Володин согласился с необходимостью закона о защите чести президента Кирилл Буланов 100 14.02 09:47 |100 («РБК») Закон о защите чести и достоинства президента России необходим, заявил Вячеслав Володин. Он привел в пример США, где, по его словам, в 2015 году за высказывания в адрес лидера «человека четыре получили серьезные сроки».



Спикер Госдумы Вячеслав Володин в рамках встречи со студентами университета «Иннополис» заявил о необходимости принятия закона о защите чести и достоинства президента России. Так он ответил на вопрос одного из учащихся, который поинтересовался, не считает ли Володин необходимым разработать и принять соответствующий законопроект в свете «ощущаемого в прессе информационного наката» (цитата по ТАСС) на главу государства Владимира Путина... Далее