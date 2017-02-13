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За базар ответят
За базар ответят
14.02 09:59 | число просмотров 661 число постов 8
Володин заявил о необходимости принятия закона, защищающего честь и достоинство президента России. Блогеры считают, что Кремль скатывается до уровня банановых диктатур, а спикер Госдумы ссылается на опыт США
 
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Володин согласился с необходимостью закона о защите чести президента
Володин согласился с необходимостью закона о защите чести президента
Кирилл Буланов
14.02 09:47 |  число просмотров 100
(«РБК»)
Закон о защите чести и достоинства президента России необходим, заявил Вячеслав Володин. Он привел в пример США, где, по его словам, в 2015 году за высказывания в адрес лидера «человека четыре получили серьезные сроки».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в рамках встречи со студентами университета «Иннополис» заявил о необходимости принятия закона о защите чести и достоинства президента России. Так он ответил на вопрос одного из учащихся, который поинтересовался, не считает ли Володин необходимым разработать и принять соответствующий законопроект в свете «ощущаемого в прессе информационного наката» (цитата по ТАСС) на главу государства Владимира Путина...
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Прямо ого: на разбившемся сегодня вертолете на Алтае был Банных В прошлый раз человек, который охотился на архаров, выжил, несмотря на падение. Это был Банных. Был большой резонанс, были сначала там митинги
 
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2.02 |  число просмотров 16733
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Ноб Дилан
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Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
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