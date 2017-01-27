Госдума в третьем, окончательном чтении приняла поправки, декриминализирующие семейные побои. Теперь из УК исключены побои близких родственников, «причинившие физическую боль, но­ не повлекшие последствий».



Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении поддержали поправки в Уголовный кодекс, декриминализирующие побои в отношении близких родственников. Как передает корреспондент РБК, в поддержку высказалось 380 парламентариев, трое проголосовали против. Как заявляли РБК эксперты, после принятия закона больше случаев семейного насилия будет заканчиваться смертями и увечьями. Около 40% тяжких преступлений совершается в семье, утверждала в 2015 году член Совета по правам человека при президенте Светлана Айвазова, ссылаясь на данные МВД. По статистике ведомства, которая есть в распоряжении РБК, примерно каждое 11-е убийство происходит именно в семье...