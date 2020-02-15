Бегство Вороненкова

  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
Сюжет по теме
Беглый Вороненков
Беглый Вороненков
15.02 10:43 | число просмотров 1997 число постов 9
В сети обсуждают интервью экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, который эмигрировал в Украину и получил украинское гражданство. "Ситуация в России сейчас как в нацистской Германии Гитлера", — откровенничает Вороненков
 
Сюжеты
Серое Фиолетовое Донбасское
15.02 число просмотров 1362 число записей 12
 
Исаакиевский раздор
12.02 число просмотров 2503 число записей 19
 
Повторная реанимация
9.02 число просмотров 7618 число записей 34
 
Двухсотый Гиви
9.02 число просмотров 1864 число записей 14
 
Дело Навального: #КировЛес2
9.02 число просмотров 127862 число записей 407
 
все записи
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
Открытка Потупчик
1.02 число просмотров 4706 число записей 16
 
Лебедев против Навального
28.01 число просмотров 3459 число записей 26
 
Охота на "Шалтая"
2.02 число просмотров 2645 число записей 9
 
Толстой и евреи
26.01 число просмотров 2418 число записей 20
 
"Притяжение" Бондарчука
5.02 число просмотров 2161 число записей 9
 
Прислать свою ссылку
Призрак коммуниста
Призрак коммуниста
Роман Анин
15.02 11:35 |  число просмотров 95
(«Новая газета»)
Биография сбежавшего на Украину бывшего депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова — это история современной России, описанная в многочисленных томах уголовных дел: язык — сухой, уголовно-процессуальный; сюжеты — пелевинские, а где-то кафкианские. Все герои — реальные: генералы МВД и ФСБ, «решалы», прокуроры, федеральные судьи, руководители Госдумы и администрации президента.

Частная история Вороненкова расскажет вам все о том, как устроены спецслужбы России и почему они постоянно между собой воюют; кто из высшего руководства страны за взятки возбуждает и закрывает уголовные дела; из каких черных касс финансируются выборы и как в ходе тайных переговоров переписываются сотни тысяч голосов.

«Новая газета» собрала материалы уголовных дел, в которых за последние 10 лет упоминался Денис Вороненков, и поговорила с теми, кто с ним служил, дружил, работал и делил деньги. И если вам покажется, что в этих историях больше иллюзии и абсурда, а феномен Вороненкова — частный, то знайте: именно так в России и делается реальная политика.

Бегство Вороненкова

Новость о бегстве Дениса Вороненкова стала сенсацией не только в СМИ, но повергла в шок большую часть российской политической элиты. Мы поговорили с десятком людей, знавших бывшего депутата, и каждый раз картина повторялась: будь-то чиновник, депутат или бизнесмен — во время интервью они набирали чей-то номер и безнадежно переспрашивали: «А он точно уехал? А может, это провокация?»

До недавнего времени Денис Вороненков считался совершенно типичным российским политиком: скромная зарплата — и несоответствующие ей активы; офшорные компании на Британских Виргинских островах; уголовные дела с фамилиями покровителей. В общем, почти как у всех.

Публичные выступления бывшего депутата тоже говорили о полной лояльности курсу российских властей. На публикацию «Панамского досье», где были найдены его офшоры, Вороненков отвечал в унисон другим чиновникам: «Пресс-секретарь президента сказал, что это все [«панамское досье»] вранье и происки спецслужб Запада. У меня нет никаких офшоров, это все чушь», — говорил он РБК.

Летом 2016 года, перед самым отъездом из России, Вороненков обращался к министру связи Николаю Никифорову с просьбой запретить игру PokemonGo из-за того, что «с помощью видеоигр органы, ответственные за ведение психологической войны в США, пытаются сформировать образ будущей войны, максимально соответствующий целям и интересам Вашингтона».

