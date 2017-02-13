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Майор Прилепин
Майор Прилепин
13.02 20:14 | число просмотров 369 число постов 15
Писатель Захар Прилепин получил от главы самопровозглашенной ДНР погоны майора вооруженных сил. В блогах обсуждают новый виток карьеры Прилепина
 
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Захар Прилепин собрал в ДНР свой батальон
Захар Прилепин собрал в ДНР свой батальон
Александр Коц
13.02 18:36 |  число просмотров 60
(«Комсомольская правда»)

В культовой для Донбасса песне Александра Скляра «Миллионы» есть такие слова:

Когда война на пороге,

Нам не убежать, не спрятаться,

Надо просто выбрать оружие, которым сражаться.

Кажется, Захар Прилепин за три года перебрал весь арсенал человека творческого: гуманитарка, которую писатель поставлял сюда тоннами; музыка (одна песня «Капрал», написанная в Донецке, чего стоит); глагол, которым он жжет сердца людей по обе стороны линии фронта в публикациях и книгах. Последние пару лет он официально занимал должность советника главы ДНР. Казалось бы, чем еще писатель может помочь Донбассу?

«ЛИТЕРАТУРНЫЙ СПЕЦНАЗ»

Я стою в расположении воинской части в Донецке. Небольшой отряд бойцов оттачивает свое мастерство владения автоматом. Вдоль строя, не спеша, прохаживается Захар — в камуфляже и с пистолетом ТТ на бедре. Знакомьтесь, майор Прилепин, заместитель командира батальона спецназа по работе с личным составом армии ДНР. Замполит. Или политрук. На Донбассе мы встречаемся не в первый раз и давно перешли на «ты».

Заха Прилепин переехал в Донецк и надел погоны Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Заха Прилепин переехал в Донецк и надел погоныФото: Виктор ГУСЕЙНОВtrue_kpru

- Захар, у тебя только что вышла книга «Взвод» - о писателях, которые были офицерами, ополченцами, участвовали в различных войнах и конфликтах. И вдруг мы узнаем, что ты решил взять в руки оружие...

- Литература тут не причем. Так или иначе, жизнь была связана со службой в свое время (Захар служил в ОМОНе, в том числе бывал в командировках в Чечне, - ред.). Я боюсь в патетику свалиться, но совершенно очевидно, что Донбасс – это зона ответственности не перед жителями Донбасса или Украины, а перед будущим России. Если нам здесь удастся чего-то добиться, значит у нас получится везде, на любых направлениях. У меня есть определенные возможности, и я не вижу причин оставаться в стороне. По моей инициативе уже создано подразделение и мы будем стремиться к тому, чтобы на белом коне въехать в какой-нибудь близлежащий город, который был оставлен нами в силу разных причин.

Небольшой отряд бойцов оттачивает свое мастерство владения автоматом Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Небольшой отряд бойцов оттачивает свое мастерство владения автоматомФото: Виктор ГУСЕЙНОВtrue_kpru

- Что за люди в батальоне?

- Здесь 90 процентов — мужики повоевавшие. Большинство — местные. Я знал, где взять этих людей. Причем мы могли, конечно, предоставить людей гораздо больше. Но сказали: нужен батальон. Собрали батальон. Сейчас в России из числа товарищей просто очередь стоит: ребята, возьмите нас, мы хотим, мы приедем. Товарищей по разнообразной бывшей политической и околополитической деятельности огромное количество.
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