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|Володин согласился с необходимостью закона о защите чести президента
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Кирилл Буланов
14.02 09:47 |
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(«РБК»)
|Закон о защите чести и достоинства президента России необходим, заявил Вячеслав Володин. Он привел в пример США, где, по его словам, в 2015 году за высказывания в адрес лидера «человека четыре получили серьезные сроки».
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в рамках встречи со студентами университета «Иннополис» заявил о необходимости принятия закона о защите чести и достоинства президента России. Так он ответил на вопрос одного из учащихся, который поинтересовался, не считает ли Володин необходимым разработать и принять соответствующий законопроект в свете «ощущаемого в прессе информационного наката» (цитата по ТАСС) на главу государства Владимира Путина...
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|Dmitry Gudkov 14.02 19:30 | 606
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| Активы выведены, семья за границей, и можно, как князь Курбский, сообщить Ивану Грозному все, что думаешь о нем, о его свите и опричнине
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|www.facebook.com 14.02 18:53 | 242
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|Роддом на западной оконечности закрывают, так что роженицы будут отправляться на сохранение и чтоб рожать в тот, который за рекой — либо в краевой центр (162 км., 2 часа 20 минут на машине). Или рожать дома
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|Методичка 14.02 15:44 | 602
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|"Мой любимый вид спорта – плавание, потому, что пловцы не потеют. Всегда чистый!"
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|Незыгарь 14.02 13:32 | 491
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|Уходящий губернатор весь период работы в регионе продолжал жить в Подмосковье
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|kodola 14.02 11:40 | 505
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|Вчера мировой судья приняла решение по моему делу о "распространении сведений, составляющих личную тайну". Мне присудили выплатить 80 тысяч штрафа
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