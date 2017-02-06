Внутриполитический блок Кремля надеется использовать сентябрьские выборы для улучшения политической ситуации в ряде проблемных регионов в преддверии президентских выборов. Первым шагом, как ожидается, в ближайшие дни станет объявление об отставке порядка пяти губернаторов, рассказали «Ведомостям» бывший федеральный чиновник и близкий к Кремлю собеседник. Это решение, по их словам, обсуждалось в управлении внутренней политики (УВП) на прошлой неделе. Под пристальным вниманием находятся Карелия (Александр Худилайнен), Рязанская (Олег Ковалев), Свердловская (Евгений Куйвашев), Новгородская (Сергей Митин) и Ивановская (Павел Коньков) области, а также Пермский край (Виктор Басаргин) и Бурятия (Вячеслав Наговицын): ситуация там непростая и требует скорейшего принятия решений, отмечает еще один близкий к Кремлю собеседник, оговариваясь, что замены ожидаются не везде.

В свежем рейтинге фонда «Петербургская политика» приводится 10 регионов, где сроки работы руководителей истекают в 2017 г. (см. таблицу). Судьба большинства из них должна определиться не позднее марта и половина может быть заменена, считают эксперты. «Худилайнен испытывает дефицит рейтинговых и других достижений, хотя и смог нейтрализовать многих оппонентов. Новый срок Ковалева вызывает вопросы, так же как и Басаргина. У саратовского губернатора Валерия Радаева, который не является политическим тяжеловесом, ситуация неопределенная и зависит от раскладов в Москве», – поясняет руководитель «Петербургской политики» Михаил Виноградов.



На прошлой неделе в Бурятии для сбора информации о работе губернатора с прицелом на предстоящие выборы побывал некий сотрудник администрации президента, сообщал «МК в Улан-Удэ», а Басаргин, по данным Ura.ru, в конце прошлой недели был вызван в Москву на встречу с руководителем администрации Антоном Вайно. Сейчас региональную политику в УВП курирует сам начальник управления Андрей Ярин, а за региональные выборы отвечает его заместитель Александр Харичев.

В УВП от комментариев по поводу возможных отставок отказались.

Ротация губернаторов, в том числе с досрочным прекращением полномочий, – обычное дело, не стоит искать в списке тех, кто пойдет на сентябрьские выборы, глубокую подоплеку, связанную с президентскими выборами, считает политолог Глеб Кузнецов. «Губернаторы менялись вне зависимости от куратора [внутренней политики], и общей логики не было: кто-то уходил на пенсию, кто-то проштрафился, кого-то подняли наверх», – говорит он. Пре внутриполитическое событие, оно вынесено за пределы единого дня голосования, проходит в абсолютно своей логике и сравнивать ее с региональными выборами некорректно, полагает эксперт.