  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
Сюжет по теме
Чистки губернаторов
Чистки губернаторов
7.02 11:36 | число просмотров 522 число постов 9
"Ведомости" сообщили о начале нового раунда губернаторских чисток: по их информации, пятеро глав регионов будут отстранены от своих должностей в ближайшее время. Первым из списка ушел руководитель Пермского края Басаргин. На его место назначили Решетникова, занимавшего пост главы департамента экономической политики и развития Москвы. В блогах пишут, что он — человек Собянина
 
Сюжеты
День рождения Володина
4.02 число просмотров 792 число записей 3
 
Охота на "Шалтая"
2.02 число просмотров 2313 число записей 9
 
Открытка Потупчик
1.02 число просмотров 4264 число записей 16
 
Исаакиевский раздор
29.01 число просмотров 1921 число записей 15
 
Декриминализация побоев
28.01 число просмотров 982 число записей 15
 
все записи
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
Открытка Потупчик
1.02 число просмотров 4264 число записей 16
 
Лебедев против Навального
28.01 число просмотров 3160 число записей 26
 
Охота на "Шалтая"
2.02 число просмотров 2313 число записей 9
 
Толстой и евреи
26.01 число просмотров 2115 число записей 20
 
Исаакиевский раздор
29.01 число просмотров 1921 число записей 15
 
Прислать свою ссылку
Кремль пожертвует губернаторами ради президентских выборов
Кремль пожертвует губернаторами ради президентских выборов
Петр Козлов
6.02 10:22 |  число просмотров 378
(«Ведомости»)

Внутриполитический блок Кремля надеется использовать сентябрьские выборы для улучшения политической ситуации в ряде проблемных регионов в преддверии президентских выборов. Первым шагом, как ожидается, в ближайшие дни станет объявление об отставке порядка пяти губернаторов, рассказали «Ведомостям» бывший федеральный чиновник и близкий к Кремлю собеседник. Это решение, по их словам, обсуждалось в управлении внутренней политики (УВП) на прошлой неделе. Под пристальным вниманием находятся Карелия (Александр Худилайнен), Рязанская (Олег Ковалев), Свердловская (Евгений Куйвашев), Новгородская (Сергей Митин) и Ивановская (Павел Коньков) области, а также Пермский край (Виктор Басаргин) и Бурятия (Вячеслав Наговицын): ситуация там непростая и требует скорейшего принятия решений, отмечает еще один близкий к Кремлю собеседник, оговариваясь, что замены ожидаются не везде.

В свежем рейтинге фонда «Петербургская политика» приводится 10 регионов, где сроки работы руководителей истекают в 2017 г. (см. таблицу). Судьба большинства из них должна определиться не позднее марта и половина может быть заменена, считают эксперты. «Худилайнен испытывает дефицит рейтинговых и других достижений, хотя и смог нейтрализовать многих оппонентов. Новый срок Ковалева вызывает вопросы, так же как и Басаргина. У саратовского губернатора Валерия Радаева, который не является политическим тяжеловесом, ситуация неопределенная и зависит от раскладов в Москве», – поясняет руководитель «Петербургской политики» Михаил Виноградов.
 

На прошлой неделе в Бурятии для сбора информации о работе губернатора с прицелом на предстоящие выборы побывал некий сотрудник администрации президента, сообщал «МК в Улан-Удэ», а Басаргин, по данным Ura.ru, в конце прошлой недели был вызван в Москву на встречу с руководителем администрации Антоном Вайно. Сейчас региональную политику в УВП курирует сам начальник управления Андрей Ярин, а за региональные выборы отвечает его заместитель Александр Харичев.

В УВП от комментариев по поводу возможных отставок отказались.

Ротация губернаторов, в том числе с досрочным прекращением полномочий, – обычное дело, не стоит искать в списке тех, кто пойдет на сентябрьские выборы, глубокую подоплеку, связанную с президентскими выборами, считает политолог Глеб Кузнецов. «Губернаторы менялись вне зависимости от куратора [внутренней политики], и общей логики не было: кто-то уходил на пенсию, кто-то проштрафился, кого-то подняли наверх», – говорит он. Пре внутриполитическое событие, оно вынесено за пределы единого дня голосования, проходит в абсолютно своей логике и сравнивать ее с региональными выборами некорректно, полагает эксперт.

