Биография сбежавшего на Украину бывшего депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова — это история современной России, описанная в многочисленных томах уголовных дел: язык — сухой, уголовно-процессуальный; сюжеты — пелевинские, а где-то кафкианские. Все герои — реальные: генералы МВД и ФСБ, «решалы», прокуроры, федеральные судьи, руководители Госдумы и администрации президента.



Частная история Вороненкова расскажет вам все о том, как устроены спецслужбы России и почему они постоянно между собой воюют; кто из высшего руководства страны за взятки возбуждает и закрывает уголовные дела; из каких черных касс финансируются выборы и как в ходе тайных переговоров переписываются сотни тысяч голосов. «Новая газета» собрала материалы уголовных дел, в которых за последние 10 лет упоминался Денис Вороненков, и поговорила с теми, кто с ним служил, дружил, работал и делил деньги. И если вам покажется, что в этих историях больше иллюзии и абсурда, а феномен Вороненкова — частный, то знайте: именно так в России и делается реальная политика. Бегство Вороненкова Новость о бегстве Дениса Вороненкова стала сенсацией не только в СМИ, но повергла в шок большую часть российской политической элиты. Мы поговорили с десятком людей, знавших бывшего депутата, и каждый раз картина повторялась: будь-то чиновник, депутат или бизнесмен — во время интервью они набирали чей-то номер и безнадежно переспрашивали: «А он точно уехал? А может, это провокация?» До недавнего времени Денис Вороненков считался совершенно типичным российским политиком: скромная зарплата — и несоответствующие ей активы; офшорные компании на Британских Виргинских островах; уголовные дела с фамилиями покровителей. В общем, почти как у всех. Публичные выступления бывшего депутата тоже говорили о полной лояльности курсу российских властей. На публикацию «Панамского досье», где были найдены его офшоры, Вороненков отвечал в унисон другим чиновникам: «Пресс-секретарь президента сказал, что это все [«панамское досье»] вранье и происки спецслужб Запада. У меня нет никаких офшоров, это все чушь», — говорил он РБК. Летом 2016 года, перед самым отъездом из России, Вороненков обращался к министру связи Николаю Никифорову с просьбой запретить игру PokemonGo из-за того, что «с помощью видеоигр органы, ответственные за ведение психологической войны в США, пытаются сформировать образ будущей войны, максимально соответствующий целям и интересам Вашингтона».



И только сегодня то, о чем и так все догадывались, окончательно подтвердилось: Денис Вороненков дал интервью украинскому изданию «Цензор.НЕТ», где сравнил ситуацию в России с нацистской Германией, и сообщил, что давал показания по делу о государственной измене бывшего президента Виктора Януковича. Кроме того, бывший депутат рассказал, что на Украину он переехал в октябре (до истечения срока депутатских полномочий), а уже 6 декабря получил гражданство Украины.