И только сегодня то, о чем и так все догадывались, окончательно подтвердилось: Денис Вороненков дал интервью украинскому изданию «Цензор.НЕТ», где сравнил ситуацию в России с нацистской Германией, и сообщил, что давал показания по делу о государственной измене бывшего президента Виктора Януковича. Кроме того, бывший депутат рассказал, что на Украину он переехал в октябре (до истечения срока депутатских полномочий), а уже 6 декабря получил гражданство Украины.
Далее
Посты дня
Бывшему губернатору Новосибирской области Юрченко закрыли одно из уголовных дел
blogСергей Смирнов    15.02 22:46 |  число просмотров 135
Бывшему губернатору Новосибирской области Юрченко закрыли одно из уголовных дел В Москве одобряли ровно до того момента, пока Юрченко не приказал очень срочно вынести из Новосибирска подальше жировой комбинат. Ему позвонил Володин, владелец комбината
 
Чучело еврея освободили из плена ДНР
blogMaria Shtern    15.02 16:49 |  число просмотров 494
Чучело еврея освободили из плена ДНР Я на свободе. Если что, сидело нормально. На хате было открытой трансженщиной
 
Посмотрел новый клип Чичериной
blogАркадий Бабченко    15.02 16:32 |  число просмотров 524
Посмотрел новый клип Чичериной Удивительная страна. Здесь даже рок-н-ролл умудряется превратиться в зековский шансон - в шансон в камуфляжной замполитовской тужурке! Слияние замполитов, люмпенпролетариата, дедывоевали, зоны, великой отечественной, империализма, фашизма и черт его знает чего еще
 
Оставьте в покое Вороненкова и Максакову!
blogКох Альфред    15.02 16:28 |  число просмотров 628
Оставьте в покое Вороненкова и Максакову! Простой расчет показывает что их переход на сторону противников путинского режима дает не только плюс два человека этой (вашей?) стороне, но и минус два - путинской
 
Какие ж дряни
blogCatherina Gordeeva    15.02 14:13 |  число просмотров 778
Какие ж дряни Теперь им сказали "фас" на Сокурова, человека, который не просто любит свою страну, но и жизнь положил, чтобы сделать ее лучше, достойней, сильнее
 
все записи

Выбор редактора
С утра некоторые СМИ блеснули заголовками типа: "Ройзман уехал в Москву учиться сексу!"
blogЕвгений Ройзман    15.02 12:57 |  число просмотров 584
С утра некоторые СМИ блеснули заголовками типа: "Ройзман уехал в Москву учиться сексу!" Зато я знаю, что никогда жители Екатеринбурга не услышат, что меня видели пьяным или я пришёл на работу с похмелья, что я на вертолете летал на рыбалку в заповедник, что охотился на краснокнижных животных или заказывал проституток в сауну
 
Все, что нужно для начала знать о новом рязанском губернаторе Николае Любимове
blogМетодичка    14.02 15:44 |  число просмотров 960
Все, что нужно для начала знать о новом рязанском губернаторе Николае Любимове "Мой любимый вид спорта – плавание, потому, что пловцы не потеют. Всегда чистый!"
 
Не могу не залезть на табуретку
blogEvgeny Feldman    14.02 10:02 |  число просмотров 667
Не могу не залезть на табуретку В твиттере журналиста кремлевского пула из "Комсомолки" 80% читателей согласились, что победа кадра с убийством посла на World Press Photo — это кощунство и ненормально
 
События
Прерванное перемирие
2.02 |  число просмотров 16743
Прерванное перемирие
Ситуация на Донбассе внезапно обострилась. Под шахтёрским городком Авдеевкой, контролируемом украинской армией, развернулись бои. Убитые и раненые есть с обеих сторон и среди мирных жителей. Киев и руководство непризнанных республик обвиняют друг друга в провокациях и попытке сорвать Минские соглашения.
все записи
Кино
"Притяжение" Бондарчука
5.02 |  число просмотров 2161
"Притяжение" Бондарчука
Блогеры обсуждают фильм "Притяжение" — фантастический блокбастер Фёдора Бондарчука. Сюжет, обрисованный в духе социальной фантастики, рассказывает о первом столкновении человечества с инопланетным разумом.
все записи
Музыка
Party Like A Russian
5.10 |  число просмотров 7861
Party Like A Russian
Певец Робби Уильямс снял клип Party Like A Russian про развлечения русских богачей. Русская блогосфера не смогла промолчать: "Уильямс как раз недавно тусил на яхте с Шуваловым и Усмановым"
все записи
Медиа
Новогодний сексизм
16.12 |  число просмотров 2659
Новогодний сексизм
В соцсетях разнесли в пух и прах рекламный ролик Московского кредитного банка, снятый к новому году. Его обвинили в сексизме и унижении матерей-одиночек, а также раскритиковали действия сотрудников банка "банящих негативных комментаторов"
все записи
Книги
Ноб Дилан
18.10 |  число просмотров 4241
Ноб Дилан
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012