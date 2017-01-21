Протесты против Трампа в Вашингтоне перешли в беспорядки: 217 задержанных 138 21.01 11:51 |138 («Ведомости») В Вашингтоне акции протеста против вступления в должность нового президента Дональда Трампа перешли в беспорядки и столкновения в центре города. Как сообщает CNN, по меньшей мере шесть сотрудников полиции получили ранения. Задержаны 217 участников беспорядков. Госпитализированы три человека, в том числе двое полицейских, заявил телекомпании пресс-секретарь пожарного департамента города Вито Маджоло. И.о. шефа полиции города Питер Ньюшэм заявил, что жизни раненых полицейских ничто не угрожает.



Беспорядки начались после того, как на акции антифашистов некоторые ее участники начали бить витрины магазинов, разбили стекла припаркованного лимузина и затем стали кидать камни в полицию. Полицейским пришлось применить светошумовые гранаты и слезоточивый газ, сообщает CNN. По оценке Ньюшэма, агрессивно себя вели только несколько сотен протестующих, остальные тысячи участников акций были настроены мирно... Далее