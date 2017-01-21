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|Протесты против Трампа в Вашингтоне перешли в беспорядки: 217 задержанных
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21.01 11:51 |
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(«Ведомости»)
|В Вашингтоне акции протеста против вступления в должность нового президента Дональда Трампа перешли в беспорядки и столкновения в центре города. Как сообщает CNN, по меньшей мере шесть сотрудников полиции получили ранения. Задержаны 217 участников беспорядков. Госпитализированы три человека, в том числе двое полицейских, заявил телекомпании пресс-секретарь пожарного департамента города Вито Маджоло. И.о. шефа полиции города Питер Ньюшэм заявил, что жизни раненых полицейских ничто не угрожает.
Беспорядки начались после того, как на акции антифашистов некоторые ее участники начали бить витрины магазинов, разбили стекла припаркованного лимузина и затем стали кидать камни в полицию. Полицейским пришлось применить светошумовые гранаты и слезоточивый газ, сообщает CNN. По оценке Ньюшэма, агрессивно себя вели только несколько сотен протестующих, остальные тысячи участников акций были настроены мирно...
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|maxfux 21.01 11:32 | 922
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|Викторию Коновалову, активистку и журналистку, публиковавшую разоблачительные материалы, приставы заковали в наручники и в нижнем белье вытащили на мороз, чтобы отвезти на суд
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|www.facebook.com 21.01 11:29 | 436
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|Мы снова сделаем Америку гордой, богатой, безопасной и великой. Да благословит Бог вас, да благословит Бог Америку!
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|Pavel Chikov 20.01 15:55 | 824
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|Калоприемники ему присылает мама, так как тюремные аналоги не герметичны, не пригодны для перемещения, с ними можно только лежать
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|stalic 20.01 14:47 | 854
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|Спустя месяц 62-я больница закупает этот же препарат, но более чем в двадцать раз меньшем количестве и... дешевле более, чем на тридцать процентов. Ситуация уже ненормальная, правильно?
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|munscanner 20.01 12:30 | 1107
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|Мы нашли добро, которое принадлежит Вячеславу Володину, управляется Вячеславом Володиным и приносит прибыль Вячеславу Володину. Но почему-то он стесняется и скрывает свой агробизнес, записывая его на маму
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|Виктор Шендерович 20.01 12:21 | 901
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|Замерев от нетерпения, жду решения Следственного комитета по моему вопросу, в связи с обращением политолога Данилина. Восемь лет назад мы исследовали, является ли животным йеху депутат Абельцев
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|www.facebook.com 20.01 12:11 | 704
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|Считаю, что меня унижают и оскорбляют слова Шендеровича о том, что, «руки у россиян, по генетической традиции, растут из жопы, а голова, в результате отрицательной селекции, называемой «особый путь развития», набита по преимуществу ботвой»
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|www.facebook.com 20.01 11:52 | 607
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|Послать журналиста в жопу может только пресс-секретарь госкомпании, просравшей 170 миллионов рублей на его журнал «для интеллектуалов»
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