша Соколов. Вот несколько фото с того вручения.
|Саша Соколов - сын разведчика из ГРУ
|У меня в ленте - куча новостей про документальный фильм о Саше Соколове "Последний русский писатель". А я, хоть и литературный человек, но помню, что Соколова не читала. Задумалась - почему? Что там в его стиле мне показалось лживым, неискренним и нелепым? Лезу в "Вики". И тут мне открывается истина. Саша Соколов - сын разведчика из ГРУ. Извините, ребята, но от осины не родятся апельсины. Сын разведчика не может стать хорошим писателем. Потому что он родился в атмосфере лжи, рос в атмосфере лжи и начал писать тоже в атмосфере лжи. Как сказал мой любимый Сергей Довлатов, последний русский классик: " — Это же метафора!
— Метафора У лжи десятки таких подпольных кличек!"
|Когда-то интервью с ним по случаю сделал
|В сети вспомнили о Саше Соколове. Вчера, говорят, был фильм на Первом (70 лет?) Кто видел - хороший? Его "Школу" когда-то вопринял гениальной. Другое - на мой вкус - читать у него невозможно. Да ему это и не надо. Когда-то интервью с ним по случаю сделал. И самому оно сейчас показалось интересным.
|12 февраля
|Школа для дураков давно в рид-листе
|это потрясающее доккино, я даже не думала когда-то так полно узнать о таинственном Саше Соколове
а Школа для дураков давно в рид-листе, и теперь точно будет прочитана
|Стоя по пояс в говне
Главная беда тех, кто делал фильм «Саша Соколов. Последний русский писатель», тех, кто его показывал, и тех, кто его смотрел, в том, что таких фильмов теперь делают и показывают чрезвычайно мало. Николай Картозия, Anton Zhelnov и Ilya Belov -- раз в полтора года. Кто-то -- еще реже. А кто-то -- уже, наверное, никогда. Не при нашей жизни. И оттого кино это немедленно обрушивает нам планку. Стоя по пояс в говне того, что, на самом деле, ежедневно отовсюду льют и показывают, мы вдруг решаем поговорить сразу обо всем: что мы хотели сказать об авторах кино, об авторе -- в кино, о себе самих, времени и месте, в котором оказались. А, да, еще немного об этой блядской политике (политиках), из-за которой оказались. Это очень горько. Потому что говорить-то надо о кино. А оно вышло светлое и нежное, старательно отстраненное. Следующим шагом, думаю, можно было бы просто в кадре показывать эту реку Лету, снежинки, что ложатся на всех поровну, или Ветер, что волос треплет, и, конечно, самого писателя, действительно феерически красивого. А за кадром просто читать отрывки из «Школы». Авангардизм так авангардизм, че.
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|Саша Соколов с семьдесят пятого года прошлого века ни разу не звонил в Россию
|От Саши Соколова ждут гражданственной позиции, глубокого осмысления общественных процессов. А он сидит в своей школе для дураков, в своей канадской деревне, и едет по собственной лыжне-колее, и учит ехать других. Саша - инструктор по осмыслению глубинных общественных процессов с задержкой политического и гражданского развития. По осмыслению с адекватной предмету задержкой. Авторы фильма сотворили простую такую, очевидную провокацию, и все дружно ругают Бродского, веря на слово Саше Соколову. Бродский уже не может ответить своим доморощенным запоздалым психоаналитикам, разоблачителям чёрной и белой поэтической магии. Предыдущая работа авторов фильма о Соколове была о Бродском. Сегодня общественность, преимущественно, литературная, уже доедает Бродского. После третьего фильма съедят Соколова. Документалисты талантливо перессорили всех, на нашей почве, почве для дураков. Как говаривал незабвенный Александр Гордон, это наше кино, про нас. Не дождавшись "Откровения от Соколова" "про нас", российская публика довольствуется "Евангелием от Соловьёва". Саша Соколов с семьдесят пятого года прошлого века ни разу не звонил в Россию. А вы ему: "Ватник!", "Либерал!" Отголоски этого лая не слышны в канадских снегах. Саша успел добежать до канадской границы. Но публике есть чем заняться. Она свергает с пьедестала Бродского.
|Немного конспирологии
|После того, как Саша Соколов обругал Америку и одобрил присоединение Крыма, его читатели не поверили своим ушам и выдвинули целых две версии, объяснявшие случившееся. Первая – «Школу для дураков» написал не он (ну как Шолохов), вторая – все-таки он, но его потом подменили на советского шпиона.
|Соколов - последний русский писатель, можно расслабиться
|Зато теперь, когда мы знаем, что Саша Соколов - последний русский писатель, можно расслабиться. это как римляне, они когда узнали, что Боэций - последний римлянин и за ним велено не занимать, так сразу и сказали: ну слава Богу, хоть сегодня можно не быть образцами четырех основных добродетелей. И благородная простота эта, сказали римляне, она, честно сказать, уже вот где сидит, а про спокойное величие даже и говорить не хочется. В таком вот аксепте.
|Да кто вообще Саша Соколов? Что он себе позволяет?
