Если честно, я давно удивлялся, что этого нет. Такие законы принимают ради обидчивых стариков, держащихся костлявой рукой за власть. Пока такого закона не было, президента еще как-то можно было уважать: плохой, но борец. После его принятия, последнее уважение пропадет. И опять таки, лыко в строку Навального: я уверен, что его можно будет как угодно называть, когда он станет президентом. Обижаться не будет, и сажать за это тем более. Он же настоящий человек, а не плакса-вакса