Суд приостановил отзыв лицензии у Европейского университета Анастасия Юдицкая, Егор Губернаторов 826 14.12 11:00 |826 («РБК») Арбитражный суд Москвы приостановил отзыв лицензии у Европейского университета, рассказал РБК источник. По его словам, это связано с обеспечительными мерами по иску вуза

Суд в Москве приостановил отзыв лицензии у Европейского университета (ЕУ) в Петербурге. Об этом РБК сообщил источник в университете.



Ранее о восстановлении лицензии вуза сообщила газета «Коммерсантъ». Как уточнил источник издания, судом было приостановлено распоряжение Рособрнадзора от 7 декабря.



«Нет, лицензия не восстановлена. Ранее мы подали иск в Арбитражный суд Москвы, и в рамках этого иска мы подали ходатайство об обеспечительных мерах, это ходатайство было удовлетворено в форме приостановления распоряжения Рособрнадзора о приостановке действия лицензии. Мы все равно ждем документ от Рособрнадзора, перед тем как возобновить учебный процесс», — сообщил РБК источник.



Позже на сайте вуза появилось официальное подтверждение этой информации.



Ведомство объявило о приостановке лицензии вуза 9 декабря. Рособрнадзор уточнял, что ЕУ не устранил нарушения. Среди претензий ведомства — отсутствие на факультете политических и социологических наук преподавателей-практиков, также в вузе работали преподаватели по срочным трудовым договорам без аттестации, к тому же в университете не было спортзала. В ЕУ заявили о «формальном характере» претензий Рособрнадзора...



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