 
Далее
Посты дня
Сегодня приговор (9-я серия 4-го сезона)
blogNavalny    8.02 12:50 |  число просмотров 38
Сегодня приговор (9-я серия 4-го сезона) - Ну ты сумочку-то на всякий случай возьми, — сказали мои адвокаты и они, конечно, правы.
 
Ситуация с двумя похищениями 7 февраля
blogMark Galperin    8.02 12:20 |  число просмотров 94
Ситуация с двумя похищениями 7 февраля Утром звонят, не представляются, ковыряют замок, затем вырезают богаркой дверь. Прошу представиться - молчат. Прошу предьявить хоть какие-то требования - заламывают руки, сажают в автозак и везут на Лубянку
 
Поздравляю ФСБ с серьезным успехом
blogDmitry Gudkov    7.02 12:21 |  число просмотров 793
Поздравляю ФСБ с серьезным успехом По утру в Москве вскрыта опасная экстремистская ячейка. Сначала у нее болгаркой вскрыта дверь, а потом пойман участник одиночных пикетов Марк Гальперин
 
Я пользуюсь услугами гомеопатов более 25 лет
blogЮрий Лоза    7.02 10:57 |  число просмотров 680
Я пользуюсь услугами гомеопатов более 25 лет Лично у меня не вызывает сомнений, что атака на гомеопатию срежиссирована и осуществлена фармацевтическими компаниями. А уж озвучивание бюджета гомеопатии без приведения цифр традиционной фармацевтики — вообще приёмчик подленький
 
В детстве я умирал от диспепсии
www.facebook.com    7.02 00:41 |  число просмотров 921
В детстве я умирал от диспепсии Когда казалось, что ничто уже не поможет, мне повезло. Моей маме порекомендовали обратиться к врачу гомеопату.
 
все записи

Выбор редактора
Вячеслав Бутусов подписал петицию за запрет фильма "Матильда"
www.facebook.com    6.02 17:15 |  число просмотров 1262
Вячеслав Бутусов подписал петицию за запрет фильма "Матильда" Хватит глумиться. Нужно созидать, а не разрушать. Это либо попытка привлечь к себе незаслуженное внимание, либо банальный идеологический заказ
 
Подал в администрацию Петербурга письмо о "марше Немцова"
blogAndrey Pivovarov    6.02 17:00 |  число просмотров 355
Подал в администрацию Петербурга письмо о "марше Немцова" Мы просим городское правительство не чинить препятствий и согласовать проведение 26 февраля Марша памяти от станции метро «Горьковская» до Марсова поля
 
Что это было, и как это избежать в следующий раз?
www.facebook.com    5.02 15:51 |  число просмотров 1445
Что это было, и как это избежать в следующий раз? Очередной сотрудник погранконтороля подходил ко мне с моим паспортом, спрашивал где я учусь, почему «зарубежная организация» (i.e. Cornell University) оплачивает мое обучение, должна ли я буду потом «отрабатывать» оплату своего обучения этой организации после выпуска
 
События
Прерванное перемирие
2.02 |  число просмотров 16220
Прерванное перемирие
Ситуация на Донбассе внезапно обострилась. Под шахтёрским городком Авдеевкой, контролируемом украинской армией, развернулись бои. Убитые и раненые есть с обеих сторон и среди мирных жителей. Киев и руководство непризнанных республик обвиняют друг друга в провокациях и попытке сорвать Минские соглашения.
все записи
Кино
Новогодний Шерлок
7.01 |  число просмотров 5965
Новогодний Шерлок
Уже второй раз первым впечатлением блогеров в Новом году становится спецвыпуск Шерлока. Мемы, приколы, жабы — британский сериал становится "Иронией судьбы" для миллениалов
все записи
Музыка
Party Like A Russian
5.10 |  число просмотров 7414
Party Like A Russian
Певец Робби Уильямс снял клип Party Like A Russian про развлечения русских богачей. Русская блогосфера не смогла промолчать: "Уильямс как раз недавно тусил на яхте с Шуваловым и Усмановым"
все записи
Медиа
Новогодний сексизм
16.12 |  число просмотров 2213
Новогодний сексизм
В соцсетях разнесли в пух и прах рекламный ролик Московского кредитного банка, снятый к новому году. Его обвинили в сексизме и унижении матерей-одиночек, а также раскритиковали действия сотрудников банка "банящих негативных комментаторов"
все записи
Книги
Ноб Дилан
18.10 |  число просмотров 3820
Ноб Дилан
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012