Со всех сторон ленты раздавалось: этот фильм унижает Сашу Соколова. Этот фильм прелестен, как и сам Саша Соколов. А эти длинные канадские планы -- к чему они? Что там за птички летят-то? А вот раньше был фильм, такой черно-белый, не помню кто снял, вот он был хороший, а этот пфф. Этот фильм надолго опередил свое время --- по крайней мере, уточнялось, опередил время Первого канала. Да Первый к чему не прикасается, все портит. Да что вы такое говорите, для Первого это вообще прорыв. Да кто эти двое, снявших? Что они себе позволяют? Да кто вообще Саша Соколов? Что он себе позволяет? А вы всерьез считаете его великим русским писателем? Да эта книга перевернула меня и еще ряд людей. Русский Сэлинджер! Да какой Сэлинджер, он "Любэ" слушает! Отобрать у них деньги и запретить снимать -- тем более о ком! Ой, так уж и о ком, можно подумать -- а что вы думаете о нем как филолог, вот так, положа руку на сердце! Ой, какой он котик! Атлет, лыжи, куртка зачетная! А вот и разоблачение, пацаны, вот что не вошло в фильм -- с ним все ясно! (Любэ? Русский мир? ясно, что что-то нехорошее). А вот и неясно -- вы прочтите чарующую и волнующую книгу и не надо судить писателя по какому-то фильму. Да что в этой книге чарующего и волнующего? Что, я вас спрашиваю?
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|11 февраля
|Саша Соколов гораздо интереснее гомеопатии
|Только что посмотрел фильм, о котором столько разговоров. Отношения к автору «Школы для дураков» (и другого замечательного романа «Между собакой и волком») фильм нисколько не портит — смотрите, не бойтесь разочароваться. Некоторые мнения героя фильма отличаются от наших: «Любэ» — ну да, они «забойные», «душа очень хороший», — говорит жена Соколова, они «достойные», он тоже их любит, «но ведь не так, как балканскую музыку», — что с того? И про Бродского, я думаю, всё правда, какие основания сомневаться? И про московские дурдома, и про беседы в ресторанах с людьми из американских органов — слышал похожие истории от друзей. Как фильм — говно, разумеется (метро «Сокол» = Соколов; Анн Арбор: коты дерутся — надо понимать, Бродский с Соколовым — таков уровень художественного осмысления действительности. Цитаты из Апокалипсиса тоже, как говорится, «доставляют», а уж песенка поверх самоубийства родителей — об этом и говорить нельзя). Можно только догадываться о том, как много интересного режиссер выпустил, выкинул. Но, еще раз: Сашу Соколова это кино не роняет. «Медицина у нас, конечно, хреновая, но насчет этого — всегда точно, никакой ошибки, диагноз есть диагноз: умер, — сказали вы, — прямо зло берет», — в строчку ничего лучше по-русски за последние десятилетия не написано.
|Главные герои фильма
Посмотрел фильм "Саша Соколов. Последний русский писатель". Это занятие стоило мне некоторых усилий.
Вообще говоря, такие формулы как "последний русский писатель" или "русский Сэлининджер" выказывают либо крайнее неуважение к зрителю, либо полную некомпетентность в вопросах литературы. Когда человеку нечего сказать о предмете, он пытается подпереть свою характеристику высокопарными эпитетами и престижными сравнениями. Мало ли мы слышали про "последних романтиков" или "первых прозаиков", про "советских Гоголей" и "сибирские Альпы"?
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|Нет, господа, вы так не напишете. Никогда
Нет, я не смотрел фильм про Сашу Соколова и, наверное, не буду. Да, я читал интервью ТАСС про крымнаш, но как-то не считаю себя вправе его обсуждать.
Только вот фейсбук сегодня выносит мне в ленту странных личностей, которые свысока говорят: да ну его, у Саши Соколова неплотный текст. Или: да я с полпинка напишу так же (следует абзац идиотских перечислений).
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|Какой же пошлый фильм про Сашу Соколова!
Холодная война между США и СССР названа «движухой». Авторы фильма явно считают шуточки «Владимир Владимирович рекомендует» и про двойную сплошную изящной фигой в кармане.
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