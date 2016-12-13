|
Сюжет по теме
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
Прислать свою ссылку
|
|
|Суд приостановил отзыв лицензии у Европейского университета
|
|
Анастасия Юдицкая, Егор Губернаторов
14.12 11:00 |
826
(«РБК»)
|Арбитражный суд Москвы приостановил отзыв лицензии у Европейского университета, рассказал РБК источник. По его словам, это связано с обеспечительными мерами по иску вуза
Суд в Москве приостановил отзыв лицензии у Европейского университета (ЕУ) в Петербурге. Об этом РБК сообщил источник в университете.
Ранее о восстановлении лицензии вуза сообщила газета «Коммерсантъ». Как уточнил источник издания, судом было приостановлено распоряжение Рособрнадзора от 7 декабря.
«Нет, лицензия не восстановлена. Ранее мы подали иск в Арбитражный суд Москвы, и в рамках этого иска мы подали ходатайство об обеспечительных мерах, это ходатайство было удовлетворено в форме приостановления распоряжения Рособрнадзора о приостановке действия лицензии. Мы все равно ждем документ от Рособрнадзора, перед тем как возобновить учебный процесс», — сообщил РБК источник.
Позже на сайте вуза появилось официальное подтверждение этой информации.
Ведомство объявило о приостановке лицензии вуза 9 декабря. Рособрнадзор уточнял, что ЕУ не устранил нарушения. Среди претензий ведомства — отсутствие на факультете политических и социологических наук преподавателей-практиков, также в вузе работали преподаватели по срочным трудовым договорам без аттестации, к тому же в университете не было спортзала. В ЕУ заявили о «формальном характере» претензий Рособрнадзора...
|Далее
|
|
|Видади Аббасов 22.12 15:14 | 373
|
|В качестве новогоднего подарка власти преподнесли еще одно новшество. С нового года цена на пачку сигарет может возрасти до 220 рублей. Связано это с повышением акциза с 1680 до 2123 рублей
|
|
|Anna Veduta 21.12 17:02 | 1314
|
|Домашнее насилие – это не обязательно про "маргиналов, алкашей, нищету". Нет, ребята. Это ещё и про людей с двумя высшими образованиями, знающими языки и регулярно путешествующими по миру
|
|
|alex-lebedev 21.12 16:52 | 767
|
|"Крыша" у Коломойского, похоже, есть не только на Украине, но и в нашей стране – хода заявлению в ФСБ и СКР не дали
|
|
|Марина Давыдова 21.12 16:47 | 482
|
|Объявленное сегодня слияние театроведческого факультета ГИТИСа с продюсерским, а по сути превращение театроведческого в отделение продюсерского факультета – это есть его уничтожение
|
|
|Navalny 21.12 15:32 | 886
|
|Некая Альбина Карнилина покупает 130 метровые апартаменты ровно три года назад — в декабре 2013 года. Платит за это $824 000. Платит сразу всю сумму — без кредитов, ипотеки или других обременений...
|