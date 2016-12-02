Источник «Росбалта» в правоохранительных органах рассказал, что произошло после того, как Алексей Улюкаев вышел из офиса «Роснефти». В руках он нес свой портфель и металлический чемоданчик, который ему вручили в нефтяной компании. Рядом с ним был один из топ-менеджеров «Роснефти» (его Улюкаев хорошо знал по переговорам о судьбе «Башнефти»), согласившийся помочь донести второй металлический чемоданчик. Их положили в багажник служебного автомобиля министра, и он подъехал к шлагбауму, открывающему путь с территории офиса нефтяной компании. Однако шлагбаум почему-то не открыли. Даже когда водитель посигналил и «покрякал». А вскоре к машине подошел тот самый топ-менеджер «Роснефти» в сопровождении сотрудников ФСБ, которые попросили министра выйти из автомобиля. Улюкаев этого делать не стал. Вначале он попытался совершить несколько звонков по мобильному телефону, но безуспешно. В месте проведения операции работала так называемая «глушилка». Тогда министр взялся за спецсвязь, установленную в его служебной машине. Она оказалась отключена. «Только тут к нему начало приходить осознание того, что шлагбаум не откроется, — отметил источник агентства. — Однако приходило оно медленно». Улюкаев продолжал оставаться в автомобиле, а сотрудники ФСБ терпеливо ждали, не применяя силы. Происходило это довольно долго, но потом министр все же вышел из салона. С понятыми из багажника были извлечены два чемоданчика, после чего все проследовали в офис «Роснефти». Кстати, экспертиза показала, что отпечатки пальцев Улюкаева присутствуют только на одном чемоданчике...