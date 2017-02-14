А тоталитарный строй все ближе, бандерлоги.
Ну это чтобы никто не мог напоминать публично про "Двадцатый трест", про Беслан, про "Курск", про Дубровку, про военное вторжение в Украину, про распил с дружками госбюджета РФ на мегапроектах типа олимпиады или газопроводов в никуда....
Если честно, я давно удивлялся, что этого нет. Такие законы принимают ради обидчивых стариков, держащихся костлявой рукой за власть. Пока такого закона не было, президента еще как-то можно было уважать: плохой, но борец. После его принятия, последнее уважение пропадет.
И опять таки, лыко в строку Навального: я уверен, что его можно будет как угодно называть, когда он станет президентом. Обижаться не будет, и сажать за это тем более. Он же настоящий человек, а не плакса-вакса
это одно из наиболее ожидаемых решений при окончательном переходе от государства Российская Федерация к государству Новая Евразия. Понятно, что при "евразийском стандарте" не может быть никаких критических публичных высказываний в адрес "отца нации", поскольку любые такие высказывания оскорбляют честь и достоинство... Переход от прямого "телефонного" регулирования так называемой "двойной сплошной" (звонки главным редакторам из АП) - к законодательной норме - это и есть переход к "евразийскому стандарту" политических режимов. Несколько посадок - и все заткнулись:
Во время правления императора Александра III некий солдат Орешкин напился в царевом кабаке. Начал буянить. Его пытались образумить, указывая на портрет государя императора. На это солдат ответил: a плевал я на вашего государя императора! Его арестовали и завели дело об оскорблении императора. Познакомившись c делом, Александр понял, что история гроша ломаного не стоит, и начертал на папке: дело прекратить, Орешкина освободить, впредь моих портретов в кабаках не вешать, передать Орешкину, что я на него тоже плевал.