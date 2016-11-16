«Были основания полагать, что действуют они слаженно, обсуждая, координируя свои шаги и постоянно вынося критические высказывания в СМИ. Причем мотивы этих действий не имели ничего общего с защитой интересов государства», — высказал мнение собеседник «Росбалта» в правоохранительных органах. По его словам, документальные подтверждения данной версии были собраны в августе 2016 года, когда обо всем и было доложено главе государства.

В конце августа Лефортовский суд удовлетворил ходатайства ФСБ о прослушивании телефонных переговоров ряда интересующих лиц, в том числе министра экономического развития Алексея Улюкаева. Процесс наиболее активной работы совпал с тем, что Олег Феоктистов, ранее являвшийся замначальника УСБ ФСБ, возглавил службу безопасности «Роснефти». Как отметил источник агентства, при этом он остался кадровым сотрудником ФСБ, а в госкомпанию был прикомандирован.

В конце сентября, когда уже были все предпосылки для реализации собранной оперативной информации, из службы безопасности «Роснефти» в УСБ поступил рапорт о том, что в действиях Улюкаева просматривается открытый материальный интерес. Было два варианта: поручить дальнейшую реализацию Управлению «П» ФСБ, которое курирует «Роснефть», или — Управлению «К» ФСБ, которое курирует Минэкономразвития. В итоге был выбран второй вариант. В этом сыграло определенную роль то, что Управление «К» возглавляет Иван Ткачев, ранее работавший в УСБ ФСБ, где Феоктистов являлся замруководителя...