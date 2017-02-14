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Статьи по теме
Володин согласился с необходимостью закона о защите чести президента
Володин согласился с необходимостью закона о защите чести президента
Кирилл Буланов
14.02 09:47 |  число просмотров 0
Он привел в пример США
 
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За базар ответят <код для ЖЖ>
За базар ответят
Володин заявил о необходимости закона, защищающего честь и достоинство президента России. Блогеры считают, что Кремль скатывается до уровня банановых диктатур, а спикер Госдумы ссылается на опыт США
Создан: 14.02.2017 09:32, обновлен: 14.02.2017 09:59
Просмотров: 429
Теги:
14 февраля
Я просто напомнюссылка на данный пост
https://www.facebook.com/RottenKepken/www.facebook.com
14.02. 04:45
Признавая недопустимость нанесения ущерба чести и достоинству Президенту СССР как Главе Советского государства, Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик устанавливает:
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13 февраля
Очень важный законопроектссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015303695044www.facebook.com
13.02. 22:41
Считаю, нашего обожаемого национального лидера надо защитить от всех мерзавцев, кто голосовал против него. Это недопустимый факт, что они ещё живут среди нас!!
Солнцеликого нельзя даже упоминать рядомссылка на данный пост
https://www.facebook.com/andrey.v.vasiliev/www.facebook.com
13.02. 22:32
 А тоталитарный строй все ближе, бандерлоги. Ну это чтобы никто не мог напоминать публично про "Двадцатый трест", про Беслан, про "Курск", про Дубровку, про военное вторжение в Украину, про распил с дружками госбюджета РФ на мегапроектах типа олимпиады или газопроводов в никуда....
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Если честно, я давно удивлялся, что этого нетссылка на данный пост
https://www.facebook.com/k.liats/blogКирилл Лятс
13.02. 22:01
Если честно, я давно удивлялся, что этого нет. Такие законы принимают ради обидчивых стариков, держащихся костлявой рукой за власть. Пока такого закона не было, президента еще как-то можно было уважать: плохой, но борец. После его принятия, последнее уважение пропадет. И опять таки, лыко в строку Навального: я уверен, что его можно будет как угодно называть, когда он станет президентом. Обижаться не будет, и сажать за это тем более. Он же настоящий человек, а не плакса-вакса
Новая Евразияссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=1367268883blogАлександр Морозов
13.02. 21:57
это одно из наиболее ожидаемых решений при окончательном переходе от государства Российская Федерация к государству Новая Евразия. Понятно, что при "евразийском стандарте" не может быть никаких критических публичных высказываний в адрес "отца нации", поскольку любые такие высказывания оскорбляют честь и достоинство... Переход от прямого "телефонного" регулирования так называемой "двойной сплошной" (звонки главным редакторам из АП) - к законодательной норме - это и есть переход к "евразийскому стандарту" политических режимов. Несколько посадок - и все заткнулись:
Президент хочет быть как покойникссылка на данный пост
https://www.facebook.com/vadim.novikov.39/blogVadim Novikov
13.02. 20:55
Президент хочет быть как покойник: чтобы о нем либо хорошо, либо ничего. Средство выбрал сомнительное, но вот сам ход мысли, ее направление мне нравится.
Во время правления императора Александра III некий солдат Орешкин напился в царевом кабакессылка на данный пост
https://www.facebook.com/kirill.shulika/blogКирилл Шулика
13.02. 19:15
Во время правления императора Александра III некий солдат Орешкин напился в царевом кабаке. Начал буянить. Его пытались образумить, указывая на портрет государя императора. На это солдат ответил: a плевал я на вашего государя императора! Его арестовали и завели дело об оскорблении императора. Познакомившись c делом, Александр понял, что история гроша ломаного не стоит, и начертал на папке: дело прекратить, Орешкина освободить, впредь моих портретов в кабаках не вешать, передать Орешкину, что я на него тоже плевал.
Мне кажется или Вячеслав Володин активно ищет внимания президента?ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/Hangerey/www.facebook.com
13.02. 19:15
Мне кажется или Вячеслав Володин активно ищет внимания президента? Сначала интервью Колесникову, теперь закон
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